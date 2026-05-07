Regenerative Energiequelle senkt Kraftstoffverbrauch um bis zu dreieinhalb Prozent

Indem ZF SolarBoost die Bordbatterien kontinuierlich mit Sonnenenergie nachlädt, wird die mittlere Ladezustandskapazität erhöht und Tiefentladungen werden vermieden. Das Ergebnis ist eine deutlich längere Lebensdauer der Batterien und eine Reduzierung des jährlich notwendigen Austauschs um bis zu eine Einheit pro Bus. Die Plug-and-Play-Installation erfolgt werkzeuggestützt ohne Fahrzeugstrukturänderungen. Über eine Bluetooth-App lassen sich Ladezyklen, Leistungsdaten und potenzielle Fehler in Echtzeit überwachen. Busbetreiber sparen dadurch bis zu 3,5 % Kraftstoff und leisten Klimaschutz.



Permanente Bordbatterieladung durch flexible Solarpaneele während der Fahrt effizient

Aufgrund ihrer Flexibilität lassen sich die Solarpaneele von ZF SolarBoost nahtlos auf den Fahrzeugdachkonturen von Stadt- und Reisebussen anbringen. Bei direkter Sonneneinstrahlung werden Photonen in elektrische Energie umgewandelt und ins 24-Volt-Bordnetz eingespeist. Damit bleibt die Bordspannung zuverlässig stabil, sodass Beleuchtung, Klimaautomatik und Kommunikationssysteme unabhängig von der Lichtmaschine betrieben werden. Diese dezentrale Energieerzeugung während der Fahrt spart Treibstoff, reduziert den CO2-Ausstoß und schont mechanische Aggregate signifikant. Außerdem fördert sie nachhaltige Betriebsabläufe.

Schnelle Flotteninstallation werkzeuggestützt ohne Bohren oder Neuverkabelung mittels Videoguide

Für den Einbau sind lediglich gängige Werkzeuge erforderlich, während auf Bohren und umständliche Neuverkabelung in den meisten Fällen verzichtet wird. In einer detaillierten Videoanleitung demonstriert ZF alle Arbeitsschritte anschaulich und ermöglicht Betreibern, die Montage selbst vorzunehmen. Die methodische Anleitung sorgt für schnelle Umsetzung im eigenen Betriebswerk und gewährleistet, dass Busse nur kurz stehen bleiben. Dank dieses Verfahrens können Betreiber ihre Fahrzeugflotte ökonomisch und zeiteffizient aufrüsten. Mit minimalem Aufwand und Personal.

SolarBoost reduziert Lichtmaschinenbelastung nachhaltig um bis zu 3,5% Kraftstoffeinsparung

Indem das Solarsystem direkt auf dem Busdachbordnetz arbeitet, reduziert sich die mechanische Belastung der Lichtmaschine signifikant. Das Ergebnis ist eine geringere Antriebsleistung, die der Motor erbringen muss. In Abhängigkeit von täglichen Fahrstrecken, Verkehrsbedingungen und Wetterverhältnissen können Flottenbetreiber ihren Kraftstoffverbrauch um maximal 3,5 % verringern. Diese Einsparung führt zu unmittelbaren Kostenvorteilen im Flottenbetrieb und unterstützt die Verringerung des ökologischen Fußabdrucks im öffentlichen Personennahverkehr. Betreiber erleben geringere Emissionen und stärken ihr Image

Jährlich eine Batterie weniger dank kontinuierlicher Nachladung während Fahrt

Mit der kontinuierlichen Stromversorgung während der Fahrt wird der Ladezustand der Fahrzeugbatterien konstant über kritischen Schwellen gehalten und Tiefentladungen werden nahezu vollständig ausgeschlossen. Betreiberberichte dokumentieren, dass pro Jahr im Schnitt eine Batterie weniger anfällt. Die reduzierte Austauschfrequenz minimiert Ausfallereignisse und verringert den Wartungsaufwand. Dadurch sinken sowohl Materialkosten als auch Serviceeinsätze. Insgesamt steigert dies die Kosteneffizienz und Betriebskontinuität der Busflotte signifikant. Langfristige Einsparungen bei Ersatzteilen und geringer Personalaufwand werden erzielt deutlich.

Erneuerbare Solarenergie für Busflotten senkt Emissionen und schont Ressourcen

Mit Solarzellentechnik direkt auf Busdächern gewinnen Betreiber saubere Energie, die unmittelbar in das 24-Volt-Bordnetz eingespeist wird und die Abhängigkeit von fossilen Antriebssträngen reduziert. Diese lokale Energieerzeugung optimiert den Kraftstoffverbrauch, verlängert die Lebensdauer von Starterbatterien und minimiert Wartungseinsätze. Darüber hinaus leisten Verkehrsunternehmen durch den geringeren CO2-Ausstoß ihrer Flotten einen relevanten Beitrag zum Klimaschutz und orientieren sich konsequent an nachhaltigen Mobilitätsstrategien. Durch diese dezentrale Technologie steigert sich die Betriebseffizienz, reduziert Flottenkosten messbar.

Robuste Solarpaneele für Busdächer mit umfassender Garantie und Reparaturmöglichkeit

Die Solarmodule sind so konstruiert, dass sie unter extremen Umweltbedingungen stets zuverlässig arbeiten. Eine spezielle Versiegelung verhindert Korrosion bei hohen Luftfeuchtigkeitswerten, und hitzebeständige Bypass-Dioden schützen vor Leistungseinbußen durch hohe Temperaturen. Hagelkörner prallen an der kratzfesten Oberfläche ab, während die strukturverstärkten Randabschnitte Vibrationen und Erschütterungen absorbieren. ZF bietet eine fünfjährige Garantie auf alle Modulelemente und stellt Reparaturkits inklusive Ersatzpanele sowie Montagematerialien für schnelle Instandhaltungsarbeiten zur Verfügung, optimiert mobil einsetzbar mit vor-Ort-Dienstleistung.

Modulstromzustand Ertragsleistung Batterieladung live per Bluetooth-App überwachen und analysieren

Die Bluetooth-Verbindung ermöglicht einen datenbasierten Einblick in den Betrieb der Solarmodule über Smartphone oder Tablet. Operatoren können im Dashboard Modulleistung, Ladestand der Batterie und Ernteerträge beobachten. Durch fortlaufende Analyse liefert die Software statistische Auswertungen und erkennt Anomalien im Energiefluss. Automatisch generierte Hinweise weisen auf Wartungsbedarf und Effizienzpotenziale hin. Somit lassen sich Reparaturen gezielt planen, Stillstandszeiten verringern und die Lebensdauer der Batterien signifikant erhöhen. Die Mobil-App unterstützt individuelle Reports und Teamkommunikation.

Die Nachrüstplattform ZF SolarBoost kombiniert flexible Solarpaneele mit einem wetterfesten Rahmen und einer wartungsarmen Elektronik, um während der Busfahrt umweltfreundlichen Strom für 24-Volt-Verbraucher zu erzeugen. Durch die kontinuierliche Energiezufuhr verringert sich die Last auf Lichtmaschine und Batterien, was den Kraftstoffverbrauch senkt und die Lebensdauer von Akkus erhöht. Die Montage erfolgt ohne Bohren, unterstützt durch Videoanleitungen, und die App liefert Analysen für vorbeugende Wartung und steigert die Gesamtflotteneffizienz durch datengestützte Optimierung.