Würth Elektronik ICS übernimmt MRS Electronic komplett zur Kompetenzbündelung

Würth Elektronik ICS hat einen Vertrag abgeschlossen, um 100 Prozent der Anteile an der MRS Holding GmbH (MRS Electronic) zu übernehmen. Die Akquisition integriert Standorte in Rottweil, Kroatien, Polen und Türkei sowie rund 250 Mitarbeitende in die Gruppe. Ziel ist die gebündelte Kompetenzvermittlung im Bereich Steuerungs- und Vernetzungslösungen für mobile Maschinen und Nutzfahrzeuge. Durch die Transaktion werden Hard- und Softwareentwicklung enger verzahnt und Entwicklungszyklen beschleunigt, optimiert, Effizienzsteigerungen und Marktpotenziale erweitert.



MRS Holding GmbH Anteile an Würth Elektronik ICS übergeben

Nach Finalisierung der Transaktion übertragen die bisherigen Gesellschafter sämtliche Geschäftsanteile der MRS Holding GmbH auf Würth Elektronik ICS. Die MRS Electronic wird als rechtlich eigenständige Einheit innerhalb der Würth Elektronik ICS Gruppe fortgeführt, behält ihre operative Unabhängigkeit und ihre bisherigen Unternehmensstrukturen bei. Die Wirksamkeit der Übernahme ist gegenwärtig noch an die behördliche Freigabe durch die zuständigen Kartellämter gebunden. Erst nach Erteilung dieser Genehmigungen wird die Transaktion endgültig vollzogen.

Langjährige Kooperation sichert nahtlose Integration in CAN-basierte mobile Fahrzeugarchitekturen

Seit über 15 Jahren kooperieren Würth Elektronik ICS und MRS Electronic eng miteinander. Die MRS-Steuerungen sind fester Bestandteil von Zentralelektriken und Power Boxen der Würth Elektronik ICS und gewährleisten eine reibungslose Funktion mobiler Maschinen. Durch diese Zusammenarbeit wird eine lückenlose Einbindung in CAN-basierte Bordnetzarchitekturen geschaffen. Insbesondere Nutzfahrzeuge profitieren von optimierten Kommunikationsstrukturen und effizienter Steuerungstechnik, die die Zuverlässigkeit und Performance der elektrischen Systeme nachhaltig verbessert. Zudem fördern standardisierte Schnittstellen die Skalierbarkeit.

Würth Elektronik ICS integriert MRS Electronic Elektronik- und Softwarekompetenzen

Mit dem Abschluss der Übernahme integriert Würth Elektronik ICS zusätzliche Standard- und maßgeschneiderte Elektronik- und Softwarekomponenten von MRS Electronic in sein Portfolio. Das Unternehmen erweitert dadurch seine Expertise in Cybersecurity, ISOBUS-Protokollen, funktionaler Sicherheit sowie modernen Prozessorarchitekturen. Diese neuen Kompetenzen tragen zu beschleunigten Entwicklungszyklen bei und fördern eine nahtlose Verzahnung von Hardware und Software. Kunden profitieren von optimierten Systemlösungen mit erhöhter Zuverlässigkeit, Effizienz und Skalierbarkeit in industriellen Anwendungen und praxisorientierter Integrationserfahrung.

Neue Systemkompetenz für vernetzte Fahrzeugelektronik durch Würth und MRS

Als führender Anbieter intelligenter Leistungsverteilungssysteme in Europa positioniert sich Würth Elektronik ICS mit umfassendem Know-how und modularen und maßgeschneiderten Designkonzepten. MRS Electronic steuert über 25 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von Steuerungen, Relais, Gateways, HMI-Displays und Leistungshalbleiter-Testsystemen bei. Durch die Kombination beider Kompetenzen entstehen innovative Lösungen für moderne Bordnetze. Gemeinsam reagieren die Unternehmen flexibel auf steigende Anforderungen vernetzter Fahrzeugelektronik und treiben Effizienz, Zuverlässigkeit und Systemintegration in mobilen Maschinen konsequent voran.

Globale Würth-Vertriebsstrukturen beschleunigen MRS Electronic Effizienz und schnelle Marktskalierung

Durch die Integration in die Würth-Gruppe kann MRS Electronic auf ein weltweites Netzwerk an Vertriebspartnern und lokale Marktkenntnis im Bereich mobile Maschinen und Nutzfahrzeuge zurückgreifen. Die bewährten Elektroniklösungen lassen sich nun in kürzerer Zeit global skalieren. Innovative Technologien profitieren von einer schnelleren Markteinführung und einer breiteren Präsenz. Diese enge Verzahnung ermöglicht umfassende Systemkonzepte und erschließt zusätzliche Anwendungsbereiche sowie lukrative Marktsegmente im internationalen Umfeld. Ein erweiterter Portfoliozugang sichert Effizienz und Wachstumspotenziale.

Die Übernahme von MRS Electronic durch Würth Elektronik ICS führt zur Integration umfassender Systemkompetenzen in den Bereichen Steuerungs-, Kommunikations- und Vernetzungslösungen für mobile Maschinen und Nutzfahrzeuge. Kunden profitieren durch das erweiterte Produktportfolio mit standardisierten und kundenspezifischen Elektronik- und Softwaremodulen, wodurch Innovationszyklen deutlich verkürzt werden. Zudem eröffnet die internationale Vertriebsstruktur der Würth-Gruppe neue Märkte und Anwendungsmöglichkeiten, wodurch sich Skalierungspotenziale erhöhen und die globale Marktreichweite nachhaltig gestärkt wird sowie langfristiges Wachstum sichern.