ZEISS minimiert empfindliche Transportschäden mit IoT-Echtzeit-Tracking von SmartMakers effizient

ZEISS verschickt hochpreisige Demo-Mikroskope weltweit und leidet unter Transportschäden

Als führender Hersteller feinmechanisch-optischer Mikroskopsysteme beliefert ZEISS weltweit Biowissenschaften, Materialforschung, Lehre und klinische Praxen mit Demo-Geräten im Wert von bis zu 500.000 Euro für Vorführungen, Schulungen und Anwenderveranstaltungen. Häufig entstehen während des Versands Transportschäden durch Stöße, Erschütterungen oder Kippen, deren Ursachen und Verantwortlichkeiten sich im Nachhinein kaum nachvollziehen lassen. Diese mangelnde Transparenz beeinträchtigt die Servicequalität, verzögert Termine und mindert die Zufriedenheit der Kunden erheblich und führt zu unerwartet hohen Ersatzteilkosten.

Empfindliche Instrumente leiden oft an unzureichender Transportüberwachung und Schutz

Auf dem Transportweg werden die sensiblen Geräte wiederholt unsachgemäß behandelt. Dabei führen übermäßige Stöße, heftige Erschütterungen und unzulässiges Kippen zu einer Überschreitung der festgelegten Grenzwerte. Klassische Transportbehälter ermöglichen keine Protokollierung solcher Vorfälle oder eine nachträgliche Analyse. Dies resultiert in erheblichen Reparaturkosten, Verzögerungen bei Lieferterminen und mangelnder Transparenz hinsichtlich Verantwortlichkeiten und Zeitpunkt von Beschädigungen. Diese Situation gefährdet nicht nur die Gerätesicherheit, sondern auch die Zuverlässigkeit von Serviceprozessen und erhöhten organisatorischen Aufwand.

ZEISS überwacht Transporte in Echtzeit mit SmartMakers IoT Sensoren

Zeiss nutzt in seinen Transportbehältern drahtlos gekoppelte IoT-Sensoren von SmartMakers und erfasst damit permanent Positionen, Beschleunigungen, Vibrationen, Neigungswinkel und weitere relevante Umweltfaktoren. Diese Daten werden in Echtzeit in einer übersichtlichen Plattform gesammelt, die vordefinierte Grenzwerte überwacht. Tritt eine Abweichung auf, erfolgt sofort eine Alarmmeldung. So lassen sich Transportschäden bereits vor dem Eintreffen am Bestimmungsort frühzeitig erkennen und Gegenmaßnahmen einleiten. Logistikverantwortliche erhalten dadurch umfassende Transparenz und können Prozesse kontinuierlich effizient optimieren.

Echtzeit-Tracking steigert signifikant Sicherheit und Effizienz in ZEISS Logistikprozessen

Durch das IoT-basierte Echtzeit-Tracking profitiert ZEISS nicht nur von transparenter Prozesssicherheit, sondern erhält auch detaillierte Einblicke in die tatsächlich aufgewendete Nutzungsdauer von Demo-Geräten beim Kunden oder auf Fachmessen. Die kontinuierliche Datenerhebung erlaubt eine präzise bedarfsgerechte Disposition, optimiert die Streckenführung und verkürzt unnötige Standby-Phasen. Letztlich führt dies zu deutlich reduzierten Logistikkosten, einer maximalen Systemverfügbarkeit und einer spürbaren Steigerung der Zufriedenheit bei den Anwendern sowie einer langfristigen Optimierung interner Ressourcenallokation effizient.

ZEISS plant weltweit Rollout der SmartMakers-Lösung mit erweiterten Funktionen

Nach dem erfolgreichen Einsatz in Europa startet ZEISS eine globale Einführung der SmartMakers-Lösung, um zusätzliche Funktionen bereitzustellen. Dazu zählen maschinelle Auswertungen von Transportdaten zur präventiven Erkennung potenzieller Risiken sowie die nahtlose Anbindung an bestehende Logistikplattformen. Durch die umfassende Digitalisierung der Lieferkette lassen sich Prozessabläufe optimieren, Transparenz erhöhen und Planungsgenauigkeit steigern. Langfristiges Ziel ist die Etablierung noch höherer Standards in puncto Zuverlässigkeit, Effizienz und Kundenzufriedenheit weltweit und Ressourceneinsatz dynamisch flexibel anzupassen.

