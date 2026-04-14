Volvo Trucks führt erste Straßentests mit reinen Wasserstoffmotor Lkw

Volvo Trucks hat erste Straßentests für schwere Lkw mit Wasserstoff-Verbrennungsmotoren gestartet und prüft Performance. Die HPDI-Technik von Cespira injiziert geringe Zündkraftstoffmengen bei hohem Druck, bevor Wasserstoff gezündet wird. Dieses Verfahren erhöht Energieeffizienz, verringert Kraftstoffverbrauch und steigert Leistung sowie Drehmoment bei minimalen CO?-Emissionen. Als ZEV klassifiziert, bieten die Fahrzeuge lange Reichweiten und kurze Betankungszeiten im Fernverkehr sowie in Regionen mit spärlicher Ladeinfrastruktur. Eine Markteinführung vor 2030 ergänzt Volvos breites emissionsarmes Portfolio.



Volvo Trucks testet aktuell wasserstoffbetriebene Schwerlast-Lkw im realen Straßenverkehr

Volvo Trucks setzt zurzeit schwere Lkw mit wasserstoffbetriebenen Verbrennungsmotoren unter realen Verkehrsbedingungen ein. Die Feldversuche dienen dazu, Leistungsdaten wie Antriebskraft, Effizienz und Haltbarkeit zu validieren. Dabei wird der Betrieb akribisch dokumentiert und ausgewertet. Erkenntnisse zu Sicherheit, Wartungsaufwand und Lebensdauer fließen kontinuierlich in die Entwicklung ein. Die so gewonnenen Daten bilden die Grundlage für die ab 2030 geplante Markteinführung und zielen auf einen CO?-neutralen Betrieb von der Tankstelle bis zum Rad.

HPDI-Injektion optimiert Effizienz, senkt Verbrauch und steigert Motorleistung signifikant

Die HPDI-Technologie arbeitet mit einer präzisen Einspritzung einer kleinen Menge flüssigen Zündkraftstoffs in den Brennraum unter hohem Druck, wodurch eine kontrollierte Kompressionszündung initiiert wird. Darauf aufbauend erfolgt die kontinuierliche Zuführung von Wasserstoff, der die eigentliche Verbrennung übernimmt. Durch dieses zweistufige Konzept lassen sich thermische Wirkungsgrade deutlich steigern, der Verbrauch von Antriebsstoff reduzieren und gleichzeitig eine höhere Motorleistung sowie gesteigertes Drehmoment im Vergleich zu herkömmlichen Wasserstoff-Verbrennern erzielen und dauerhaft verbesserte Zuverlässigkeit.

Volvo verkauft weltweit über zehntausend gasbetriebene Lkw mit HPDI-Technik

Volvo setzt die HPDI-Technologie von Cespira erfolgreich in gasbetriebenen Lkw ein. Bisher wurden über 10.000 Fahrzeuge mit dieser Injektionstechnologie weltweit verkauft, was eine breite Akzeptanz signalisiert. Die umfassenden Betriebserfahrungen aus unterschiedlichen Einsatzszenarien bestätigen die Zuverlässigkeit und Effizienz des Systems. Diese Erkenntnisse bilden die Grundlage, um die HPDI-Plattform auf rein mit Wasserstoff betriebene Motoren zu übertragen und dort vergleichbare Leistungs- und Umweltvorteile zu realisieren. Dieses Know-how schafft Vertrauen bei Flottenbetreibern.

Straßentests markieren wichtigen Meilenstein für Wasserstoff-Lkw mit dieselnahen Fahreigenschaften

Volvo Trucks führt aktuell umfangreiche Straßentests mit seinen wasserstoffbetriebenen Lkw durch, um die Praxistauglichkeit der neuen Verbrennungsmotoren zu prüfen. Laut Jan Hjelmgren ermöglichen diese Tests eine umfassende Validierung hinsichtlich Effizienz, Leistungsentfaltung und Drehmomentverfügbarkeit. Dabei stellt er heraus, dass Fahrer dank der vertrauten Handhabung und dem ähnlichen Fahrgefühl wie bei Dieselmodellen ohne Umgewöhnung arbeiten können. Gleichzeitig punktet die Technologie mit optimiertem Kraftstoffverbrauch und geringer CO?-Bilanz in realen Einsatzbedingungen und erhöhter Zuverlässigkeit.

