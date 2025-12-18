Würth Elektronik präsentiert neue WCAP-FTY2 Folienkondensatoren mit X1 Y2

Die neue WCAP-FTY2-Serie von Würth Elektronik erweitert das Netzeingangsportfolio um Folienkondensatoren der Sicherheitsklassen X1 und Y2 gemäß IEC 60384-14. Durch metallisierte Folien besitzen sie selbstheilende Eigenschaften und bieten höhere Impulsspannungsfestigkeit als konventionelle X2-Typen. Das ENEC10-Zertifikat des VDE belegt geprüfte Sicherheit. Anwendungsbereiche reichen von Haushaltsgeräten bis zu Industrieantrieben. Entwickler erhalten kostenfreie Muster, Zugriff auf REDEXPERT-Messdaten und ein umfassendes Design-Kit zur beschleunigten Schaltungsentwicklung. Sie bieten dauerhaft niedrige Leckströme und maximale sichere Zuverlässigkeit.



Würth Elektronik erweitert Portfolio um neue WCAP-FTY2-Folienkondensatoren für Netzeingangskomponenten

Mit der WCAP-FTY2-Serie erweitert Würth Elektronik sein Angebot an Netzeingangskomponenten. Die neuen metallisierten Folienkondensatoren erfüllen die Anforderungen der Klassen X1 und Y2 nach IEC 60384-14 und zeichnen sich durch eine höhere Impulsspannungsfestigkeit im Vergleich zu herkömmlichen X2-Typen aus. Das ENEC10-Zertifikat des VDE bestätigt produktspezifische Parameter wie Verlustfaktor, Isolationswiderstand und Spannungsfestigkeit. Die geprüfte Qualität gewährleistet sichere und langlebige Anwendungen in Haushaltsgeräten und industriellen Systemen. Entwickler erhalten hochwertige Produktspezifikationen und optimierte Filterlösungen.

WCAP-FTY2-Kondensatoren für X1- und Y2-Einsatz zur effektiven leitungsgebundenen EMI-Reduktion

Bei Verwendung als X1-Kondensator werden die WCAP-FTY2-Module direkt zwischen Phase (L) und Neutralleiter (N) eingesetzt, um leitungsgebundene Störungen effektiv zu dämpfen. Im Y2-Betrieb wird das Bauelement wahlweise zwischen Phase (L) und Schutzleiter (PE) oder zwischen Neutralleiter (N) und Schutzleiter (PE) positioniert. Diese duale Konfigurationsmöglichkeit ermöglicht Entwicklern die flexible Anpassung an unterschiedliche Netzfilteranforderungen und erzielt eine zuverlässige Reduktion elektromagnetischer Interferenzen im Netzteil. Dabei unterstützt dies eine verbesserte Störfestigkeit und Systemstabilität signifikant.

Metallisierte Folienkondensatoren bieten selbstheilende Funktion bei lokalen Durchschlägen automatisch

Die metallisierte Folienkonstruktion sorgt im Fehlerfall für automatisches Schließen von kurzzeitigen Durchschlägen, indem die betroffene Metallisierung verdampft und sich selbständig trennt. Dieses selbstheilende Prinzip verhindert bleibende Beschädigungen der Dielektrikumschicht und erhält die elektrische Isolation. Kapazität und Isolationswiderstand bleiben dauerhaft stabil, selbst bei wiederholten Impulsspannungsbelastungen. Anwender profitieren von hoher Zuverlässigkeit und reduziertem Ausfallrisiko in sicherheitskritischen Geräten und Anwendungen, was Wartungsintervalle verlängert und Betriebssicherheit erhöht und reduziert Ausfallkosten in industriellen und konsumerorientierten Bereichen.

WCAP-FTY2 Netzeingangskondensatoren optimieren zuverlässige Filterleistung in Haushaltsgeräten und Industrieumrichtern

Die WCAP-FTY2-Kondensatoren kommen hauptsächlich in Netzfiltern von Haushaltsgeräten wie Waschmaschinen und Klimaanlagen zum Einsatz, um leitungsgebundene Störungen zuverlässig zu unterdrücken. Dank hoher Impulsspannungsfestigkeit und selbstheilender Metallisierung bieten sie langlebige EMV-Filterung selbst bei transienten Überspannungen. Gleichzeitig eignen sie sich für industrielle Entstöraufgaben in Umrichtern, Motorsteuerungen und Frequenzumrichtern, wo konstante Filterleistung und robuste Spannungsfestigkeit entscheidend sind. Die kompakte Bauform erleichtert die Integration in unterschiedlichste Netzfilterdesigns und optimierte Impedanzkurven unterstützen präzise Anpassungen effizient.

Kostenlose WCAP-FTY2-Muster auf Anfrage und Impedanzkurven über REDEXPERT-Plattform erhältlich

Interessierte Entwicklerinnen und Entwickler können kostenfrei Probeexemplare der neuen WCAP-FTY2-Kondensatoren anfordern. Auf der Online-Plattform REDEXPERT stehen gemessene Impedanzkurven zur Verfügung, um eine fundierte Auswahl und die Auslegung der Bauteile zu ermöglichen. Das ergänzende Design Kit enthält fertige Schaltungsvorlagen und Layout-Empfehlungen, die den Schaltungsentwurf beschleunigen und die Implementierungszeit verkürzen. Zusätzlich unterstützt das Kit mit praxisnahen Hinweisen und optimierten Parametervorschlägen, sodass Entwickler schnell produktionsreife Filterlösungen realisieren können, ohne Versuche oder Messreihen durchzuführen.

Die WCAP-FTY2-Folienkondensatoren von Würth Elektronik zeichnen sich durch herausragende Impulsspannungsfestigkeit, selbstheilende Metallisierung und zertifizierte Sicherheit gemäß IEC 60384-14 aus. Eine zusätzliche ENEC10-Zertifizierung durch den VDE belegt hohe Qualitätsstandards. Dank vielseitiger Einsatzmöglichkeiten in Haushaltsgeräten sowie industriellen Anwendungen erweitern sie das bestehende Netzeingangsportfolio. Entwickler profitieren von kostenlosen Musterlieferungen, detaillierten Impedanzdaten in REDEXPERT sowie einem umfassenden Design Kit, das den Schaltungsentwurf vereinfacht und Entwicklungszyklen deutlich verkürzt und steigert Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Betriebsumgebungen dauerhaft und effektiv