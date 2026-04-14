wpd bestellt 40 Nordex-Turbinen mit Hybridtürmen für neun Projekte

Der Windparkentwickler wpd hat bei der Nordex Group insgesamt vierzig Windenergieanlagen bestellt, darunter 36 Einheiten des Modells N163/6.X und vier Turbinen des Typs N175/6.X, mit einer kumulierten Nennleistung von 279,2 Megawatt. Die Rotoren werden auf Hybridtürmen in Nabenhöhen von 164 respektive 179 Metern errichtet und sind durch einen umfassenden 15-Jahres-Premium-Servicevertrag abgesichert. Die Auslieferung und Inbetriebnahme ist für das Jahr 2027 vorgesehen, gefolgt vom Betrieb im effizienten 7-Megawatt-Modus mit flexibler Skalierungsreserve.



wpd bestellt 36 N163- und vier N175-Windturbinen inklusive Service

Die wpd-Gruppe hat bei Nordex insgesamt vierzig Windenergieanlagen bestellt, wovon sechsunddreißig dem Modell N163/6.X und vier dem Typs N175/6.X entsprechen. Zusammen generieren diese Turbinen eine installierte Leistung von 279,2 Megawatt. Im Lieferumfang enthalten ist ein Premium-Servicevertrag mit fünfzehnjähriger Laufzeit, der planmäßige Wartungen, regelmäßig durchzuführende Inspektionen sowie kontinuierliche Leistungsüberwachung vorsieht. Ziel ist die Maximierung der Anlagenverfügbarkeit durch proaktives Monitoring und professionelle Instandhaltungsmaßnahmen. Störungsprävention und Effizienzsteigerung sind Teil des Konzeptes und Nachhaltigkeit.

Hybridtürme von Nordex erschließen stärkere Windschichten für höhere Effizienz

Nordex setzt bei allen gelieferten Windenergieanlagen auf den Einsatz von Hybridtürmen, um die Nabenhöhe zu maximieren. Bei den N163/6.X-Modellen beträgt diese dank des Turmkonzepts 164 Meter, während sie bei den N175/6.X-Anlagen sogar 179 Meter erreicht. Die erhöhte Höhe erlaubt den Zugriff auf stabilere, stärker ausgeprägte Windschichten, was zu spürbar höherer Energieausbeute führt und die Gesamteffizienz der Windparks nachhaltig verbessert. Zudem minimieren höhenbedingte Windgeschwindigkeitsvariationen Leistungsverluste und steigern die Verfügbarkeit der Anlagen.

wpd errichtet Turbinen in vier Bundesländern zur regionalen Ertragsoptimierung

Die Turbinen werden in Windparks in Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Hessen und Niedersachsen installiert. Durch diese geografische Diversifizierung kann wpd die regional verfügbaren Windressourcen effizienter erschließen und wetterbedingte Leistungsschwankungen im Gesamtportfolio deutlich reduzieren. Gleichzeitig trägt die lokale Wertschöpfung durch Bauaktivitäten, Inbetriebnahme sowie kontinuierliche Wartung und Service vor Ort zur Stärkung der regionalen Wirtschaft bei und festigt langfristig die Akzeptanz nachhaltiger Energieinfrastruktur in den betroffenen Gemeinden. Strategie gewährleistet zudem ausgewogene Auslastung der Netzinfrastruktur.

Anlagenlieferung und Errichtung 2027, schließlich effizienter Dauerbetrieb mit 7 MW

Für das Jahr 2027 ist die termingerechte Lieferung und der vollständige Aufbau der Windenergieanlagen vorgesehen. Nach erfolgreichem Abschluss der Installations- und Inbetriebnahmephase beginnt im Anschluss der langjährige Dauerbetrieb, der überwiegend im effizienten 7-Megawatt-Betriebsmodus erfolgt. Dieser hat sich als bewährter Standard erwiesen, da er durch integrierte Reservekapazitäten ein hohes Maß an Flexibilität bietet und bei schwankenden Windbedingungen bedarfsgerecht skalierbar ist. Die Planungsunterlagen werden kontinuierlich überprüft, um notwendige zeitliche Anpassungen rechtzeitig einzuleiten.

wpd bestätigt langfristige Nordex-Technologiewahl inklusive N175/6.X für erneuerte Partnerschaft

Karsten Brüggemann, Vice President Region Central bei Nordex Group, hebt hervor, dass wpd mit der erneuten Wahl der Nordex-Technologie – einschließlich der neuen N175/6.X-Turbinen – die starke Zuversicht in die Leistung und Innovationsfähigkeit des Nordex-Teams dokumentiert. Diese Entscheidung baue auf einer robusten, langjährigen und erfolgreichen Partnerschaft auf, in der beide Unternehmen durch abgestimmte Prozesse, hohe Qualitätsanforderungen und effizientes Projektmanagement kontinuierlich zur Steigerung der Erträge erneuerbarer Energieprojekte beigetragen haben.

wpd seit 1996 global aktiv als Entwickler und Betreiber

wpd ist seit 1996 als integrierter Entwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks aktiv. Mit Projekten in 32 Ländern und einer Eigenbestandkapazität von 3.644 MW zählt das Unternehmen zu den global Führer Anbietern. Die Projektpipeline umfasst 38.545 MW Onshore-Wind sowie 8.015 MW Solarenergie. Durch langfristige Stromabnahmeverträge (PPAs) und internationale Expansion erschließt wpd fortlaufend neue Märkte und stärkt nachhaltig seine Position im Bereich erneuerbarer Energien. Konstant erfolgreich, innovativ und effizient zukunftsorientiert.

wpd bestellt 40 Nordex-Anlagen mit Hybridtürmen und strategischem 15-Jahres-Servicevertrag

Mit der Bestellung von vierzig hochmodernen Nordex-Windenergieanlagen inklusive innovativer Hybridtürme und einem langfristigen Servicevertrag unterstreicht wpd seine strategische Ausrichtung auf Effizienz, hohe Verfügbarkeit und nachhaltiges Wachstum. Dank erhöhter Nabenhöhen erschließen die Anlagen konstantere Windschichten, was zu optimierten Energieerträgen führt. Der umfassende Wartungs- und Serviceplan gewährleistet gesicherte Laufzeiten. Die fortgesetzte Partnerschaft mit Nordex stärkt die Marktposition beider Unternehmen und nutzt technologische Fortschritte. Die Integration moderner Steuerungssysteme erhöht zudem Effizienz und Nachhaltigkeit.