DEKRA und KEMA bestätigen Qualität der CITEL-Ableiter

Das unabhängige Prüfinstitut DEKRA hat im April die kombinierten Überspannungsableiter der MLPC-Reihe von CITEL mit dem ENEC-Zertifikat für LED-Beleuchtungen ausgezeichnet. Die DACN1-25CVGS-Serie erhielt ebenfalls das KEMA-Siegel für Industrie und kritische Anlagen. Diese Zertifikate bestätigen das hohe Sicherheits- und Qualitätsniveau der Ableiter und belegen die Normkonformität der Produkte.



Zertifizierte CITEL-Ableiter für LED-Beleuchtungen entsprechen europäischen Standards

Die MLPC-Reihe von CITEL bietet mit dem ENEC-Zertifikat eine kompakte Lösung für LED-Beleuchtungen gemäß europäischer Standards. Die Ableiter garantieren eine zuverlässige Stromversorgung mit 230 Volt. Die DACN1-25CVGS-Serie wurde mit dem KEMA-Zertifikat für Industrieanlagen ausgezeichnet und ist speziell für kritische Infrastrukturen geeignet. Beide Serien zeichnen sich durch hohe Sicherheit, Leistung und Zuverlässigkeit aus.

Die DACN1-Ableiter von CITEL: Doppelte Trennung, sichere Überwachung

Die DACN1-Ableiter von CITEL sind mit einem doppelten Trennmechanismus ausgestattet, der sowohl thermisch als auch durch eine Isolierung trennt. Zudem bieten sie optional einen integrierten Überspannungszähler, der Schwachstellen und Alterungen frühzeitig erkennt. Dies ermöglicht eine optimierte Wartung und Prüfung der Ableiter.

CITEL auf Intersolar Europe: Zertifizierte Ableiter und Neuheiten

CITEL stellt seine zertifizierten Ableiter und innovative Produkte auf der Intersolar Europe in München vor. Besucher haben die Möglichkeit, das Unternehmen am Messestand in Halle A5, Standnummer A530 zu besuchen und sich über die neuesten Entwicklungen zu informieren. Erfahren Sie mehr über die hochwertigen Lösungen von CITEL und wie sie den Anforderungen der Branche gerecht werden. Besuchen Sie den Stand und lassen Sie sich inspirieren.

Zertifikate von DEKRA und KEMA bestätigen Qualität CITEL-Ableiter

Die Zertifikate von DEKRA und KEMA bestätigen die hohe Qualität und Sicherheit der CITEL-Ableiter. Mit den kompakten und zuverlässigen Lösungen für LED-Beleuchtungen und Industrieanlagen bietet das Unternehmen innovative Produkte, die den europäischen Standards entsprechen und eine dauerhaft stabile Produktqualität gewährleisten. Besucher der Intersolar Europe haben die Möglichkeit, sich selbst von den Vorteilen der CITEL-Ableiter zu überzeugen.