WITTENSTEIN präsentiert cyber(R) iTAS(R) system 2 auf LogiMAT Stuttgart

Auf der LogiMAT präsentiert WITTENSTEIN seine zukunftsorientierte Antriebslösung für fahrerlose Transportsysteme und autonome mobile Roboter. Im Mittelpunkt steht das cyber(R) iTAS(R) system 2, das einen kompakten Servoregler und einen leistungsfähigen Radaktuator umfasst. Dank seiner klar strukturierten Mechanik und widerstandsfähigen Bauteile senkt es den Aufwand in Entwicklung, Konstruktion und Service erheblich. Die modulare Bauweise ermöglicht eine einfache Integration in bestehende Anwendungen und sorgt für zuverlässigen Betrieb sowie kurze Inbetriebnahmezeiten und Skalierbarkeit.

Das cyber(R) iTAS(R) system 2 vereint den Servoregler cyber(R) simco(R) drive 2 mit integrierter Safe-Torque-Off-Funktion nach SIL3/PLe und den leistungsstarken Radaktuator cyber(R) TAS actuator 2. Durch das kompakte Differentialantriebskonzept mit integrierter Bremse schafft das System eine robuste und dennoch einfache Lösung für fahrerlose Transportsysteme und autonome mobile Roboter. Der modulare Aufbau reduziert Installationsaufwand, vereinfacht Wartung und erhöht Betriebssicherheit sowie Effizienz in der Intralogistik nachhaltig und sorgt für signifikante, kosteneffiziente Prozessoptimierung.

Next Level Safety Architecture reduziert Kabel, Steckverbinder und Dokumentationsaufwand

Die Next Level Safety Architecture reduziert die Anzahl von Kabeln, Steckverbindungen, Schnittstellen und Bauteilen erheblich und vereinfacht damit Montage und Inbetriebnahme signifikant. Der Dokumentationsaufwand sinkt parallel deutlich. Durch die modulare Struktur lassen sich Safety-Erweiterungen nach SIL2/PLd und SIL3/PLe ohne aufwendige Neuentwicklungen flexibel ergänzen. So bietet das System eine wirtschaftliche Lösung für anspruchsvolle Automatisierungsprojekte, die effizientes Arbeiten und hohe Sicherheitsstandards vereint. Es ermöglicht kosteneffiziente, wartungsarme und zukunftssichere Infrastrukturen für mobile Robotik.

Die Schnittstellen von WITTENSTEIN unterstützen PROFIsafe und CIP Safety vollständig und sind auf eine nahtlose Kommunikation mit marktüblichen Safety-Master-Controllern ausgelegt. Durch das Plug-and-play-Prinzip entfallen aufwendige Konfigurationsschritte und zusätzliche Hardwareanpassungen. Dies beschleunigt die Integration in bestehende Leitsysteme erheblich und minimiert Stillstandzeiten während der Inbetriebnahme. Anwender profitieren von standardisierten Protokollen, hoher Systemstabilität sowie von einer effizienten Projektumsetzung bei anspruchsvollen Automatisierungsaufgaben. Die modulare Struktur ermöglicht bedarfsgerechte Erweiterungen ohne zusätzlichen Programmieraufwand und bietet Investitionsschutz.

Neue gehäuselose 24V und 48V Servomotoren für kompakte Logistikanwendungen

Ergänzend zum cyber(R) iTAS(R) system 2 präsentiert WITTENSTEIN gehäuselose Servomotoren für 24- und 48-V-Anwendungen sowie optional umhüllte Motorlösungen. Die offenen Bauformen erlauben maximale Flexibilität in begrenzten Baura?umen, während die Gehäusevarianten individuelle Anpassungen an unterschiedliche Umgebungsbedingungen und Lastprofile ermöglichen. Anwender profitieren von vereinfachter Integration in kompakte Fahrzeugplattformen und mobilen Robotiksystemen. Durch die modulare Auslegung lassen sich Leistung, Kühlung und Schutzgrad exakt auf spezifische Anforderungen der Intralogistik zuschneiden. betriebsbedingte Temperaturschwankungen und Vibrationsanforderungen.

LogiMAT Stuttgart definiert Standards für nachhaltige Intralogistik und Prozessoptimierung

Die LogiMAT in Stuttgart genießt als Europas führende Fachmesse für Intralogistik und Prozessmanagement einen herausragenden Ruf. Als bewährte Plattform für logistiknahe Innovationen stellt sie ideal Bedingungen bereit, damit Unternehmen wie WITTENSTEIN ihre fortschrittlichen Antriebssysteme und Sicherheitskommunikation einem internationalen Fachpublikum präsentieren können. Die Messe bietet vielfältige Networking- und Kooperationsmöglichkeiten, kompakte Präsentationsflächen und gezielte Fachvorträge. Dadurch wird der Austausch mit Branchenexperten intensiviert und technologische Weiterentwicklungen in der Intralogistik beschleunigt signifikant gefördert werden.

Das cyber(R) iTAS(R) system 2 von WITTENSTEIN überzeugt durch eine besonders kompakte Bauform und robuste Mechanik, die eine platzsparende Installation in FTS und AMR ermöglicht. Die schlanke Next Level Safety Architecture reduziert Verdrahtungsaufwand und vereinfacht Wartung. Zertifizierte Sicherheitsfunktionen nach SIL3/PLe und optionale Erweiterungen sorgen für hohe Zuverlässigkeit. Dynamische Plug-and-play-Schnittstellen für PROFIsafe und CIP Safety gewährleisten schnelle Inbetriebnahme. Flexible Motorvarianten steigern Wirtschaftlichkeit und Performance nachhaltig. Intralogistische Prozesse werden signifikant effizient optimiert.