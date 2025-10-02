Volvo FH AERO sichert sich FernverkehrsChampion-Titel bei NUFAM 2025

Bei der erstmals veranstalteten Leserwahl der Fachzeitschrift Truck & Trailer Welt auf der NUFAM 2025 in Karlsruhe entschieden sich 2.409 Teilnehmerinnen und Teilnehmer für den Volvo FH AERO als FernverkehrsChamp. Das um 24 Zentimeter verlängerte Modell überzeugte durch optimierte Aerodynamik, spezielle Anbauteile und innovative Features, die den Luftwiderstand minimieren und den Kraftstoffverbrauch senken. Chefredakteur Philipp Bönders und Volvo-Experte Thomas Tschakert lobten insbesondere Energieeffizienz und Sicherheitsstandards. Außerdem würdigten sie deutlich Praxisnähe.



Im Rahmen der erstmals durchgeführten TTW-Award-Wahl haben 2.409 Leserinnen und Leser der Fachzeitschrift Truck & Trailer Welt den Volvo FH AERO in der Kategorie FernverkehrsChamp auf den ersten Platz gewählt. Auf der NUFAM in Karlsruhe konnte sich das um 24 Zentimeter verlängerte Modell dank seiner aerodynamischen Optimierungen und innovativen Features gegenüber dem Mercedes Actros L und dem Renault T durchsetzen und erreichte damit das Siegerpodium. somit und überzeugte die Community.

Die Karosserie des Volvo FH AERO wurde umfassend neu gestaltet, um den Luftwiderstand deutlich zu reduzieren. Markant geformte Verkleidungselemente und optimierte Dach- sowie Seitenlinien tragen maßgeblich zur Effizienzsteigerung bei. Ergänzend kommen spezielle Aero-Radabdeckungen zum Einsatz, die wirksam den Luftstrom an den Rädern glätten. Diese Maßnahmen führen zu einem spürbar niedrigeren Kraftstoffverbrauch und verringerten Schadstoffemissionen, was langfristig Betriebskosten senkt und die Umweltbilanz verbessert. Zudem steigert das Design die Fahrstabilität und Leistung.

Philipp Bönders, Chefredakteur der Fachzeitschrift Truck & Trailer Welt und Gründer des TTW-Awards, unterstreicht die Bedeutung der Leserwahl: Die Community entschied sich einstimmig für die Aero-Baureihe, weil deren innovative Effizienz neue Maßstäbe setzt. Dieses Votum verdeutlicht praxisorientiertes Denken sowie die Begeisterung für umweltfreundliche Lösungen im Fernverkehr. Die Leserschaft zeigt damit, dass realitätsnahe Anforderungen und Nachhaltigkeitsaspekte gleichrangig sind und zukünftige Transportkonzepte maßgeblich beeinflussen. Sie demonstriert Verantwortung und Innovationsgeist bei jeder Entscheidung.

Thomas Tschakert, Expert Press Test & Product bei Volvo Trucks Deutschland, begrüßt die Auszeichnung durch das Fachpublikum. Der Volvo FH AERO überzeugt mit sparsamen Antrieben und umfangreichen Assistenzsystemen, die Sicherheit und Effizienz deutlich steigern. Dank modern optimierter Motorentechnik sinkt der Kraftstoffverbrauch, während adaptive Geschwindigkeits- und Bremsassistenten das Unfallrisiko minimieren. Stabilität und Bedienkomfort profitieren von intelligenten Fahrhilfen. Der Preis honoriert innovative Technologie, die Volvo Trucks als Wegbereiter nachhaltiger Fernverkehrslösungen positioniert. Zusätzlich.

Volvo Trucks mit Ziehl zeigt aktuelle Lkw-Baureihen auf NUFAM

Auf der NUFAM 2025 in Karlsruhe präsentieren Volvo Trucks und Ziehl Trucks ihre aktuellen Lkw-Baureihen. Besucherinnen und Besucher können den Volvo FH AERO sowie weitere Modelle hautnah begutachten und Probesitzen. Experten erläutern Karosserie-Optimierungen, Aerodynamik-Features und Motorcharakteristik. In persönlichen Gesprächen erfahren Interessierte Details zu Kraftstoffersparnis, Emissionsreduzierung und digitalem Flottenmanagement. Abgerundet wird das Angebot durch interaktive Demonstrationen, Videovorträge und individuelle Beratung zu Einsatzmöglichkeiten. Zudem stehen mobile Analysegeräte und Messdatenrechner für Vergleiche bereit.

Der Volvo FH AERO vereint eine konsequent überarbeitete Karosserie mit optimierten Dach- und Seitenlinien, um den Luftwiderstand spürbar zu reduzieren. Moderne Aero-Verkleidungen an Rädern und Aufbauten steigern die Energieeffizienz und senken den Kraftstoffverbrauch. Innovative Anbauteile sorgen für geringere Emissionen. Sicherheitsfeatures wie Notbremsassistent und Spurhalteassistent erhöhen die Schutzwirkung für Fahrer und andere Verkehrsteilnehmer. Die Auszeichnung als FernverkehrsChamp bestätigt Praxisrelevanz und zufriedene Leser. Er bietet Lösungen für Fuhrparkbetreiber und Fahrer im Fernverkehr.