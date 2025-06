Ultraflaches 14-Zoll-Notebook mit Intel Core i5 und PCIe SSD

Das ultraflache 14-Zoll-Notebook aus Aluminium vereint Design mit hoher Mobilität. Ein Intel Core i5-1334U, 16 GB DDR4-RAM und 512 GB PCIe 4.0 SSD garantieren schnelle Reaktionszeiten und Multitasking. Das Dual-Fan-Kühlsystem bleibt leise, während das entspiegelte WUXGA-Display Kontrast und Helligkeit optimiert. Bei 1,4 kg Gewicht und bis zu 11 Stunden Akkulaufzeit liefert es unterwegs Leistung. Anschlüsse wie USB 3.2, USB-C, HDMI 1.4, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 und TPM 2.0 runden das System ab.



Intel Core i5-1334U mit zehn Kernen für reibungslose Multitasking-Performance

Der Intel Core i5-1334U der 13. Generation bildet das leistungsstarke Herzstück des TERRA MOBILE 1410R. Zehn effiziente Kerne erreichen bis zu 4,6 GHz im Turbo-Modus und garantieren hohe Rechenleistung. 16 GB DDR4-Arbeitsspeicher ergänzen die CPU ideal, während die 512 GB PCIe 4.0 SSD blitzschnelle Boot- und Ladezeiten ermöglicht. Diese Kombination sichert professionelles Multitasking, unterstützt anspruchsvolle Büroanwendungen, Webkonferenzen und datenintensive Workflows selbst unterwegs ohne Leistungseinbußen. Single-Thread-Aufgaben und Multi-Thread-Aufgaben bewältigt das System mühelos bei jeder Last.

Dual-Lüfterkühlung gewährleistet ruhige und stabile Temperatur selbst unter Volllast

Das Dual-Fan-Kühlsystem gewährleistet wirkungsvolle Wärmeabfuhr selbst bei hoher Prozessorbelastung. Zwei geräuscharme Lüfter arbeiten zusammen mit Heatpipes, um Temperaturen konstant niedrig zu halten und Thermalthrottling zu vermeiden. Durch das leisere Betriebsgeräusch können Anwender in ruhigen Umgebungen ungestört arbeiten. Gleichzeitig passt die intelligente Steuerung automatisch die Lüftergeschwindigkeit an, um optimale Balance zwischen Kühlleistung und Lautstärke sicherzustellen. Egal ob am Arbeitsplatz, im Cafe oder in Konferenzräumen – dauerhafte Performance stets sofort reibungslos erhalten.

Ultrascharfes 14-Zoll WUXGA-Display mit Antireflex, maximaler Helligkeit für Außeneinsatz

Das entspiegelte 14-Zoll-WUXGA-Display mit 1920 × 1200 Pixeln und einem 16:10-Seitenverhältnis bietet kristallklare Bilddarstellung bei hoher Farbtreue. Dank der intensiven Helligkeit bleibt die Anzeige auch im Freien gut ablesbar. Die Hintergrundbeleuchtung der Tastatur sorgt für angenehmes Schreiben in dunklen Umgebungen. Mit lediglich 1,4 Kilogramm Gewicht und einem kraftvollen 58-Wh-Akku, der bis zu elf Stunden Laufzeit ermöglicht, erweist sich das Notebook als idealer Begleiter für ausgedehnte Arbeitstage unterwegs. komfortabel und mobil.

Notebook bietet USB 3.2 Gen1, USB-C, HDMI und Kopfhöreranschluss

Für flexible Nutzung bietet das Notebook zweimal USB 3.2 Gen1, zweimal USB-C mit DisplayPort- und Power-Delivery-Unterstützung, HDMI 1.4 sowie eine kombinierte Kopfhörer-/Mikrofonbuchse. Dank der optionalen TERRA USB-C Dockingstation können bis zu drei externe Monitore angeschlossen werden, wodurch ein effizienter Multi-Display-Betrieb entsteht. So passt sich das Gerät mühelos an wechselnde Arbeitsumgebungen an und unterstützt produktives Arbeiten an unterschiedlichen Stationen und steigert die Flexibilität im Büro.

TERRA MOBILE 1410R: Intel Wi-Fi6, Bluetooth 5.2 und TPM-Schutz

Das TERRA MOBILE 1410R ist mit dem Intel Wi-Fi 6 AX201 Modul und Bluetooth 5.2 ausgestattet, um selbst in überlasteten Netzwerken hohe Datenraten und stabile Verbindungen mit Bürozubehör zu gewährleisten. Für Videokonferenzen steht eine integrierte 2-Megapixel-Kamera zur Verfügung. Sicherheitsfunktionen wie TPM 2.0, moderne Verschlüsselungsstandards und BIOS-Sicherheitsfeatures bieten Hardware-basierte Protektion, sichern gespeicherte und übertragene Daten effektiv und schaffen eine vertrauenswürdige Arbeitsumgebung für professionelle Anwender unterwegs, und schützen Datenschutz und Integrität dauerhaft.

Business-Notebook mit Windows 11 Pro und einmonatiger Microsoft 365-Probezeit

Das Notebook wird standardmäßig mit vorinstalliertem Windows 11 Pro und einer einmonatigen Microsoft 365-Testversion ausgeliefert, die erweiterte Office-Anwendungen umfasst. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 749 Euro. Ab sofort ist das Gerät bei autorisierten Fachhändlern der WORTMANN AG verfügbar, inklusive umfassendem Support sowie vielfältigen Garantieoptionen. Interessenten erhalten detaillierte Informationen und können Bestellungen direkt über die Website www.wortmann.de vornehmen. Dies gewährleistet schnelle Lieferung und zuverlässige Betreuung. Pünktlich und kundenorientiert abgewickelt im eigenen Supportportal.

Ultraflaches Business-Notebook mit Intel-Power, langer Akkulaufzeit und Microsoft 365

