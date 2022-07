LEI-Nummer beantragen: Was Sie vor Beantragung unbedingt lesen sollten!

Die LEI Nummer muss von allen Unternehmen beantragt werden, die Transaktionen an europäischen Finanzmärkten durchführen wollen. Um welche Transaktionen es sich hierbei handelt spielt keine Rolle. So kann es sich um alle von Derivaten oder Wertpapieren handeln. Die Transaktionen können beispielsweise Aktien, ETFs, Forwards auf Währungen oder Anleihen sein. Seit dem 3. Januar 2018 können Transaktionen ohne LEI Nummer nicht durchgeführt werden.

Einfach ausgedrückt: Wer mit Wertpapieren handeln möchte, muss eine LEI Nummer beantragen. Die Abkürzung LEI steht für Legal Entity Identifier. Derzeit werden die Anforderungen von der European Market Infrastructure Regulation (EMIR) sowie der Markets in Financial Instruments Direktive (MiFID II) festgelegt. Mit einer LEI Nummer soll Transparenz und Stabilität am Markt geschaffen werden. Diese sicher zu stellen ist durch die konstant wachsende Globalisierung nur mit einer LEI Nummer möglich.



Was ist eine LEI Nummer?

Bei der LEI Nummer handelt es sich um eine 20-stellige Nummer. Der alphanumerische Code basiert auf der Norm ISO 17442. Die LEI Nummer ist mit den Referenzinformationen verknüpft. So ist eine klare und eindeutige Identifikation der an der Transaktion beteiligten Personen möglich.

Sämtliche LEI Daten enthalten geordnete Referenzdaten. Diese sind in zwei Stufen unterteilt. Level 1 gibt an, um welche Personen es sich genau handelt. Level 2 zeigt die Eigentumsstrukturen der in der LEI Nummer enthaltenen Unternehmen.

Level 1 Hier sind Daten und Details zur Registrierung des Unternehmens enthalten. So findet sich hier die Informationen zum rechtlichen Namen, der Registrierungsnummer sowie die Rechts- und Hauptadresse.

Level 2 In Level 2 finden sich Informationen über die Eigentümerstrukturen der jeweiligen Unternehmen. Dort ist registriert, welche Unternehmen zusammengehören und wie die Verhältnisse der jeweiligen Unternehmen zueinander sind.

Während das Globale LEI-System (GLEIS) entwickelt wurde, wurde darauf geachtet, eine Dynamik zu entwickeln und aufrecht zu erhalten. Die Entwickler begannen daher schon sehr früh damit, die Entity-Identifikation zu vergeben. Als Übergangsmaßnahme bekamen Unternehmen eine Pre-LEI Nummern. Diese haben dieselben Eigenschaften wie LEI Nummern. Ab einem bestimmten Zeitpunkt werden diese in endgültige LEI Nummern umgewandelt. Hierbei ist keine Änderung mehr erforderlich.

GLEIF Im Juni 2014 wurde die Global Legal Entity Identifier Foundation, kurz GLEIF, gegründet. Die vom Financial Stability Board entwickelte GLEIF unterstützt die Implementierung sowie die Verwendung der LEI Nummern. Die Stiftung wird geschützt vom LEI Regulatory Oversight Committee. Dieses vertritt Behörden weltweit. Ziel ist es, die Transparenz der Märkte weltweit zu stärken und voranzbringen. Der Sitz der GLEIF befindet sich in der Scheiz, genauer: in Basel. GLEIF gewährleistet durch ihre Dienstleistungen die Integrität des weltweiten LEI Systems. So wird beispielsweise der LEI Datenpool sowie dessen Qualität erweitert. Zudem wird der öffentliche Zugang zu bestehenden LEI Nummern erleichtert.

