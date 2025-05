Volvo Trucks präsentiert auf der transport logistic 2025 in München:

Die transport logistic in München bietet vom 2. bis 5. Juni 2025 eine Plattform für Volvo Trucks mit dem Standmotto „Together Towards Zero“ in Halle A6. Besucher können sehen, wie das Unternehmen durch innovative Technologien das ehrgeizige Ziel von null Emissionen und null Unfällen verfolgt. Volvo Trucks präsentiert wegweisende Lösungen für einen nachhaltigen Straßenverkehr. Erleben Sie die Zukunft des Transports auf der Messe.



Volvo Trucks präsentiert wegweisende Sicherheitstechnologien für Lkw

Volvo Trucks setzt Maßstäbe in der Sicherheit, indem das Unternehmen kontinuierlich an neuen Sicherheitstechnologien arbeitet. Die Lkw-Modelle Volvo FH und Volvo FM wurden von Euro NCAP mit der Bestnote von fünf Sternen ausgezeichnet – ein Beweis für ihre herausragende Sicherheit. Insbesondere der Volvo FH Aero Electric überzeugt mit dem Camera Monitor System, das die Sichtverhältnisse für Fahrer sowohl tagsüber als auch nachts signifikant verbessert. Volvo Trucks ist Vorreiter in Sachen Sicherheitstechnologien.

Volvo Trucks: Elektrische Lkw-Innovationen auf der transport logistic

Volvo Trucks demonstriert auf der Messe eindrucksvoll seine Vorreiterrolle in der elektrischen Antriebstechnologie. Dank des Verkaufs von über 5.000 elektrischen Lkw ist das Unternehmen führend in Europa und den USA. Interessierte Besucher können hier die neuesten elektrischen Modelle kennenlernen und an Expertengesprächen teilnehmen, die sich mit dem mühelosen Einstieg in die E-Mobilität durch AC-Laden befassen. Volvo Trucks setzt damit ein deutliches Zeichen für die Zukunft der Transportbranche.

Umweltfreundliche Transportlösungen: Volvo Trucks setzt auf Gasantrieb

Volvo Trucks setzt auf umweltfreundliche Mobilität und bietet gasbetriebene Fahrzeuge als nachhaltige Lösung an. Der Volvo FH Aero mit Gasantrieb punktet nicht nur mit einer Reduzierung der CO2-Emissionen, sondern auch mit seiner hohen Produktivität. Durch den Einsatz von Bio-LNG als Treibstoff ist eine vollständige Eliminierung der Emissionen im Fahrbetrieb möglich. Deutschland ist mit dem größten LNG-Tankstellennetz in Europa Vorreiter in der Nutzung von Bio-LNG als umweltfreundliche Alternative.

Effiziente Flottenverwaltung: Volvo Trucks‘ Konnektivitätslösungen im Fokus

Volvo Trucks optimiert die Effizienz und Produktivität von Flotten durch eine breite Palette von Dienstleistungen. Mithilfe innovativer Konnektivitätslösungen können Fahrzeuge in Echtzeit überwacht werden, um Wartungsbedarfe frühzeitig zu erkennen und Betriebskosten zu optimieren. Besucher können am Stand von Volvo Trucks mehr über diese Themen erfahren und zukunftsweisende Lösungen kennenlernen.

Volvo Trucks präsentiert auf der transport logistic 2025 in München wegweisende Technologien für sicheren und umweltfreundlichen Straßenverkehr. Die breite Palette an elektrischen und gasbetriebenen Lkw zeigt das Engagement des Unternehmens für nachhaltige Transportlösungen. Besucher können sich über innovative Sicherheitssysteme informieren und an Expertengesprächen teilnehmen, um Einblicke in die Zukunft der Branche zu erhalten.