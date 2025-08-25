Flexibel skalierbare WORK-S Palettensysteme für effiziente Werkstücklogistik und Integration

Die WORK-S Palettensystemmodule der WASSERMANN GROUP bieten flexible, skalierbare Werkstücklogistik für die metallverarbeitende Industrie. Vormontiert und anschlussfertig lassen sich die Speicherlösungen mit unterschiedlichen Palettengrößen kombinieren. Herstellerunabhängige Schnittstellen ermöglichen Integration neuer oder bestehender Anlagen. Eine intelligente Zellensteuerung verwaltet Paletten, plant Fertigungsabläufe und analysiert Ressourcen in Echtzeit. Durch modulare Erweiterbarkeit und einfache Nachrüstung sparen Betriebe Installationsaufwand, optimieren Durchsatz und gewährleisten nachhaltige Automatisierung ohne komplexe Sonderkonstruktionen und reduzieren Kosten nachhaltig im Betrieb effizient.



WORK-S Baureihe deckt 320×320 bis 630×630 Palettengrößen zuverlässig ab

Die WORK-S Baureihe ermöglicht den Transport von Paletten in Größen von 320 x 320 mm bis 630 x 630 mm und bewältigt Belastungen von 300 bis 800 kg. Sie ist als Standardlösung vorkonfiguriert und umfasst gängige Abmessungen und Traglasten. Damit entfallen zeitintensive Sonderkonstruktionen, während individuelle Einsatzszenarien dank modularer Komponentenumfänge flexibel realisiert werden können. Durch diese Vorkonfiguration reduzieren sich Planungsschritte, Installationsaufwand und Inbetriebnahmezeiten spürbar, ohne Kompromisse bei Leistungsfähigkeit oder Zuverlässigkeit einzugehen.

Kompakte vertikale Speichermodule: Platzsparend für bis zu sechs Ebenen

Die Speichermodule stehen in zwei Höhenvarianten zur Verfügung: 3.000 mm und 4.000 mm. Je nach Bauteilabmessungen und eingesetzter Spannvorrichtung kann die Anlage mit drei bis sechs Ebenen bestückt werden. Als kompakte Vertikallösung minimiert sie den Platzbedarf in der Halle und ermöglicht eine effiziente Lagerung großer Palettenmengen. Die modulare Bauweise gestattet eine flexible Anpassung an unterschiedliche Werkstückgrößen und sorgt sowohl bei Neubauinstallationen als auch bei Nachrüstungen für dauerhafte und effiziente Logistikprozesse.

Vormontierte WORK-S Rundspeicher garantieren schnelle Installation und flexible Skalierung

Die WORK-S Rundspeicher werden als vormontiertes Komplettmodul angeliefert, wodurch aufwendige Montagearbeiten vor Ort entfallen und die Inbetriebnahme beschleunigt wird. Dank standardisierter Komponenten sind die Module bei Bedarf jederzeit erweiterbar oder an neuen Standort zu verlagern. Ein nachträglicher Ausbau um zusätzliche Einheiten gelingt ohne umfangreiche Demontage. Flexible Verbindungsstellen und modulare Schnittstellen ermöglichen einfache Integration in bestehende Fördertechnikanlagen und reduzieren Stillstandszeiten erheblich. Die kompakte Bauweise erhöht zudem die Lagerkapazität auf begrenztem Raum.

Bis zu zwei zusätzliche Maschinen integrierbar in jede Infrastruktur

Betriebsstätten profitieren von der Möglichkeit, bis zu zwei zusätzliche Bearbeitungsmaschinen flexibel an die WORK-S Module anzubinden. Unabhängig von Gerätehersteller und Palettengröße gewährleistet das modulare Konzept eine einfache Kopplung mit bestehenden Systemen. Durchgängige Kompatibilität zu allen gängigen Steuerungssystemen kombiniert mit maßgeschneiderten Schnittstellen für Altanlagen ermöglicht eine reibungslose Integration in komplexe Fertigungsinfrastrukturen ohne aufwändige Anpassungen oder Systemunterbrechungen. dabei bleiben Erweiterungen ebenso unkompliziert realisierbar wie Standortwechsel und spätere Funktionserweiterungen. Anwender vermeiden langwierige Projektaufwände.

WORK-S Zellensteuerung flexibel optional mit WASSERMANN, SOFLEX und PROCAM-Software

Jedes WORK-S System ist mit einer eigenen Zellensteuerung ausgestattet, die wahlweise mit WASSERMANN-, SOFLEX- oder PROCAM-Software betrieben werden kann. Neben der effizienten Verwaltung von Paletten ermöglicht die Software die umfassende Planung von Fertigungsabläufen, prüft Ressourcenverfügbarkeit und liefert OEE-Analysen zur Leistungsbewertung. Die intuitiv bedienbare Touchscreen-Oberfläche führt den Bediener Schritt für Schritt durch alle Funktionen und stellt verknüpfte Daten übersichtlich bereit. So erfolgen schnelle Prüfungen jederzeit zeitsparend. Das System unterstützt automatisiert individuelle Konfiguration.

Skalierbare WORK-L Linearspeichersysteme beliefern sechs Maschinen zuverlässig und effizient

Das Portfolio wird durch flexible Linearspeichersysteme der WORK-L Baureihe erweitert, die sich modular skalieren lassen und bis zu sechs Bearbeitungsmaschinen gleichzeitig versorgen können. Die Systeme transportieren Werkstücke mit einem Gewicht zwischen 300 und 5.000 Kilogramm über definierte Routen, optimieren Materialfluss und reduzieren Rüstzeiten. Dank robuster Bauweise und präziser Steuerung fügen sich die Linearspeicher nahtlos in automatisierte Produktionslinien ein und unterstützen hohe Produktionsvolumen bei minimalem Platzbedarf. Sie sind wartungsarm und zuverlässig.

WORK-S Palettensystem-Module und WORK-L Speicher bieten effiziente flexible Automatisierungslösungen

Die WORK-S Palettensystem-Module der WASSERMANN GROUP bieten eine hochflexible Basis für automatisierte Logistikprozesse in der Metallverarbeitung. Dank modularer Bauweise lassen sich bestehende Anlagen ebenso wie Neuanlagen einfach erweitern und optimal an wechselnde Produktionsanforderungen anpassen. Die nahtlose Integration unterschiedlicher Palettengrößen und herstellerunabhängiger Schnittstellen sorgt für maximale Kompatibilität. Intelligente Zellsteuerungen liefern Echtzeitdaten, verwalten Paletten effizient und unterstützen OEE-Analysen zur kontinuierlichen Optimierung von Durchlaufzeiten und Ressourceneinsatz. Dabei gewährleistet das System eine nachhaltige Ressourcennutzung.