Der ISO 17442 Standard Die Norm ISO 17442 definiert die Gruppierungen von Eigenschaften, beziehungsweise der Referenzdaten, in der LEI Nummer. Die Nummer selbst ist neutral. Hier sind keine Ländercodes enthalten, da sie dadurch nur unnötig kompliziert werden würden. Die Norm der International Organisation for Standardisation (ISO) legt minimale Referenzdaten fest. Diese werden für die jeweilige LEI Nummer angegeben. Diese Nummer gibt die Informationen der Level 1 Daten wieder. In der Norm ISO 17442 sind diese Informationen enthalten: offizieller Name der juristischen Person eingetragene Adresse Ländercode sowie dessen Unterteilung Gründungsland Datum der ersten LEI Zuordnung Datum der letzten Aktualisierung der Informationen Eventuelles Verfallsdatum

Level 2 Daten – Wer besitzt wen? Die Level 2 Daten geben Aufschluss über die Besitzverhältnisse von Unternehmen. Hier sind Mutter und Tochter Unternehmen zugeordnet und strukturiert. Allerdings können nur Unternehmen, deren Muttergesellschaft die Jahresabschlüsse der Tochtergesellschaft konsolidiert, Level 2 Daten anmelden. Ein reines Eigentum einer Tochtergesellschafft reicht nicht aus, um die Daten zu melden. Wer die Unternehmensstruktur melden möchte, sollte sich darauf vorbereiten, den letzten konsolidierten Jahresabschluss des Mutterunternehmens vorzulegen. Nur so kann das Mutter-Tochter-Verhältnis geprüft und bestätigt werden.

Was geschieht, wenn meine Gesellschaft ein Mutterunternehmen hat und die Abschlüsse konsolidiert werden, ich aber keine konsolidierten Abschlüsse vorlegen kann? In solchen Fällen können Firmen die Unternehmensstruktur melden. Alternativ kann geprüft werden, ob eine der Meldungsausnahmen relevant für das Unternehmen ist. Bei einer Meldungsausnahme werden die Informationen über die Struktur der Unternehmen nicht benötigt.

Was ist der Zweck einer LEI?

Das LEI System wurde als Reaktion auf die Wirtschaftskrise im Jahr 2008 ins Leben gerufen. Ziel ist eine Verbesserung des der Finanzdatensysteme. Zudem sollen die LEI Nummern für mehr Transparenz sorgen. Weltweit gibt es derzeit mehrere Methoden, um Unternehmen in den verschiedenen Märkten der Länder zu identifizieren und zuzuordnen. Das Global LEI System (GLEIS) strebt eine weltweite und einheitliche Identifizierung an. Es gibt zahlreiche Rechtsordnungen die regeln, wann eine LEI Nummer beantragt werden muss. Der Hauptnutzen besteht allerdings in der einfachen und Standardisierung der Identifikation.

Die Verwendung von LEI Nummern in der Finanzregulierung

Weltweit werden die LEI Nummern in unterschiedlichen Bereichen eingesetzt. Die Europäische Union und die USA verwendeten weltweit zuerst LEI Nummern für die Finanzberichterstattung. Innerhalb der einzelnen Rechtsbereiche sind die Nummern noch immer unterschiedlich. Die Nutzung beschränkt sich bisher auf die EU, Kanada und die USA. Mehrere andere Länder beginnen aber damit, deren Anwendungen einzuordnen. Hier hat China die am schnellsten wachsende Rechtsordnung für LEI Nummern im Jahr 2019. Allerdings erhalten Unternehmen in China die LEI Nummern kostenlos.

Die Royal Bank of India verwendet die LEI Nummern im OTC-Derivatemarkt. Außerdem werden die LEIs in Indien auch bei Devisengeschäften und große Unternehmenskreditnehmer eingesetzt. Die Austalian Securities and Investments Commission (ASIC) folgte diesem Beispiel und setzt nun ebenfalls LEI Nummern für Derivatgeschäfte ein.

Wer braucht eine LEI Nummer?

Allgemein benötigt jede juristische Person, deren Tätigkeitsfeld in Finanztransaktionen angesiedelt ist, eine LEI Nummer. Lediglich 1 bis 1,5 Prozent der Gesellschaften weltweit haben eine LEI Nummer. Gleichzeitig gibt es Schätzungen zufolge mehr als 100 Millionen juristische Personen. In Ländern, wo eine LEI Nutzung erforderlich ist, gibt es aktuell etwa 100 Gesetze zum Gebrauch der Nummern. In Europa und der USA gelten über 60 Gesetze bei der Nutzung von LEI Nummern.

