ZF und Qualcomm präsentieren offene ADAS-Rechenplattform mit 1500 TOPS

ZF und Qualcomm lancieren ADAS-Plattform mit 1500 TOPS Rechenleistung

Die Kooperation von ZF und Qualcomm Technologies kombiniert den leistungsstarken ProAI-Supercomputer mit der Snapdragon Ride-Plattform zu einer offenen ADAS-Rechenplattform, die künstliche Intelligenz in allen Bereichen vereint. Durch die End-to-End-Integration von KI-basierter Bildverarbeitung, Sensorfusion und Entscheidungslogik erreicht das System bis zu 1.500 TOPS Rechenleistung. Fahrzeughersteller profitieren von schlüsselfertigen, skalierbaren Lösungen für automatisiertes Fahren bis Level 3 mit Unterstützung für Domain-, Zonen- und Zentralrechner sowie flexibler Drittanbietersoftware und schneller Markteinführung durch OTA-Updates.

Die ProAI-Familie von ZF übernimmt als zentraler Compute-Knoten sämtliche Rechenaufgaben über verschiedene Fahrzeugplattformen und Softwarearchitekturen. In der höchsten Ausbaustufe kombiniert das System mehrere Performance-Boards, um mehr als 1.500 TOPS zu erzielen. Ob als Domain-, Zonen- oder Zentralrechner konfiguriert, ermöglicht ProAI fortgeschrittene Bildverarbeitung, umfassende Sensorfusion sowie entscheidungsorientierte Steuerlogik oder vollintegrierte End-to-End-KI-Modelle. Fahrzeughersteller profitieren so von optimaler Flexibilität und zukunftsorientierter Skalierbarkeit für verschiedenste Automatisierungsstufen und liefern dauerhaft effiziente Performance sowie garantierte Technologie-Sicherheit.

ZF bietet modularen Pool mit 25 ADAS-Funktionen für Fahrzeugserien

Snapdragon Ride Pilot ermöglicht KI-gestützte Fahrzeugwahrnehmung mit minimaler Latenz

Offene Qualcomm Plattform ermöglicht modulare Systemarchitektur mit dynamischer Leistungszuweisung

Automobilhersteller und Zulieferer profitieren von einer umfangreichen Toolchain, die präzise Simulationsumgebungen, modulare APIs und optimierte Workflows vereint. Diese Entwicklungsressourcen ermöglichen realistische Szenario-Tests, beschleunigen Validierungszyklen und gewährleisten konsistente Schnittstellen zwischen Wahrnehmungs- und Steuerungskomponenten. Durch automatisierte Prüfungen und flexible Anpassbarkeit lassen sich Prototypen schnell iterieren und nahtlos in die Hardwarearchitektur integrieren. So werden Entwicklungszeiten verkürzt, Ressourcen effizient genutzt und Innovationen im ADAS-Bereich zügiger bis zur Serienreife geführt und neue Szenarien und Anforderungen berücksichtigt.

Die offene ADAS-Plattform von ZF und Qualcomm integriert hochleistungsfähige Hardware, KI-gestützte Sensorfusion und modulare Softwarekomponenten zu einer skalierbaren Lösung für automatisiertes Fahren der Stufe 3. Automobilhersteller erhalten eine flexible Architektur mit bis zu 1.500 TOPS Rechenleistung, schnellen Markteinführungszyklen, nahtloser Integration externer Anwendungen und Over-the-Air-Updates. Skalierbare Domain-, Zonen- und Zentralrechnervarianten sowie umfangreiche Entwicklungswerkzeuge und zertifizierte Wahrnehmungsmodule schaffen eine zukunftssichere Basis für softwaredefinierte Fahrerassistenzsysteme. Zusätzliche Anpassungsmöglichkeiten und sichere Aktualisierungen gewährleisten langfristige Innovationsfähigkeit.