WDX integriert innovative Intralogistiksysteme für effiziente Materialflüsse und Skalierbarkeit

WDX aus Polen kombiniert als Hersteller und Integrator umfassende Kompetenzen in Entwicklung, Produktion und Implementierung individuell anpassbarer Intralogistiksysteme. Q-Loader automatisiert Be- und Entladeprozesse, Q-Block ermöglicht schrittweise skalierbare Kanallager. Autonome mobile Roboter übernehmen flexible Materialtransporte, während firmeneigene Regalsysteme stabile Lagerstrukturen bereitstellen. Von der Konzeptentwicklung bis zur schlüsselfertigen Inbetriebnahme begleitet das engagierte Team Kunden partnerschaftlich und gewährleistet effiziente, ressourcenschonende Lagerlogistik mit minimalem Personalaufwand und reduziert dadurch deutlich Planungsaufwand bei gleichbleibend hoher Qualität.



WDX vereint Entwicklung, Fertigung und Integration in einem Gesamtangebot und ermöglicht maßgeschneiderte Intralogistiksysteme. Das polnische Expertenteam begleitet Kunden von der ersten Skizze bis zum vollautomatischen Betrieb, einschließlich Testläufen und Schulungen. Die enge Zusammenarbeit führt zu schnellen Abstimmungsprozessen und hoher Transparenz in jedem Projektabschnitt. Kunden profitieren von einer individuell zugeschnittenen Lösung, minimalem Abstimmungsaufwand und konsequenter Umsetzung projektbezogener Anforderungen. Dadurch steigert WDX Effizienz und Wirtschaftlichkeit. Die modulare Struktur gewährleistet zudem flexible Erweiterungen.

Vollautomatische LKW-Verladung mit Q-Loader reduziert spürbar Aufwand und Fehler

Der Q-Loader automatisiert den gesamten Be- und Entladeprozess von LKWs und gewährleistet hohe Durchsatzraten. Durch den Einsatz modernster Sensorik und Steuerungssoftware minimiert er menschliche Fehler und reduziert den Bedarf an manuellem Personal. Gleichzeitig ermöglicht er präzise, planbare Ladezeiten und steigert die Verfügbarkeit der Fahrzeuge. Insbesondere für expandierende Unternehmen oder Betriebe im Modernisierungsprozess bietet das System einen unmittelbaren Nutzen und optimiert die Ressourcenauslastung nachhaltig. So senken sich Kosten; Umschlagszeiten verkürzen sich.

Das modulare Q-Block-Kanallager bietet flexible, skalierbare Lagerautomatisierung ohne Grenzen

Der Q-Block von WDX ermöglicht einen modularen Kanalbau, der sich jederzeit um zusätzliche Lagerkanäle erweitern lässt. Durch die Kombination präziser Regalsysteme, zuverlässiger Fördertechnik und einer intelligenten Steuerungssoftware entsteht eine skalierbare, automatisch gesteuerte Lagerlösung. Anwender profitieren von einer einfachen Einführung in die Automatisierung, da kein umfassender Neuaufbau erforderlich ist. Stattdessen lassen sich einzelne Module nach Bedarf integrieren oder anpassen, wodurch Investitionen gezielt und kontinuierlich erfolgen können. So werden laufende Betriebskosten optimiert.

WDX-AMRs navigieren autonom, optimieren schnell interne Logistik ohne Umbaumaßnahmen

Die autonomen mobilen Roboter von WDX navigieren selbstständig um Hindernisse und erkennen dynamische Veränderungen in Lagerbereichen. Sie passen sich variablen Hallenlayouts an und planen ihre Routen eigenständig, wodurch manuelle Eingriffe entfallen. Dank zuverlässiger Sensorik und intelligenter Steuerungssoftware transportieren sie Güter termingerecht an vorgegebene Zielpunkte. Dieser flexible, kabellose Ansatz erlaubt eine Automatisierung ohne aufwendige bauliche Anpassungen und verschlankt interne Logistikabläufe schnell und kosteneffizient. Einsatzbereit innerhalb weniger Stunden nach Konfiguration mit minimalem Ressourceneinsatz.

WDX fertigt Paletten-, Fachboden- und Shuttle-Regalsysteme kundenspezifisch nach Maß

Mit der Fertigung sämtlicher Regalsysteme – von Paletten- über Fachboden- bis hin zu Shuttle-Lösungen – garantiert WDX durchgängige Qualitätskontrolle und kurze Lieferzeiten. Die Inhouse-Produktion ermöglicht individuelle Anpassungen an spezifische Anforderungen und gewährleistet gleichzeitig gleichbleibend hohe Material- und Verarbeitungsstandards. Dank dieser maßgeschneiderten Regalsysteme profitieren Kunden von einer stabilen, wartungsarmen Basis für ihre automatisierten Lagerprozesse, die eine langfristig zuverlässige und effiziente Bestandsführung erlaubt. Sie integrieren sich nahtlos in bestehende Infrastrukturkonzepte und bieten zusätzliche Sicherheit.

WDX setzt auf Vertrauen und Integration für maximalen Erfolg

Das Team von WDX legt großen Wert auf vertrauensvolle Kundenbeziehungen und eine enge Kooperation während des gesamten Projektverlaufs. Durch eine fundierte Analyse individueller Anforderungen erarbeiten die Experten passgenaue Konzepte, die gezielt auf spezifische Herausforderungen eingehen. Die anschließende Integration der Lösung wird vor Ort sorgfältig begleitet, um einen reibungslosen Ablauf sicherzustellen. Dieser partnerschaftliche Arbeitsstil sorgt dafür, dass die implementierten Systeme nicht nur technisch einwandfrei funktionieren, sondern auch wirtschaftlich überzeugen und Mehrwert bieten.

WDX bietet umfassende, zukunftssichere Intralogistiklösungen für effiziente, skalierbare Lagerprozesse

WDX stellt Logistics-Enthusiasten eine umfangreiche Palette an Lösungen für Automatisierung und Optimierung von Lagerprozessen bereit. Das Spektrum reicht vom vollautomatischen Q-Loader über das modular erweiterbare Q-Block-Kanallager bis zu autonomen mobilen Robotern und eigens gefertigten Regalsystemen. Als integrativer Hersteller begleitet WDX Projekte von der Planung bis zur Inbetriebnahme. Dabei sorgen skalierbare Module, softwaregestützte Steuerung und partnerschaftliche Betreuung für effiziente Intralogistik, planbare Kosten und minimale Umbauaufwendungen bei reduzierten Personalkosten.