Wasserstoff-Verbrennungsmotoren ideal für Fernverkehr bei begrenzter Ladeinfrastruktur und Flexibilität

Wasserstoff-Verbrennungsmotoren bieten im Fernverkehr deutliche Vorteile gegenüber batterieelektrischen Alternativen, vor allem in Regionen mit unzureichender Ladeinfrastruktur. Durch die hohe Energiedichte des Wasserstoffs lassen sich weite Strecken zurücklegen, während kurze Betankungszeiten die Einsatzplanung optimieren. Die Fahrzeuge kombinieren damit Langstreckentauglichkeit und hohe Verfügbarkeit, ermöglichen flexible Tourengestaltung sowie reduzierte Standzeiten. Betreiber profitieren von planbaren Refueling-Intervallen, ohne lange Ladepausen, und können somit Transportaufgaben effizient und termintreu erfüllen. Wartungskosten bleiben durch saubere Verbrennung weitgehend gering.

Grüner Wasserstoff und regeneratives HVO ermöglichen nahezu CO?-neutrale Lkw-Fahrten

Durch die Betankung ausschließlich mit grünem Wasserstoff und die zusätzliche Verwendung von erneuerbarem Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) als Zündkraftstoff erreichen diese Lkw im Well-to-Wheel-Vergleich nahezu vollständige CO?-Neutralität. Die kombinierten Emissionseinsparungen resultieren aus der regenerativen Erzeugung und der effizienten Verbrennung der Energieträger. Gemäß den aktuellen Vorgaben der Europäischen Union erfüllen diese Fahrzeuge alle Kriterien für die Klassifizierung als Null-Emissions-Fahrzeuge (Zero Emission Vehicles, ZEV). Damit leisten sie einen Entscheidenden Beitrag zur Dekarbonisierung.

Volvo ergänzt emissionsarmes Antriebsportfolio um Wasserstoff-Verbrennung und weitere Optionen

Volvo Trucks erweitert sein Angebot um wasserstoffbetriebene Verbrennungsmotoren und ergänzt damit die bestehende Palette emissionsarmer und emissionsfreier Antriebstechnologien. Neben batterieelektrischen Lkw und Brennstoffzellenfahrzeugen stehen jetzt auch Modelle bereit, die mit Biogas oder hydrogenisiertem Pflanzenöl (HVO) betrieben werden können. Diese Vielfalt erlaubt Flottenbetreibern, Transportlösungen präzise auf ihre jeweiligen Anforderungen und die vorhandene Infrastruktur abzustimmen und somit wirtschaftliche Effizienz mit ökologischer Nachhaltigkeit zu verbinden und unterstützt damit die Dekarbonisierung langfristig effektiv nachhaltig.

Volvo Trucks setzt auf drei Antriebspfade für emissionsfreie Transporte

Volvo Trucks nutzt eine umfassende Drei-Wege-Strategie, die batterieelektrische Antriebe, Brennstoffzellentechnologie sowie Verbrennungsmotoren mit erneuerbaren Kraftstoffen kombiniert. Durch diesen Mix lässt sich die Dekarbonisierung flexibel an verschiedene Einsatzprofile anpassen und ermöglicht eine schrittweise Umstellung auf emissionsfreie Transporte. Flottenbetreiber profitieren von individuell zugeschnittenen Lösungen, die vorhandene Infrastruktur optimal nutzen, Reichweitenanforderungen erfüllen und gleichzeitig die CO?-Bilanz reduzieren. Die Strategie unterstützt nachhaltige Logistik und fördert eine zukunftsfähige Mobilität weltweit. effizient, ressourcenschonend, skalierbar und effektiv.

Volvo Trucks führt umfassende Feldtests mit schweren Lkw durch, deren Antrieb rein auf Wasserstoff-Verbrennung basiert. Die HPDI-Technologie ermöglicht dabei eine hohe Energieeffizienz und steigert sowohl Leistung als auch Drehmoment. Fahrer profitieren von einem dieselähnlichen Fahrgefühl bei gleichzeitig reduzierten Emissionen. Dank des Einsatzes grünen Wasserstoffs und erneuerbarem HVO erreichen die Fahrzeuge eine nahezu CO?-neutrale Well-to-Wheel-Bilanz. Mit kurzen Betankungszeiten und langen Reichweiten eignen sie sich optimal für Fernverkehrseinsätze in schlecht ausgebauten Ladeinfrastrukturregionen.