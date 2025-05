FEGA?&?Schmitt präsentiert moderne Laserbearbeitung, Automatisierungslösungen und Inhouse-Verteilerbau

Auf der Fachmesse All about automation in Heilbronn präsentierte die Würth-Tochter FEGA?&?Schmitt Elektrogroßhandel praxisorientierte Automatisierungslösungen inklusive eines neuen Bearbeitungszentrums mit Laserbearbeitungsmaschine sowie firmeneigenem Verteilerbau. Mit 61 Niederlassungen, einem starken Partnernetzwerk und technischer Beratung realisiert das Unternehmen individuelle Prozessoptimierungen von präzisen 90-Grad-Ecken über Verdrahtungsoptimierung bis zur zehn Tage schnellen Lieferung. Ergänzt wird das Portfolio durch Serienfertigung im Steuerungsbau und flexible, hochwertige und anforderungsgerechte Lagerlösungen in Heilsbronn für Industrie-, Facility- und Handwerkskunden.



FEGA & Schmitt baut Automatisierungstechnik als zentrales Geschäftsfeld aus

FEGA?&?Schmitt hat sein Portfolio um umfassende Automatisierungslösungen erweitert und etabliert sich als verlässlicher Systempartner für Industrie-, Facility- und Handwerksbetriebe. Dabei begleiten Fachleute Kunden von der ersten Konzeptidee über die Auswahl geeigneter Komponenten bis zur vollständigen Implementierung automatisierter Prozesse in allen Phasen der Wertschöpfungskette. Auf der Messe standen technische Beratung, die Analyse und Optimierung bestehender Anlagen sowie die Vorstellung neuartiger Systemlösungen im Fokus, um individuelle Anforderungen exakt zu erfüllen. Maßgeschneiderter Praxisbezug.

FEGA & Schmitt präsentiert hochmodernes Laserzentrum für individuelle Schaltschrankfertigung

Im firmeneigenen Bearbeitungszentrum von FEGA?&?Schmitt bearbeiten erfahrene Techniker Gehäuse, Schaltschränke und Verteilerlösungen mit höchster Präzision. Das seit 2024 integrierte Laserbearbeitungszentrum erweitert die Möglichkeiten um präzise, gratfreie Schnitte und exakte 90-Grad-Kanten. Auf der Messe präsentierte das Unternehmen exemplarisch, wie individualisierte Schaltschränke innerhalb kürzester Zeit – von der Planung über den Prototypenbau bis hin zur Serienfertigung – effizient gefertigt werden, um industrielle Anforderungen zu erfüllen und optimierte Produktionsabläufe beeindruckend demonstriert es praxisnah.

Laserbearbeitung liefert hochpräzise, gratfreie 90-Grad-Ecken schneller als je zuvor

Die innovative Laserbearbeitungsanlage garantiert präzise 90-Grad-Winkel ohne erforderlichen Mindestradius und liefert dabei vollkommen gratfreie Schnittkanten. Das fortschrittliche Verfahren erhöht die Produktionsgeschwindigkeit signifikant, insbesondere bei hochfestem Edelstahl, und minimiert den Nachbearbeitungsaufwand deutlich. Durch optimierte Arbeitsabläufe und automatisierte Prozesssteuerung wird eine durchschnittliche Durchlaufzeit von nur zehn Tagen von der Angebotserstellung bis zur Auslieferung erreicht. Planungssicherheit und Ressourceneffizienz steigern und maximiert den Kundennutzen.

Inhouse Verteiler- und Steuerungsbau nach DIN EN mit Lagerlogistik

FEGA?&?Schmitt realisiert den kompletten Verteiler- und Steuerungsbau gemäß DIN EN-Normen im eigenen Haus. Vom präzisen Verdrahtungsdesign über die fachgerechte Montage elektrotechnischer Komponenten bis hin zur effizienten Serienfertigung werden alle Prozessschritte zentral gesteuert. Die firmeneigene Lagerlogistik in Heilsbronn gewährleistet eine zuverlässige Bevorratung und bedarfsgerechte Bereitstellung fertig konfektionierter Schaltschränke. Kunden profitieren so von höchster Planbarkeit, schnellen Lieferzyklen und individuellen Leistungen aus einer Hand sowie transparenten Statusmeldungen während der gesamten Abwicklung.

Ingenieure und Fachberater erstellen vor Ort maßgeschneiderte Automationskonzepte effizient

FEGA & Schmitt-Ingenieure und Fachberater analysieren direkt vor Ort individuelle Anforderungen und entwickeln praxisnahe Lösungsvorschläge, angefangen bei der Integration IoT-fähiger Sensorik über die Automatisierungstechnik bis hin zur Komplettkonfektionierung betriebsfähiger Systeme. In enger Abstimmung mit Komponentenherstellern und Branchenexperten entsteht ein maßgeschneidertes Konzept, das höchsten Qualitätsstandards entspricht und sich flexibel an wechselnde Anforderungen im Elektro-, Industrie- und Facility-Management anpasst. Dadurch sind schnelle Implementierung, optimierte Prozessabläufe und Kosteneffizienz gewährleistet. Schulungen und Support sichern nachhaltige Systemstabilität.

FEGA?&?Schmitt bietet IoT-Service mit präziser Lasertechnik und umfassender Planung

FEGA & Schmitt bietet ein umfassendes Dienstleistungsportfolio für vernetzte Automatisierungslösungen, das von zeitkritischer Projektumsetzung bis zu präziser Fertigung gesteuert wird. Hochmoderne Laserbearbeitung sichert gratfreie Schnitte und exakte Geometrien, während der interne Verteilerbau nahtlos elektrische Schaltschränke inklusive Verdrahtung realisiert. In der firmeneigenen Lagerlogistik werden Bestände verwaltet und termingerechte Lieferungen sichergestellt. Dadurch profitieren Anwender von optimierten Abläufen, hoher Produktqualität und zuverlässiger Planbarkeit im gesamten Automatisierungsprozess und umfassender technischer Beratung sowie persönlichem Support.