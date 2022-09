ZigBee: Anwendungsbeispiele, Reichweite, Sensoren, Schwächen, Vorteile

Drahtloses Sensoren-Netzwerk

Die Automatisierung ermöglicht es, die Produktivität industrieller Anlagen deutlich zu erhöhen. Gleichzeitig stellt die Umsetzung jedoch eine enorme Herausforderung dar. Ein Aspekt, der hierbei von Bedeutung ist, besteht in der Anbindung der Sensoren. Diese ist nicht immer einfach. Die Übertragung findet zwar häufig über ein Funknetzwerk statt – oftmals per WLAN. Allerdings benötigt diese Technik viel Energie, sodass sich ein Akkubetrieb nur schwer umsetzen lässt. Das bedeutet, dass es notwendig ist, Kabel zu verlegen. Aufgrund der großen Menge an Sensoren, die für die Kontrolle einer industriellen Anlage notwendig ist, ist diese Aufgabe nicht einfach. Es kommt hinzu, dass viele Sensoren an beweglichen Bauteilen angebracht sind, was die Verkabelung noch schwieriger macht.

Daher bietet ZigBee in diesem Bereich enorme Vorteile. Diese Technik benötigt wesentlich weniger Energie für die Datenübertragung als ein WLAN-Sender. Das macht es deutlich einfacher, einen Batterie- oder Akkubetrieb umzusetzen. Auf diese Weise lassen sich die Sensoren schnell und einfach installieren. Da die einzelnen ZigBee-Geräte außerdem ein Netzwerk aufbauen und die Daten untereinander weiterleiten, entfällt auch der Aufwand, der für den Aufbau eines leistungsstarken WLAN-Netzwerks erforderlich ist.