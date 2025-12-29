Robuste IP54-geschützte Zange biete sicheren Einsatz permanent in Industrieanlagen

Mit der VC-771 PV Stromzange erweitert Voltcraft sein Angebot um ein vielseitiges Prüfwerkzeug für industrielle und solare Energieanlagen. Dank Messbereichen bis 2000 A DC und 1500 A AC sowie Spannungen bis 1500 V DC und 1000 V AC lassen sich sowohl stringbezogene als auch netzseitige Messungen sicher durchführen. Das große LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung und 6000 Counts ermöglicht auch bei schlechten Lichtverhältnissen präzise Ablesungen. Bluetooth-Funktionalität, NCV-Erkennung, MIN/MAX-Speicher und Data-Hold steigern Effizienz und Komfort.



Branchenlösungen Photovoltaik und E-Mobility: VC-771 PV ab sofort erhältlich

Angesichts steigender Anforderungen in Photovoltaik-, E-Mobility- und industriellen Energieversorgungsnetzen sind exakte und sichere Messungen großer Ströme und Spannungen unerlässlich. Die neue Voltcraft VC-771 PV Stromzange wurde hierfür speziell entwickelt und ermöglicht Strommessungen bis 2000 A DC und 1500 A AC sowie Spannungsmessungen bis 1500 V DC und 1000 V AC. Durch einfache Handhabung, präzise Nullabgleichfunktion und zuverlässige Sicherheitseigenschaften steht das Gerät Anwendern jetzt über die Conrad Sourcing Platform zur Verfügung.

Unterbrechungsfreie Messung von Stringspannungen und Strömen steigert Prüfqualität effektiv

Dank der großzügigen 52 mm Zangenöffnung passen dicke Leitungen problemlos in die VC-771 PV, ohne dass sie zuvor abgeklemmt werden müssen. Der automatische Nullabgleich für Gleichstrom korrigiert Driftfehler und liefert stets valide Basislinienwerte. Anwender können so kontinuierliche Überwachungen von Solar-Stringströmen und -spannungen durchführen. Prüfungen an Elektromotoren, Transformatoren oder Frequenzumrichtern bleiben auch bei eingeschaltetem Tiefpassfilter präzise und unterbrechungsfrei, wodurch Wartungsabläufe deutlich beschleunigt werden.

Zuschaltbare LED-Beleuchtung am Zangenkopf erleichtert Positionierung auch bei Dunkelheit

Ein hochauflösendes LC-Display mit 6000 Count und automatischer Hintergrundbeleuchtung stellt Messresultate deutlich lesbar dar, selbst in schlecht beleuchteten Bereichen. Die optionale Bluetooth-Datenübertragung ermöglicht das direkte Logging in eine Smartphone- oder Tablet-App, wodurch Dokumentation und Trendanalyse vereinfacht werden. Am Messkopf integrierte LED-Leuchten verbessern die Sicht auf Leitungen. Zudem sind NCV-Spannungsprüfung, Data-Hold-Modus, MIN/MAX-Auswertung sowie Frequenz- und Temperaturmessung verfügbar. Eine Energiesparfunktion schaltet das Gerät automatisch ab. Zuverlässigkeit. Präzision. Benutzerfreundlichkeit. Robustheit. Mobilität. Effizienz. Sicherheit. Flexibilität.

Automatische Abschaltung bei Inaktivität trägt zur Betriebssicherheit signifikant bei

Die VC-771 PV überzeugt durch ein IP54-zertifiziertes Gehäuse, das Schutz vor Staub und Spritzwasser bietet, und einen stoßdämpfenden Gummirahmen, der Stöße sicher abfedert. Integrierte Warnanzeigen bei Überlastung und Niederspannung sorgen für hohe Betriebssicherheit. Bei Nichtbenutzung schaltet sich das Gerät automatisch ab, um Energie zu sparen. Dank der geprüften Klassifizierung CAT IV 1000 V und CAT III 1500 V ist sie perfekt geeignet für harte Arbeitsumgebungen in Industrie, Automatisierung und MRO.

Robuste IP54-Ausführung ermöglicht Strom- und Spannungsmessungen bei Solar Anwendungen

VC-771 PV Stromzange von Voltcraft zeichnet sich durch präzise Strom- und Spannungsmessungen in anspruchsvollen Umgebungen aus. Sie erfasst Gleichströme bis zu 2000 Ampere sowie Wechselströme bis zu 1500 Ampere und Spannungen bis 1500 Volt DC beziehungsweise 1000 Volt AC. Bluetooth-Datenlogging, NCV-Erkennung und LED-Beleuchtung am Zangenkopf beschleunigen Messabläufe. Ein robustes IP54-Gehäuse mit stoßgedämpftem Gummischutzrahmen gewährleistet lange Lebensdauer auch in industriellen Einsatzbereichen. Unterstützt Data-Hold, MIN/MAX, Frequenz- und Temperaturmessung sowie automatische Abschaltung.