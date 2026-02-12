WITRON verzeichnet 2025 Rekordauftragseingang, Umsatzsteigerung um deutliche 7,15 Prozent

Im Geschäftsjahr 2025 erreichte die WITRON Gruppe mit einem Auftragseingang von mehr als zwei Milliarden Euro einen historischen Höchstwert und steigerte den Jahresumsatz um 7,15 Prozent auf insgesamt 1,5 Milliarden Euro. Weltweit sind 7.500 Mitarbeitende beschäftigt, davon 2.500 am Hauptsitz in Parkstein. Die hauseigene OPM-End-to-End-Lösung kommt in über hundert Food-Retail-Verteilzentren zum Einsatz. Parallel sichern neue Großkundenaufträge, die Etablierung eines Doppelstiftungsmodells und praxisorientierte KI-Innovationen den nachhaltigen Wachstumskurs und stärken die Zukunftsfähigkeit.



Führende Lebensmittelhändler vertrauen WITRON OPM-Lösung für globale nachhaltige Supply-Chain-Effizienz

Durch neue Aufträge renommierter Lebensmittelhändler in Europa und Nordamerika profitiert WITRON von einem deutlich ausgebauten Marktanteil. Vertragspartner wie Rewe (Deutschland/Österreich), Edeka, Coop (Norwegen), TJ Morris und Tesco (UK), Axfood (Schweden), Walmart sowie Ahold Delhaize (USA) bestätigen die strategische Ausrichtung. Die bewährte OPM-End-to-End-Lösung, bereits in über hundert Food-Retail-Verteilzentren implementiert, generiert konstante Effizienzsteigerungen entlang aller Supply-Chain-Stufen und schafft so langfristige Prozessstabilität und wirtschaftliche Resilienz. Der modulare Aufbau unterstützt Skalierbarkeit und ressourcenschonende Logistikprozesse.

Doppelstiftungs-Modell sichert Unabhängigkeit und nachhaltiges, langfristiges Wachstum bei WITRON

Durch die formale Implementierung eines Doppelstiftungs-Modells durch Hildegard und Walter Winkler wurde eine solide Basis für langfristiges und nachhaltiges Wachstum geschaffen. Diese neue Struktur sichert Unabhängigkeit gegenüber externen Einflüssen und garantiert stabile Rahmenbedingungen für langjährige Kooperationen mit Kunden und Lieferanten. Darüber hinaus unterstützt die gegründete Stiftung gemeinnützige Initiativen und festigt so die Rolle des Unternehmens als verlässlicher Partner in Krisenzeiten sowie attraktiver Arbeitgeber mit verantwortungsbewusster Unternehmenskultur und gesellschaftlichem intensivem Engagement.

WITRON investiert in KI-Modelle für effiziente Wartungsoptimierung und Service

Parallel zur Modul- und Mechanik-Entwicklung investiert WITRON intensiv in praxisorientierte KI-Modelle. Stammdaten-Algorithmen, Bilderkennungsprogramme und Optimierungstools für Service und Wartung sollen Mitarbeiter in Verteilzentren mit hochverfügbaren Werkzeugen unterstützen. Diese Technologien analysieren Echtzeitinformationen, erkennen Verschleißmuster und automatisieren Diagnoseprozesse. Dadurch lassen sich Fehlerquellen frühzeitig identifizieren, Instandhaltungsintervalle verkürzen und Ausfallzeiten minimieren. Insgesamt führt dieser Ansatz zu einer signifikanten Steigerung der Anlagenverfügbarkeit, Prozessstabilität und langfristig niedrigeren Betriebskosten. Mitarbeitende profitieren von verbesserten Arbeitsbedingungen und sichereren Abläufen.

WITRON End-to-End-Vision bricht Silostrukturen auf und vernetzt gesamte Lieferkette

Die End-to-End-Vision von WITRON verfolgt das Ziel, marktübliche Silostrukturen aufzubrechen und sämtliche logistische Abläufe koordinierter zu gestalten. Lieferanten, Produktion, Distribution und Handel werden nahtlos vernetzt, um operative Effizienz zu steigern. Durch das Zusammenführen interner und externer Quellen wie Forecasts, Wetterdaten und Konsumverhalten entstehen datenbasierte Entscheidungen, welche Transparenz in der gesamten Supply Chain schaffen und Reaktionszeiten deutlich optimieren. Gleichzeitig ermöglicht die integrierte Plattform Echtzeit-Monitoring komplexer Abläufe, effiziente Kapazitätsplanung und strategische Optimierung.

2025 übernimmt WITRON Hieber-Ideen aus Stahl mit hundert Mitarbeiter

Anfang 2025 erwarb WITRON die Hieber-Ideen aus Stahl GmbH mit Sitz in Wörth an der Donau. Das Unternehmen ist auf Metallverarbeitung und die Herstellung komplexer Schweißbaugruppen spezialisiert und beschäftigt rund 100 Mitarbeitende. Durch die Übernahme erweitert WITRON seine eigene Wertschöpfungskompetenz und optimiert interne Fertigungsprozesse. Firmengründer Christian Sander stieg in die Geschäftsführung ein, um technische Expertise zu bündeln und Synergien bei der Anlagenentwicklung zu realisieren. Dadurch sollen Innovation und Effizienz steigen.

WITRON begrüßt 81 Auszubildende in 18 Berufen am Parkstein

Auch im Jahr 2025 bekräftigt WITRON seine konsequente Ausbildungsstrategie am Standort Parkstein, wo im September insgesamt 81 Nachwuchskräfte ihre Berufslaufbahn in 18 unterschiedlichen Fachrichtungen begannen, darunter technische, kaufmännische und gastronomische Tätigkeiten. Die duale Ausbildung wird durch enge Kooperationen mit regionalen und überregionalen Innungen gestützt, welche die herausragenden Prüfungsleistungen zahlreicher Auszubildender mit Auszeichnungen würdigen und damit die nachhaltige Nachwuchsförderung und hohe Ausbildungsqualität unterstreichen. Diese Investition sichert WITRONs Fachkräftebasis und stärkt Unternehmenskompetenz

WITRON erzielt Rekordaufträge und stärkt End-to-End-Integration für langfristiges Wachstum

