WEINIG bündelt deutsche Maschinenbau-Fertigung an Illertissen und Tauberbischofsheim Standorten

Die WEINIG Gruppe hat mit ihrem Programm Transformation 2027 in den letzten vier Jahren 120 Mio. ? in Produktion, Logistik und Portfolio investiert. Damit soll profitables Wachstum als Technologie- und Qualitätsführer in der Massivholzbearbeitung realisiert werden. Die Maschinenbau-Fertigung in Deutschland wird auf Illertissen und Tauberbischofsheim konzentriert, um Strukturen zu straffen, Abläufe zu zentralisieren und die Effizienz zu steigern. Betriebsrat und IG Metall begleiten die Maßnahmen sozialverträglich. Die Investitionen umfassen moderne Automatisierungslösungen.



WEINIG Gruppe investiert 120 Millionen in Produktion und Logistik

Die WEINIG Gruppe baut auf ihrer langen Erfolgstradition auf und hat in den letzten vier Jahren Investitionen in Höhe von 120 Mio ? in Produktions-, Logistik- und Portfolio-Strukturen realisiert. Mit dem Programm Transformation 2027 zielt der Weltmarktführer in der Massivholzbearbeitung auf nachhaltiges, profitables Wachstum und strebt die Position als führender Anbieter von Spitzentechnologie und höchster Qualität an. Dabei deckt das erweiterte Portfolio sowohl kosteneffiziente Standardlösungen als auch Premium-High-End-Produkte umfangreich ab.

WEINIG verlagert Maschinenbau-Fertigung nach Illertissen und Tauberbischofsheim ab 2027

Im Zuge des Programms Transformation 2027 verlagert WEINIG die Fertigung von Maschinenbauelementen aus den Werken Malterdingen und Alfeld zu den Standorten Illertissen und Tauberbischofsheim. Vertrieb, Service und Konstruktion bleiben unverändert an allen vier Betriebsstätten erhalten, um Kunden stabil zu betreuen und technische Expertise lokal verfügbar zu halten. Etwa vierhundert Mitarbeiter sind von dieser Umstrukturierung betroffen. In enger Abstimmung mit dem Betriebsrat und der IG Metall wird ein sozialverträglicher Übergang sichergestellt.

Neues Logistik- und Fertigungszentrum in Tauberbischofsheim kostet 68 Millionen

Für 68 Millionen Euro wurde am Tauberbischofsheimer Stammsitz ein hochmodernes Logistik- und Fertigungszentrum errichtet. Durch konsequente Automatisierung und den Einsatz fortschrittlicher Robotik werden Bearbeitungsprozesse optimiert und die Produktionsgeschwindigkeit erheblich gesteigert. Digitale Steuerungssysteme überwachen den Materialfluss, minimieren Stillstandzeiten und erlauben flexible Umrüstungen zwischen Serien. Die nahtlose Integration von Analyse-Software und automatischen Qualitätssicherungsmethoden reduziert Ausschussquoten signifikant und gewährleistet konstante Produktqualität bei hoher Effizienz. Zusätzlich ermöglichen Datenerfassungen Wartungen und beschleunigen Reaktionszeiten bei Störungen.

WEINIG investiert zwölf Millionen Euro in Voitsberg Montage Logistik

Am Werk Voitsberg in Österreich erfolgten Investitionen in Höhe von zwölf Millionen Euro, um Montage, Fertigung und Logistik umfassend zu modernisieren und Kapazitäten zu erweitern. Parallel dazu hat WEINIG vierzig Millionen Euro in die Diversifizierung seines Produktportfolios investiert, um sowohl wirtschaftliche Standardlösungen als auch High-End-Technologien bereitzustellen. Diese strategischen Maßnahmen stärken die Wettbewerbsfähigkeit und ermöglichen es dem Unternehmen, seine Marktposition nachhaltig, erfolgreich auszubauen sowie flexibel auf verschiedene Anforderungen unterschiedlicher Kundensegmente einzugehen.

WEINIG erhöht Effizienz durch Zentralisierung, optimierte Abläufe und Investitionen

Durch konsequente Zentralisierung operativer Einheiten und die Einführung optimierter Arbeitsabläufe setzt WEINIG auf eine nachhaltige Effizienzsteigerung. Im Mittelpunkt des Programms stehen die Hebung von Synergien zwischen Geschäftsbereichen, gezielte Kostensenkungsmaßnahmen und die Stärkung der Rentabilität durch standardisierte Prozesse. Das hohe Investitionsvolumen fließt in moderne Fertigungsstrukturen, welche stabile Margen gewährleisten. Gleichzeitig wird nachhaltiges Wachstum gefördert, was langfristig den Unternehmenswert erhöht und die Wettbewerbsfähigkeit sichert über effizienzorientierte Planung und digitale Technologien. Maximierte Ergebnisse.

WEINIG Gruppe investiert umfassend für Technologieführerschaft und nachhaltiges Wachstum

Durch die umfangreichen Investitionen in Produktionsstrukturen und Logistik sowie die konsequente Neuausrichtung im Rahmen von Transformation 2027 festigt die WEINIG Gruppe ihre Rolle als Technologieführer in der Massivholzbearbeitung. Dank der zentralisierten Fertigung in Illertissen und Tauberbischofsheim, optimierter Abläufe in hochmodernen Fertigungszentren und einem breit gefächerten Produktportfolio bietet das Unternehmen stabile Margen und nachhaltiges Wachstumspotenzial. Investoren signalisiert dies hohe Rentabilität und langfristige Wertsteigerung. Die Maßnahmen stärken Wettbewerbsfähigkeit und Marktdurchdringung besonders deutlich.