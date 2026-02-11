P1PC-Serie: wirtschaftliche Alternative für schnelle, präzise Triangulationsmessung in Großserien

Die P1PC-Serie der wenglor sensoric group stellt eine kosteneffiziente Alternative zur P3-Serie dar und überzeugt durch vielseitige Triangulations-Laserdistanzsensoren. Dank flexibler Anpassungsmöglichkeiten an verschiedene Applikationen erreichen Anwender maximale Prozessstabilität. Hohe Messraten von bis zu 2500 Messungen pro Sekunde garantieren schnelle und präzise Ergebnisse, während reproduzierbare Messwerte auch bei großen Serien konstant bleiben. Gleichzeitig spart das ressourcenschonende Design Material und Energie und optimiert damit Wirtschaftlichkeit und Effizienz. Ideal geeignet für industrielle Anwendungen.



Einfache kabellose NFC-Konfiguration per weCon-App steuert P1PC Sensoren direkt

Die Inbetriebnahme des P1PC-Sensors erfolgt drahtlos und ohne Netzanschluss über NFC mithilfe der weCon-App, selbst wenn das Gerät eingebaut oder stromlos ist. Während der Konfiguration zeigt das integrierte 7-Segment-Display Messwerte direkt am Sensor an und ermöglicht eine unmittelbare Kontrolle. Über die IO-Link-Schnittstelle nach Version 1.1.4 stehen umfangreiche Sensordaten in Echtzeit zur Verfügung, und eine Messrate von bis zu 2.500 pro Sekunde sichert höchste Präzision auch in komplexen dynamischen Abläufen.

Integrierte Sprungerkennung und Intensitätsauswertung erhöhen P1PC-Messgenauigkeit in anspruchsvollen Fertigungsprozessen

Dank integrierter Sprungerkennung und präziser Intensitätsauswertung meistert die P1PC-Serie selbst komplexe Messaufgaben mühelos. Die Sprungerfassung erkennt zuverlässig offene oder unregelmäßige Konturen und signalisiert Formabweichungen in Echtzeit. Parallel liefert die Intensitätsanalyse detaillierte Rückschlüsse auf Oberflächenstruktur und Materialbeschaffenheit. Diese innovativen Funktionen erweitern die Anwendungsmöglichkeiten erheblich. Typische Einsatzfelder sind anspruchsvolle Qualitätskontrollen, differenzierte Materialsortierung und flexible Inline-Messungen. Externe Auswertemodule werden überflüssig, was Zeit spart und Kosten reduziert. Zudem gewährleistet die direkte Integration dauerhafte Prozessstabilität.

Robuste P1PC-Sensoren garantieren konstante Signale selbst in anspruchsvollen Umgebungen

Dank algorithmischer Optimierung erkennt die P1PC-Serie Objekte unabhängig von Farbe, Reflexionsgrad oder Material. Sie liefert konstante und präzise Signalwerte mit hoher Wiederholgenauigkeit selbst bei minimalen Distanzabweichungen. Das schlanke 1P-Bauformat fügt sich nahtlos in beengte Maschinenumgebungen ein und reduziert Installationsaufwand. Mit optionalem Schutzglas, Staubtubus oder Edelstahlschutzgehäuse erfüllt das robuste Kunststoffgehäuse höchste Anforderungen an Widerstandsfähigkeit und gewährleistet zuverlässigen Betrieb unter extremen Prozessbedingungen. Selbst bei intensiver Staubentwicklung und Feuchtigkeitsbelastung bleibt die Messgenauigkeit erhalten.

P1PC-Serie ermöglicht kosteneffiziente präzise Distanzmessung mit NFC und Echtzeit-Display

