Die Walter König GmbH aus Hochdorf hat beim Amtsgericht Esslingen ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung eingereicht. Stephan Rüdlin von SGP Schneider Geiwitz agiert als vorläufiger Sachwalter. Mit diesem Schutzschirmverfahren verfolgt das Metallbauunternehmen mit über fünfzig Mitarbeitern das Ziel, interne Strukturen zu modifizieren, Geschäftsprozesse zu optimieren und die Produktionsstandorte in Hochdorf sowie Vukovar zukunftssicher zu gestalten. Die kroatische Tochter bleibt finanziell stabil und erweitert ihr Leistungsangebot um eine moderne Lasertechnologie zur Fertigung.



Walter König GmbH beantragt Eigenverwaltungsverfahren zur Stabilisierung und Fortentwicklung

Die Walter König GmbH in Hochdorf, Kreis Esslingen, hat vor dem Amtsgericht Esslingen ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung für ihre deutsche Muttergesellschaft mit über fünfzig Beschäftigten beantragt. Dem Antrag wurde stattgegeben, Stephan Rüdlin von SGP Schneider Geiwitz fungiert nun als vorläufiger Sachwalter. Geschäftsführung und Sanierungsberater kooperieren eng, um ohne Fremdverwaltungskontrolle den operativen Betrieb aufrechtzuerhalten und finanzielle Mittel gezielt zur Stabilisierung sowie Weiterentwicklung des Unternehmens verlässlich einzusetzen und Arbeitsplätze dauerhaft zu sichern.

Flexible Aufbauorganisation passt Strukturen effizient an aktuelle Auftragslage an

Dirk Eichelbaum von dhmp Restrukturierung betont, dass der Standort Hochdorf angesichts der derzeit angespannten Marktlage im Anlagen- und Maschinenbau von einer Anpassung der Betriebsstrukturen profitiere. Mithilfe einer variablen Aufbauorganisation lassen sich personelle und organisatorische Ressourcen situativ steuern. Dadurch kann das Unternehmen flexibler auf Auftragsschwankungen reagieren, interne Abläufe verschlanken und Durchlaufzeiten verkürzen. So wird eine nachhaltige Stärkung der Leistungsfähigkeit und Wettbewerbsposition sichergestellt und Wachstumsperspektiven langfristig gesichert werden können und planbar bleiben.

Eigenverwaltung sichert Zahlungsströme und ermöglicht Investitionen in profitable Aufträge

Angesichts der gegenwärtigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die sowohl Auftraggeber als auch Kunden stark belasten, sieht Geschäftsführer Dierk Mohr eine ebenfalls schwache Auftragslage im eigenen Unternehmen. Die beantragte Eigenverwaltung schafft den notwendigen juristischen Rahmen, um Zahlungsströme abzusichern und die Fortführung laufender Projekte zu ermöglichen. Gleichzeitig erlaubt sie gezielte Investitionen in rentable Aufträge, um die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern und die operative Handlungsfähigkeit nachhaltig zu sichern. Finanzielle Stabilität, Zukunftsperspektiven werden nachhaltig und dauerhaft gestärkt.

Vukovar-Tochter bleibt unberührt und ergänzt Portfolio mit zertifizierter Lasertechnik

Die 2020 gegründete Tochtergesellschaft in Vukovar bleibt vom laufenden Insolvenzverfahren der deutschen Mutter unberührt. Mit etwa 60 Beschäftigten arbeitet das Unternehmen in einer modernen Fertigungshalle, in der Laserbearbeitungstechnik zum Einsatz kommt. Die DIN-EN-ISO-3834-Zertifizierung belegt die Qualität der Schweißprozesse. Das Produktspektrum umfasst Maschinenverkleidungen, Gehäuse und technische Komponenten. Zusätzlich werden Oberflächenbehandlungen angeboten. Auf diese Weise ergänzt die kroatische Einheit nachhaltig das Leistungsangebot des Stammhauses und sichert effizient langfristig Wettbewerbsvorteile und stärkt die internationale Marktpräsenz.

Geschäftsbetrieb an Standorten Hochdorf und Reichenbach bis 2025 gesichert

An den Produktionsstandorten Hochdorf und Reichenbach wird der Betrieb nahtlos fortgesetzt, um Kontinuität für Kunden und Partner zu gewährleisten. Durch Insolvenzgeld sind Löhne und Gehälter bis Ende September 2025 abgesichert, wodurch finanzielle Planungssicherheit für alle Mitarbeiter entsteht. Diese Maßnahme schützt qualifizierte Fachkräfte vor Einkommensverlusten und entlastet das Management. So kann sich die Geschäftsleitung vollständig auf die operative Sanierung und nachhaltige Optimierung von Prozessen konzentrieren, ohne Personalengpässe wirklich befürchten zu müssen.

Eigenverwaltung ermöglicht flexible Strukturen, sichert Betriebskontinuität und langfristige Wettbewerbsvorteile

Das Eigenverwaltungsverfahren eröffnet der Walter König GmbH bedeutende Chancen: Anpassungsfähige Strukturen ermöglichen variabel variable Reaktionen, eine gesteigerte Effizienz bei Abläufen sorgt für Kostenminimierung und Prozessoptimierung. Die rechtliche Unabhängigkeit verschafft Handlungsspielräume für strategische Investitionen. Die wirtschaftlich stabile Tochtergesellschaft in Kroatien erweitert das Produktangebot und wirkt portfolioerweiternd. Kontinuität des Betriebs sowie gesicherte Löhne bis September 2025 schaffen Planungssicherheit. Zusammen bilden diese Faktoren eine tragfähige Basis für nachhaltig gesteigerte Wettbewerbsfähigkeit und langfristiges Wachstum.