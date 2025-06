WEH beruft Rolf Kummer als Geschäftsführer für technische Exzellenz

Mit der Berufung von Rolf Kummer zum Geschäftsführer stärkt WEH sein Führungsteam um einen ausgewiesenen Branchenexperten. Der 58-jährige Maschinenbau- und Betriebswirt bringt über 30 Jahre Erfahrung in der Armaturenindustrie mit, darunter internationale Leitungsfunktionen und nachweisbare strategische Erfolge. Kummer wird gemeinsam mit dem bestehenden Team und Partnern technische Höchstleistungen vorantreiben, Innovationskraft ausbauen sowie die traditionellen mittelständischen Werte bewahren, um in herausfordernden Märkten globale Wachstumsziele effizient nachhaltig langfristig zu realisieren.



Rolf Kummer leitet WEH im Illertal mit mittelständischer Ausrichtung

Rolf Kummer hat die Geschäftsführung von WEH im Illertal übernommen und bringt als Maschinenbautechniker und Betriebswirt 58 Jahre Erfahrung, über drei Jahrzehnte Expertise in der Armaturenindustrie mit. Unter seiner Leitung soll das Familienunternehmen technische Exzellenz weiter ausbauen, seine Innovationskraft stärken und auf mittelständische Werte setzen. In seiner Antrittserklärung betonte er die Relevanz von Qualität, Effizienz und zukunftsorientierten Strategien, um auch in wirtschaftlich anspruchsvollen Zeiten nachhaltiges Wachstum und Stabilität zu sichern.

Kummer steigerte globale Aufträge und prägte Branchennormen durch Engagement

Vor seinem Eintritt bei WEH verantwortete Rolf Kummer die Leitung mehrerer internationaler Produktions- und Vertriebsstandorte von Armaturenherstellern und baute strategische Kooperationen in Europa, Asien und Nordamerika auf. Unter seiner Führung erhöhte sich der Auftragseingang im Kerngeschäft nachhaltig, was zu einer spürbaren Umsatzsteigerung führte. Parallel engagierte er sich über viele Jahre in branchenbezogenen Fachverbänden und war maßgeblich an der Entwicklung neuer Normen sowie der Förderung von Netzwerken innerhalb der Armaturenindustrie beteiligt.

Beginn als Industriemechaniker, Ausbildung zum Coach: umfassendes Kompetenzspektrum entwickelt

Rolf Kummers berufliche Entwicklung startete mit einer praktischen Ausbildung zum Industriemechaniker und wurde durch weiterführende betriebswirtschaftliche Studien ergänzt. Darauf aufbauend absolvierte er verschiedene technische Fortbildungen und schloss spezialisierte Zusatzausbildungen als Wirtschaftsmediator sowie systemischer Coach erfolgreich ab. Dadurch verfügt er über ein umfassendes Fachwissen, das ihm gestattet, komplexe technische Probleme in ihrer Gesamtheit zu erkennen und interne wie externe Konfliktsituationen strukturiert anzugehen sowie lösungsorientierte Moderationsprozesse souverän zu leiten und nachhaltig umzusetzen.

Im Illertal verwurzelt, weltweit erfolgreich: Tradition umfasst moderne Innovationskraft

Der Spruch „Im Illertal zuhause – in der Welt erfolgreich“ fasst bei WEH die Verbindung von regionaler Verwurzelung und internationalem Engagement zusammen. Als Familienunternehmen mit über fünf Jahrzehnten Erfahrung kombiniert WEH traditionelle Werte mit modernster Entwicklung. Die schlanken Entscheidungswege und flachen Hierarchien ermöglichen rasche Umsetzung innovativer Lösungen. Dank dieser Flexibilität kann WEH kurzfristig auf Marktveränderungen reagieren und langfristige Partnerschaften etablieren, die Kunden weltweit gleichermaßen profitieren lassen. Die enge Abstimmung aller Abteilungen sichert zudem höchste Qualität.

WEH(R) Spannzangensystem beschleunigt druckdichte Verbindungen und Mobilitätswende effizient vorantreibt

WEH hat mit dem WEH(R) Spannzangensystem eine zeitsparende Lösung für druckdichte Verbindungen entwickelt, die binnen Sekunden eine sichere Kupplung ermöglicht. Seit über 35 Jahren erweitert das Familienunternehmen kontinuierlich sein Produktangebot um innovative Betankungstechnologien für Wasserstoff und Erdgas. Mit diesen Entwicklungen unterstützt WEH den Übergang zu klimafreundlicher Mobilität und etabliert hohe Sicherheitsstandards sowie Effizienzvorteile in der Handhabung. So leistet das Unternehmen einen entscheidenden Beitrag zur nachhaltigen Energiewirtschaft und sichert technologischen Fortschritt.

Illertissener Hauptsitz integriert Entwicklung, Konstruktion, Produktion, Versand und Service

Am zentral gelegenen Standort in Illertissen sind sämtliche Unternehmensbereiche – Forschung und Entwicklung, Konstruktion, Fertigung, Logistik, Verpackung sowie technischer Kundendienst – unter einem Dach gebündelt. Diese Standortkonzentration ermöglicht kurze Kommunikationswege und beschleunigt interne Abstimmungsprozesse. Ein weltweites Vertriebs- und Handelsnetzwerk mit über 40 Partnern gewährleistet, dass Produkte in mehr als 60 Ländern verfügbar sind. Die konsequente Umsetzung von „Made in Germany“-Standards vermittelt höchsten Qualitätsanspruch und fördert internationales Vertrauen und nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit.

Rolf Kummer stärkt WEH technische Exzellenz, Innovationskraft und Mittelstandswerte

