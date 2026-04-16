winkler startet praxisnahes Schulungsprogramm mit 190 Terminen in DACH

Der Nutzfahrzeugteile- und Servicespezialist winkler bietet ein umfassendes, praxisorientiertes Weiterbildungsprogramm mit 190 Terminen an 30 Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz an. Zielgruppe sind Nutzfahrzeughalter, Werkstätten-Teams sowie Agrar- und Omnibusbetriebe. Inhalte reichen von Fahr- und Aufbautechnik über Hydraulik und Pneumatik bis zu sicherheitsrelevanten Themen wie SP-Erstschulung und Trailer-PIN. Ergänzt wird das Angebot um Diagnose, Elektrotechnik, Klimaservice, Hydraulik-Leitungsteile, Ladungssicherung und Gefahrgutmodule. Flexible Anmeldungen erfolgen digital über winkler.com/schulungen oder per E-Mail.



winkler präsentiert umfassendes Schulungsprogramm mit 190 Terminen an Standorten

winkler stellt ab sofort ein umfangreiches Schulungsprogramm mit 190 Terminen an 30 Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz zur Verfügung. Teilnehmer aus Nutzfahrzeugbetrieben, Werkstätten, Agrar- und Omnibusunternehmen profitieren von praxisnahen Inhalten in Fahr- und Aufbautechnik, Hydraulik, Pneumatik sowie Sicherheits- und Berechtigungsschulungen. Ergänzt wird das Angebot durch Trainings in Diagnoseverfahren, Elektrotechnik, Klimaservice und speziellen Modulen zu Ladungssicherung, Gefahrguttransporten und Hydraulik-Leitungsteilen. Die praxisorientierte Ausbildung fördert Effizienz, Sicherheit, technisches Know-how im Betriebsalltag.

Teilnehmer trainieren Mechanik, Hydraulik und Pneumatik für optimierte Wartung

Im Rahmen der Schulungen erwerben die Teilnehmern fundierte praktische Fähigkeiten in mechanischen Prozessen und dem grundlegenden Verständnis technischer Systeme. Erfahrene Trainer vermitteln einen praxisnahen Zugang zur Fahrsteuerung, detaillierte Kenntnisse in Karosserietechnik sowie fundiertes Know-how im Umgang mit Hydraulik- und Pneumatiksystemen. Durch Übungen an realen Bauteilen und Simulationen lernen die Anwender, Reparaturabläufe zu optimieren, Wartungsstrategien effizient umzusetzen und betriebliche Abläufe nachhaltig zu verbessern. Die Wissensvermittlung stärkt langfristig die Kompetenzen aller Beteiligten.

Winkler bietet jetzt praxisnahe SP-Erstschulung Gefahrgut und Trailer-PIN-Kurse bundesweit

winkler bietet im Bereich Sicherheits- und Berechtigungsschulungen SP-Ersttrainings für Gefahrguttransporte sowie Trailer-PIN-Kurse an. Die praxisorientierten Module vermitteln Fahrern und Fuhrparkverantwortlichen umfassendes Wissen über aktuelle Vorschriften und Regularien. Durch gezielte Übungen und Fallbeispiele werden Haftungsrisiken minimiert und die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben sichergestellt. Teilnehmer profitieren von methodisch aufbereiteten Schulungsunterlagen, digitalen Lernplattformen und erfahrenen Dozenten, die praxisnahe Tipps geben und die Umsetzung der Vorschriften im Betriebsalltag unterstützen mit modernem Equipment und Zertifikatsabschluss erfolgreich.

