DAC204-MK2 kombiniert ESS ES9028PRO-Chip und Null-Ohm-Ausgangsstufe für präzise Audiowiedergabe

Der DAC204-MK2 von Weiss Engineering integriert den hochmodernen ESS ES9028PRO-Wandlerchip und eine neu entwickelte Ausgangsstufe mit nahezu Null Ohm Ausgangsimpedanz. Dies führt zu deutlich reduzierter Jitteranfälligkeit und präziserer Kontrolle angeschlossener Lautsprecher oder Kopfhörer. Fein abgestimmte Rekonstruktionsfilter minimieren Verzerrungen und unterstützen eine natürliche Wiedergabe mit räumlicher Klangbühne. Trotz dieser Optimierungen bleibt der gesamte Funktionsumfang des Vorgängermodells erhalten und bestehende DAC204-Geräte lassen sich per Upgrade umrüsten. Die Bedienelemente und Anschlüsse bleiben erhalten.



DAC204-MK2 von Weiss Engineering vereint Präzision und gewohnten Bedienkomfort

Der DAC204-MK2 von Weiss Engineering (Schweiz) richtet sich gezielt an anspruchsvolle Audiophile, die höchste Präzision und musikalische Detailtreue erwarten. Aufbauend auf dem etablierten DAC204 bewahrt das MK2 alle bekannten Bedien- und Anschlussoptionen und ergänzt diese durch optimierte Wandlerarchitektur und verbesserte Ausgangsstufe. Die akustische Verfeinerung liefert geringeres Rauschen, stabilere Signalübertragung sowie feinere Dynamik. Trotz technischer Aufwertung bleibt die vertraute Nutzerführung erhalten, sodass Anwender keinerlei Kompromisse beim gewohnt intuitiven Handling eingehen müssen.

ESS ES9028PRO im DAC204-MK2 garantiert herausragende Jitter-Unterdrückung und Klarheit

Der ESS ES9028PRO im DAC204-MK2 gewährleistet eine deutlich verbesserte Jitter-Unterdrückung, selbst bei abweichenden Taktquellen und längeren, ungeschirmten Kabelverbindungen. Durch seine präzise Phasenregelung werden Signalstörungen minimiert, was zu einer konsistenten Taktsynchronisation und saubereren Analogausgaben führt. Nutzer profitieren von stabileren Audiosignalen mit kristallklaren Transienten und einer präzisen Wiedergabe feinster Klangdetails. Dieser Fortschritt sichert eine unverfälschte Musikwiedergabe auf hohem HiFi-Niveau unabhängig von externen Störeinflüssen. Er liefert beeindruckende Klangtreue auch bei komplexen Musikpassagen zuverlässig.

Weiss Engineering optimiert Filter und Verzerrungen für organischen Klang

Die Verzerrungskennwerte und digitalen Rekonstruktionsfilter des DAC204-MK2 wurden akribisch per Hörtest abgestimmt, um Färbungen weitgehend zu vermeiden. Diese Justierungen ermöglichen eine präzise, räumliche Abbildung der Klangquellen, bei der jede Nuance klar hervorgehoben wird. Durch die optimierte Filterung entsteht ein organischer Klangcharakter mit detailliertem Timing und feiner Dynamik. Selbst in hochauflösenden Audioformaten bleibt der Klang transparent, räumlich und musikalisch authentisch ohne unerwünschte Artefakte sowie lebendige Höhen, satte Tiefen und präzise Detailzeichnung.

Null-Ohm-Ausgangsstufe verbessert deutlich Kontrolle und minimiert Störgeräusche in Audiogeräten

Die neue Ausgangsstufe wurde so konzipiert, dass ihre Ausgangsimpedanz nahezu Null Ohm beträgt. Dies ermöglicht eine deutlich verbesserte Kontrolle über Lautsprecher und Kopfhörer, da Signalverluste minimiert werden. Selbst bei langen oder anspruchsvollen Kabelverbindungen bleibt das Rauschverhalten extrem niedrig. Die exzellente Lastanpassung gewährleistet eine präzise dynamische Impulsansprache, wodurch Transienten scharf und sauber wiedergegeben werden. Auch niederohmige Treiber profitieren von höherer Feinzeichnung und Stabilität im Klangbild. Dieses Konzept sichert Wiedergabe, geringe Verzerrungen.

DAC204-MK2 mit Top-Technik bleibt weiterhin zum gleichen Preis erhältlich

Der DAC204-MK2 behält trotz eingehender technischer Überarbeitung seinen Listenpreis von 3.298 ? bei. Anwender profitieren weiterhin von einem erschwinglichen High-End-DAC, ohne zusätzliche finanzielle Belastungen befürchten zu müssen. Weiss Engineering ermöglicht so den Zugang zu audiophiler Klangqualität und optimierten Wandler-Architekturen, ohne preisliche Differenz zum Vorgängermodell. Dies unterstreicht das Engagement für faire Preisgestaltung und erschließt Enthusiasten höchste Präzision, räumliche Abbildung sowie feinstoffliches Klangdetail ohne Mehrkosten und garantiert langfristige Investitionssicherheit samt dauerhafter Zukunftstauglichkeit.

DAC204 jetzt per Platinenwechsel und Software-Update mühelos zum MK2

Bestehende DAC204-Modelle lassen sich durch einen gezielten Platinenwechsel und ein Software-Update auf den aktuellen MK2-Standard bringen. WOD Audio in Deutschland sowie autorisierte Händler führen den fachgerechten Ausbau, Einbau und die Aktualisierung durch. Daniel Weiss betont, dass der ESS ES9028PRO-DAC-Chip und die optimierte Ausgangsstufe an Entscheidenden Punkten ansetzen, um hörbare Verbesserungen, insbesondere bei realen Signalquellen, zu erzielen. Dieses Upgrade ermöglicht vorhandenen Geräten eine klanglich nachweisbare Modernisierung ohne Neukauf, effizient und nachhaltig.

Der DAC204-MK2 von Weiss Engineering integriert den ESS ES9028PRO-Wandler, dessen integrierte Jitter-Unterdrückung selbst bei weniger idealen Signalquellen für saubere Transienten und reduzierte Störgeräusche sorgt. Höroptimierte Verzerrungswerte und adaptive digitale Rekonstruktionsfilter ermöglichen eine natürliche, räumliche Wiedergabe mit klarer Klangbühne. Die neue Null-Ohm-Ausgangsstufe gewährleistet präzise Kontrolle über angeschlossene Lautsprecher und Kopfhörer. Trotz dieser technischen Verbesserungen bleibt der Listenpreis unverändert und das Gerät vollständig kompatibel zum Vorgängermodell. audiophile Ansprüche und Upgrade-Optionen bleiben erhalten.