wattline bündelt Energiebedarf, ermöglicht Unternehmen deutlich signifikante Kosteneinsparungen langfristig

wattline vereint die Energiebedarfe zahlreicher Unternehmen und beschafft über 7 Mrd. kWh jährlich. Durch dieses Volumen erreichen Mitglieder im Marktvergleich Report 2024 langfristig Einsparungen bis zu 53,8 % bei Strom und 49 % bei Gas gegenüber üblichen Lieferverträgen. Die Bündelung verschafft bessere Konditionen, konstant günstige Energiepreise und sorgt für hohe Transparenz. Gerade in volatilen Phasen minimieren Unternehmen so Kostenrisiken. Professionelle Beratung begleitet jeden Schritt kosten- und umweltoptimiert, effizient und datengestützt.



Der Marktvergleich Report 2024 belegt signifikante Einsparpotenziale durch Einkaufsgemeinschaften

Strategische Energiebeschaffung verfolgt das Ziel, Energie zu günstigen Preisen zu sichern und Preisschwankungen zu minimieren. Energie-Einkaufsgemeinschaften erhöhen die Verhandlungsmacht durch gebündelte Bedarfe und öffnen Zugang zu attraktiven Konditionen. Als unabhängiger Partner organisiert wattline seit mehr als 25 Jahren ein Netzwerk über 7 Milliarden Kilowattstunden und einem Einkaufsvolumen von rund zwei Milliarden Euro. Der Marktvergleich Report 2024 bewertet die Effizienz und Einsparpotenziale dieser Gemeinschaft über den Zeitraum von 2014 bis 2024.

Marktvergleich 2014-2024 zeigt Strom sparen zehn Prozent und mehr

Im Marktvergleich 2024 wurden die berechneten durchschnittlichen Jahrespreise für Strom und Gas von wattline-Mitgliedern 2014 bis 2024 mit den offiziellen Eurostat-Daten für gewerbliche Endverbraucher verglichen. Bei der Analyse berücksichtigten wir ausschließlich die reinen Energiepreise, ohne staatliche Steuern, Abgaben oder Umlagen. Die Ergebnisse zeigen insgesamt deutliche durchschnittliche Einsparungen von 10,1 % bei Strom und 6,3 % bei Gas sowie maximale Ersparnisse von bis zu 53,8 % beziehungsweise 49 %.

Energiepreiskrise überwunden: wattline-Mitglieder sparen nachhaltig Strom und Gas deutlich

Im Zuge der Energiepreisengpässe in den Jahren 2022 und 2023 erzielten Unternehmen, die Mitglieder der Einkaufsgemeinschaft waren, trotz staatlicher Preisbremse signifikant günstigere Konditionen als der Markt. Zwischen 2021 und 2024 lagen die durchschnittlichen Einsparungen bei 15,5 % im Strombereich und 13,6 % beim Erdgas. Maximale Reduktionen betrugen 64,4 % bei Strom und 67,3 % bei Gas. Grundlage waren strategische Beschaffung, professionelle Planung sowie eine umfassende Marktanalyse und ideal getimte Einkaufszeitpunkte.

Wattline senkt Biogaspreise langfristig nachhaltig um durchschnittlich 7,6 Prozent

Über einen Zeitraum von elf Jahren erzielte wattline konstant niedrigere Biogaspreise im Vergleich zum Marktdurchschnitt. Mitglieder der Einkaufsgemeinschaft profitierten dabei durchschnittlich von 7,6 Prozent Ersparnis. Spitzenwerte zeigten maximal eine Abweichung von bis zu 28 Prozent. Dieser langfristige Vergleich belegt, dass gezielte Beschaffungsstrategien nicht nur ökologische, sondern auch ökonomische Vorteile bieten, indem sie Kosten reduzieren und die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen stärken. Grüne Energien sind somit wirtschaftlich attraktiv, nachhaltig und sicher.

Ökostrompreis drei Prozent teurer, Bestkaufzeitpunkt bis 39 Prozent günstiger

Die analysierten Durchschnittspreise für Ökostrom bei wattline lagen in Deutschland um rund drei Prozent über dem branchenweiten Mittelwert reiner Energiepreise, was unter Berücksichtigung aller Zusatzkosten einem moderaten Aufschlag von etwa 1,1 Prozent entspricht. Gleichzeitig verdeutlicht der optimal gewählte Beschaffungszeitpunkt das erhebliche Einsparpotenzial: Im günstigsten Fall ergab sich ein Preisvorteil von bis zu 39 Prozent gegenüber den jeweiligen Marktpreisen, wodurch strategisches Timing deutliche Kostenvorteile ermöglicht und unterstützt langfristige Budgetplanung wirtschaftliche Effizienz.

SKOPOS-Wattline-Studie: 71 Prozent bereit, Ökostrom oder Biogas zu zahlen

Eine repräsentative Online-Befragung unter 1.111 Teilnehmer, darunter 328 Führungskräfte, wurde von wattline in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsinstitut SKOPOS durchgeführt. Energiekosten gelten laut 68 % der befragten Entscheidungsträger als wesentlicher Faktor in der Unternehmensplanung. Gleichzeitig zeigen 71 % aller Befragten Bereitschaft, für Ökostrom oder Biogas höhere Preise in Kauf zu nehmen. Unter den Führungskräften akzeptieren 53 % Preisaufschläge zwischen drei und zehn Prozent, sodass wattline-Angebote unterhalb dieser Schwelle liegen.

Kostenlos beitreten, monatlich kündbar: Gebühr erst nach erstem Vertragsabschluss

Die Teilnahme an wattline erfolgt kostenfrei und kann jederzeit monatlich beendet werden. Nach erfolgreichem Abschluss des ersten Energieliefervertrags wird eine einmalige Gebühr in Höhe von 37,5 Prozent der realisierten Einsparung je Lieferstelle fällig. Jeder weitere Vertrag wird ohne zusätzliche Gebühren vermittelt. Das Serviceportfolio beinhaltet kontinuierliche Marktbeobachtung, koordinierte Ausschreibungsverfahren, systematische Angebotsvergleiche, die Begleitung bei Vertragsabschlüssen sowie die Harmonisierung von Lieferlaufzeiten zur Optimierung des Beschaffungsmanagements. Ergänzt wird dieses Angebot durch individuelle fachkundige Beratung.

Risikofreie, transparente Einkaufsstrategie sichert KMU Energiekosten signifikant und nachhaltig

wattline unterstützt Unternehmen mit einer risikofreien Einkaufsstrategie, die Transparenz und professionelle Marktbeobachtung kombiniert. Durch gebündelte Bedarfe sowie ideal getimte Verträge gelingt eine signifikante Reduktion der Energiekosten. Langfristige Vergleiche über Strom, Gas, Biogas und Ökostrom belegen dauerhaft erzielte Ersparnisse. Gerade in unsicheren Zeiten und im Rahmen der Energiewende sichert die vorausschauende Beschaffung stabile Kosten. Für kleine und mittlere Firmen resultiert daraus zuverlässige, transparente Analysen und langfristige Planung und spürbare finanzielle Entlastung.