Neue Trainings in Fahrzeugdiagnose Elektrotechnik Klimaservice mit moderner Ausstattung

Das Schulungsprogramm umfasst zusätzlich spezialisierte Module zur Fahrzeugdiagnose, Elektrotechnik und Klimaservice. Mithilfe moderner Diagnosegeräte und praxisnaher Fallstudien erwerben die Teilnehmer fundierte Kenntnisse zur Analyse technischer Systeme, wodurch sie Fehlerquellen zügig erkennen und zielgerichtete Reparaturmethoden entwickeln. Im Elektrotechniktraining lernen die Teilnehmer den sicheren Umgang mit Spannungen, Stromkreisen und Steuerungsmodulen, während das Klimaservicetraining auf wartungs- und umweltrelevante Aspekte von Kältemittelsystemen eingeht. Zudem fördert die praxisorientierte Schulung die Optimierung interner Arbeitsprozesse sowie Effizienzsteigerung.

winkler stellt neue Module Hydraulik-Leitungsteile, Ladungssicherung und Gefahrgut vor

Winkler erweitert sein Schulungsangebot mit praxisorientierten Modulen zu Hydraulik-Leitungsteilen, Ladungssicherung und Gefahrgut, um Betriebe umfassend auf die aktuellen Branchenanforderungen vorzubereiten. Die Teilnehmer lernen normgerechte Installation und Instandhaltung von Leitungssystemen, geeignete Sicherungsmethoden für verschiedene Ladungsarten sowie rechtliche und technische Grundlagen im Gefahrgutbereich. Die praxisnahen Trainings vermitteln Kompetenzen, um betriebliche Abläufe sicherer zu gestalten, Haftungsrisiken zu reduzieren und langfristig Effizienz und Zuverlässigkeit im Werkstatt- und Transportalltag zu steigern und Verantwortung zu erhöhen.

Infotage zu Chemie und Diagnose: Inhouse-Schulungen direkt beim Kunden

Ab sofort ergänzt winkler sein Schulungsportfolio um Infotage zu chemischen Anwendungsgebieten sowie moderne Diagnoseverfahren, die flexibel als Inhouse-Veranstaltungen angeboten werden. Hierbei reist das Ausbildungsteam direkt zum Kunden, etabliert praxisnahe Lernumgebungen im Betriebsumfeld und vermittelt Fachwissen zu chemischen Prozessen, Sicherheitsvorschriften und Fehleranalysen. Teilnehmer profitieren von individuell abgestimmten Trainingsformaten ohne zusätzlichen Reiseaufwand, optimieren interne Abläufe, stärken Fachkompetenzen und sparen wertvolle Zeit bei minimalen organisatorischen Anforderungen. Maximaler Lernerfolg garantiert.

Alle Schulungstermine und Inhalte im digitalen Katalog und PDF-Kalender

Interessierte finden alle Termine und Inhalte im digitalen Katalog auf winkler.com/schulungen sowie im PDF-Schulungskalender. Anfragen nimmt das Schulungsteam per E-Mail unter kundenschulung@winkler.com entgegen. Wer keine Veranstaltung verpasst, kann sich zusätzlich für den separaten Schulungs-Newsletter registrieren, um regelmäßig Informationen zu neuen Modulen und verfügbaren Terminen im Postfach zu erhalten. Das Angebot ermöglicht eine einfache Planung, umfassende Übersicht und flexible Anmeldung für sämtliche Aus- und Weiterbildungsangebote des Unternehmens.

Mit dem neuen Schulungsprogramm baut winkler systematisch das technische Know-how von Werkstätten, Fuhrparkbetreibern und Transportunternehmen aus. Durch praxisorientierte Module in Fahr- und Aufbautechnik, Hydraulik, Pneumatik sowie Sicherheits-, Diagnose- und Elektrotechnik-Trainings erwerben die Teilnehmer gezielt praktische Fertigkeiten, verbessern ihre Reparaturprozesse und steigern die Wartungseffizienz. Flexible Lernformate ermöglichen eine kontinuierliche Weiterbildung, die technische Exzellenz fördert, gesetzliche Anforderungen erfüllt und Firmen langfristig zukunftssicher aufstellt. Zusatzmodule zu Ladungssicherung, Gefahrgut und Klimaservice das Angebot.