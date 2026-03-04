Hybridenergielösung mit Battery Box 150 spart Diesel und Emissionen

Im Windpark Kleinbouslar setzt die MLK Gruppe während der Bauphase auf ein hybrides Energiesystem aus einem 150 kVA Batteriespeicher (Battery Box 150) und einem 70 kVA Dieselaggregat. Diese Kombination gewährleistet eine emissionsarme und kosteneffiziente Stromversorgung für Steuerung, Fernüberwachung und Hindernisbefeuerung. Dank detaillierter Planung zu Spannungsverlusten, Kabelquerschnitten und Lastprofilen ersetzt die Lösung vier durchgehend laufende Dieselgeneratoren und reduziert Dieselverbrauch, CO?-Emissionen, Lärm und Wartungskosten signifikant. Die Verfügbarkeit bleibt jederzeit vollständig sicher gewährleistet.



Mobiles Hybridstromsystem sichert schnell unterbrechungsfreie Energieversorgung im Windpark Kleinbouslar

Im Windpark Kleinbouslar waren zwei von vier Windenergieanlagen fertiggestellt, bevor das neue Umspannwerk seinen Betrieb aufnehmen konnte. Um eine unterbrechungsfreie Stromversorgung für Steuerungssysteme, Fernüberwachung und Hindernisbefeuerung sicherzustellen, musste die MLK Gruppe ohne Netzanschluss innerhalb kürzester Zeit eine mobile und zuverlässige Energieversorgungslösung installieren. Das erforderte eine präzise Projektplanung, abgestimmte Logistik und spezialisierte Technik, um den termingerechten Anschluss der Turbinen an die temporäre Stromversorgung zu garantieren. Die Umsetzung erfolgte unter Berücksichtigung hoher Sicherheitsstandards und wirtschaftlicher Effizienz.

MLK Gruppe ersetzt vier Dieselaggregate durch 150 kVA Batteriekombination

Die MLK Gruppe ersetzte vier dauerhaft laufende 70 kVA Dieselaggregate durch eine Kombination aus einem 150 kVA Batteriespeicher und einem 70 kVA Dieselaggregat, um den Energiebedarf effizienter zu decken. Im Vorfeld erfolgten umfangreiche Analysen von Spannungsverlusten, Kabelquerschnitten und Lastprofilen, um eine stabile Stromversorgung über die gesamte Distanz zwischen Speicher und Windenergieanlagen sicherzustellen und mögliche Engpässe zu vermeiden. Zusätzlich wurden Redundanzstrategien definiert, um bei unerwarteten Lastspitzen eine kontinuierliche Versorgung zu garantieren.

Battery Box 150 deckt Grundlast, Dieselaggregat startet bei Bedarf

Eine zentrale Battery Box 150 übernimmt kontinuierlich die Grundversorgung der Windparkkomponenten, während das angeschlossene 70 kVA Dieselaggregat nur bei abnehmender Batterieladung anspringt. Dadurch wird eine stets optimale Auslastung des Generators gewährleistet. Der vorher übliche Dauerbetrieb im Teillastbereich entfällt, was zu einer signifikanten Effizienzsteigerung führt. Projektleiter Philipp Ibanez Montoro erklärt, dass diese Betriebsweise den Kraftstoffbedarf drastisch reduziert und gleichzeitig Emissionen sowie laufende Betriebskosten senkt. Zudem verringert sich der Wartungsaufwand deutlich effizient.

Hybridenergiekonzept reduziert Dieselverbrauch signifikant und senkt langfristige Betriebskosten deutlich

Durch die innovative Kombination aus Batteriespeicher und Dieselaggregat lässt sich der Dieselverbrauch um circa 70-90 % verringern im Vergleich zu vier durchgehend betriebenen Aggregaten. Gleichzeitig sinken CO?-Ausstoß, Geräuschimmissionen und mechanischer Verschleiß deutlich. Dieser reduzierende Effekt verbessert die Umweltbilanz nachhaltig und senkt langfristig die Betriebskosten. So wird nicht nur Energie effizienter genutzt, sondern auch ein wichtiger Beitrag zur Energiewende geleistet und nachhaltige Mobilitäts- und Stromversorgungslösungen gefördert. Damit erfüllt das System hohe ökologische und ökonomische Anforderungen.

Bredenoord Schopsdorf liefert Battery Box 150 für mobile Stromversorgung

Bredenoord Schopsdorf stellte die Battery Box 150 bereit und begleitete den technischen Einsatz durch Produktspezialisten wie Lukas Krüger. Dabei erfolgte eine individuelle Planung der Batteriespeicherintegration, um optimale Ladezyklen und Sicherheitsstandards zu gewährleisten. Die Zusammenarbeit umfasste Schulungen der Montageteams, Inbetriebnahmetests sowie regelmäßige Abstimmungen zum Lade- und Entladeverhalten. Krüger hebt hervor, dass die Technologie eine effiziente Energieversorgung ermöglicht und zugleich den CO?-Ausstoß deutlich verringert. Mobilstromlösungen profitieren nachhaltig von dieser innovativen modularen Speicherplattform.

Hybridenergielösung aus Batterie und Dieselaggregat sichert emissionsarme Bauphase Stromversorgung

In Windpark Kleinbouslar verbindet eine Mobilstromanlage aus einer Hochleistungsbatterie mit einem Dieselaggregat die Vorteile beider Technologien. Während der Bauphase sorgt dieses Hybridsystem für eine unterbrechungsfreie Energieversorgung, indem die Batterie den Basisbedarf deckt und das Aggregat bei Bedarf nachlädt. Durch diese Konfiguration kann der Dieselverbrauch um bis zu neunzig Prozent reduziert werden. Darüber hinaus sinken Emissionen, Lärm und Betriebskosten merklich, was nachhaltige Mobilstromlösungen fördert. Es exemplifiziert effizientes Ressourcenmanagement, Zukunftsorientierung und Effizienzsteigerung.