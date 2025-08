Neue MagI³C-VDLM-Module liefern jetzt bis zu fünf Ampere Leistung

Würth Elektronik ergänzt seine MagI³C-VDLM-Serie um zwei kompakte DC/DC-Power-Module, die wahlweise 4 A oder 5 A liefern. Das LGA-26-Gehäuse misst nur 11×6×3 mm und ermöglicht Eingangsspannungen von 4 bis 36 V sowie stufenlos einstellbare Ausgangsspannungen zwischen 1 und 6 V. Dank hoher Effizienz von bis zu 96 %, automatischem Wechsel zwischen PFM- und PWM-Betrieb sowie minimaler Ausgangswelligkeit sind sie ideal für PoL-, Industrie-, Medizin- und Messtechnik-Anwendungen geeignet. Sofort lieferbar, mit Design-Review und EMI-Filter-Support inklusive Serviceangebot rundum.



Würth Elektronik stellt neue MagI³C-VDLM 4 A Power-Module vor

Würth Elektronik erweitert seine etablierte MagI³C-VDLM-Serie um zwei kompakte DC/DC-Power-Module mit maximalen Ausgangsströmen von vier beziehungsweise fünf Ampere. Entwicklern steht ein weit gefasster Eingangsspannungsbereich von vier bis 36 Volt zur Verfügung, während sich die Ausgangsspannung stufenlos im Bereich von eins bis sechs Volt einstellen lässt. Das in einem nur elf mal sechs mal drei Millimeter großen LGA-26-Gehäuse untergebrachte Design optimiert die Platinenfläche und erleichtert die Layout-Gestaltung und reduziert externe Bauteile.

MagI³C-VDLM Modul integriert Regler, Controller, MOSFETs und abgeschirmte Induktivität

Jedes MagI³C-VDLM-Modul integriert kompakte Schaltregler mit eingebetteten MOSFET-Transistoren, einen präzisen Steuerungs-Controller, eine optimierte Kompensationsschaltung sowie eine vollständig geschirmte Induktivität. Diese modulare Komplettlösung verringert den Bedarf an externen Bauteilen, reduziert Designkomplexität und senkt das Risiko von Layout-Fehlern deutlich. Anwender profitieren von reproduzierbarer Systemstabilität und zuverlässiger Spannungsversorgung in unterschiedlichsten Einsatzgebieten, angefangen bei FPGAs über Mikrocontroller bis hin zu Bordspannungssystemen. Die geschirmte Induktivität dämmt Störungen, die kompakte Bauform optimiert Platinenplatz bei hoher Effizienz.

Dynamische PFM-PWM-Umschaltung optimiert Effizienz und minimalste Welligkeit bei Teillast

Die Module erkennen Laständerungen automatisch und passen ihren Betriebsmodus in Echtzeit an, indem sie nahtlos zwischen PFM und PWM wechseln. Diese adaptive Regelung stellt sicher, dass der Wirkungsgrad auch bei geringen Lasten hoch bleibt, während die Ausgangswelligkeit minimiert wird. Damit erfüllen sie strenge Anforderungen an niedrige Störungen und präzise Spannungsversorgung. Dieses dynamische Verhalten sorgt für zuverlässige Performance in sensiblen Bereichen wie Medizin-, Test- und Messtechnik-Anwendungen und optimiert Systemstabilität dauerhaft effizient.

Power-Module erreichen 96 Prozent Wirkungsgrad bei minimaler EMV-Emission zuverlässig

Die neuen DC/DC-Power-Module überzeugen durch einen Spitzenwirkungsgrad von bis zu 96 Prozent und erfüllen die strengen Emissionsanforderungen der Norm EN55032 Klasse B (CISPR-32). Durch frei wählbare Schaltfrequenzen gewinnen Anwender maximale Flexibilität bei der Geräuschreduzierung. Die integrierte Synchronisationsfunktion ermöglicht es, mehrere Module auf einen gemeinsamen Takt abzustimmen. Auf diese Weise lassen sich elektromagnetische Störungen gezielt minimieren und ein stabiler Betrieb gewährleisten. Das modulare Design unterstützt eine einfache Integration in vielfältige Projekte.

MagI³C-VDLM-Module jetzt lagerverfügbar ohne Mindestbestellmenge und mit umfangreichem Support

Die neuen MagI³C-VDLM-Modelle stehen ab sofort ohne Mindestbestellmenge direkt ab Lager zur Verfügung. Auf Wunsch profitieren Anwender von umfassenden Design- und Layout-Reviews sowie individueller Unterstützung bei der EMI-Filterauslegung. Dieser begleitende Service optimiert Abläufe, verkürzt Entwicklungszyklen und trägt dazu bei, die Integration in komplexe Elektronikprojekte effizienter zu gestalten. Die Kombination aus unmittelbarer Verfügbarkeit und fachkundigem Support ermöglicht einen nahtlosen Projektstart und sichert konstante Qualitätsergebnisse und fördert nachhaltige, zukunftsorientierte Produktentwicklungen im Hightech-Bereich.