Verwendung von LEI Nummern nach EU-Recht, EMIR und MiFID II / MiFIR Insbesondere europäische Vorschriften und Richtlinien regeln die Verwendung von LEI Nummern. So sind die EU-Handelsregister laut EMIR dazu verpflichtet, Handelsmeldungen ohne LEI abzulehnen. Diese Vorschrift ist allgemein gültig und unabhängig davon, ob es sich u EU- oder Nicht-EU-Marktteilnehmer handelt. Die Regelung trat am 1. November 2017 in Kraft. Wenig später wurde die Vorschrift beschlossen, dass Marktteilnehmer ohne LEI nicht mehr mit Wertpapierfirmen handeln dürfen. Das MiFID II und das MiFIR veranlassten Wertpapierfirmen daher dazu, von den Kunden eine LEI einzufordern. Vorher sind Dienstleistungen, die der Meldepflicht für Transaktionen unterliegen, nicht möglich. Seit Beginn 2018 müssen also sämtliche Firmen, die mit Wertpapieren tätig sein wollen, eine LEI vorweisen. Ausschließlich juristische Personen dürfen eine LEI Nummer beantragen. Gleichzeitig muss diese nur dann über eine LEI Nummer verfügen, wenn sie plant, Geschäfte mit Finanzinstrumenten abzuschließen.

Ist eine LEI Nummer obligatorisch? Für Handelsgesellschaften gilt eine LEI Nummer als verpflichtend. Das Gesetz hierzu tat am 3. Januar 2018 in Kraft. Die Richtlinie zu dieser Maßnahme der Märke für Finanzinstrumente sowie der Regulierung der Europäischen Union betreffen Wertpapierfirmen, Vermittler und Handelsplätze. Dass ein Unternehmen über eine aktuelle und aktive LEI Nummer verfügt, wird von der Bank und den Wertpapierdienstleistern überprüft. Allerdings erst dann, wenn der Händler Wertpapiere kaufen oder verkaufen möchte. Der Besitz solcher Wertpapiere erfordert keine LEI Nummer. Natürlich ist eine aktive LEI Nummer in diesem Fall dringend zu empfehlen. Sollte sich das Unternehmen eines Tages entscheiden, die Wertpapiere zu verkaufen, so müsste bei einer abgelaufenen oder ungültigen LEI Nummer zunächst eine neue beantragt werden.

Kann eine Privatperson eine LEI Nummer erwerben? Eine Privatperson ist nicht berechtigt eine LEI Nummer zugeteilt zu bekommen. Sie kann lediglich an juristische Personen ausgegeben werden. Bei Zweigniederlassungen oder Unternehmensbereichen ohne eigenständige juristische Personen soll die LEI Nummer der Muttergesellschaft genutzt werden.

Wie hoch ist der Preis für eine LEI Nummer?

Die Preise der LEI Nummern ist nicht einheitlich festgelegt. Sie variieren je nach gewähltem Dienstleister. Hierbei muss beachtet werden, dass eine teure LEI Nummer keinerlei Vorteile gegenüber günstigen Dienstleistern mit sich bringt. Es handelt lediglich um eine Nummer zur Zuordnung einer juristischen Person. Die LEI Nummer soll dabei helfen, die weltweiten Finanztransaktionen und deren Akteure zu überblicken. Bei der Wahl des Dienstleisters spielt daher der Preis die ausschlaggebende Rolle.

Die Preise für die LEI Nummer setzen sich aus den einmaligen Registrierungskosten und der GLEIF-Gebühr zusammen. Derzeit beträgt der GLEIF-Zuschlag 11USD jährlich pro Antrag. Hinzukommt in zutreffenden Fällen auch die Mehrwertsteuer. Unternehmen, die über eine gültige EU-Umsatzsteuer-Identifikationsnummer verfügen, sind von der Umsatzsteuer befreit.

Der Branchenstandard für die Nutzung einer LEI Nummer beträgt ein Jahr. Danach muss diese selbst verlängert werden. So soll sichergestellt werden, dass die hinterlegten Daten immer auf dem aktuellen Stand sind.

Die Kosten für die LEI Nummer variieren. Im Durchschnitt müssen juristische Personen mit einem Betrag von etwa 100 Euro rechnen. Danach fallen jährlich die Folgekosten für die Weiterführung und die Aktualisierung der Daten an. Die jeweiligen Kosten finden sich auf den Webseiten der Dienstleister.

Mehrjährige LEI Registrierung Manche Dienstleister bieten auch eine mehrjährige LEI Nummern an. Oft werden dann auch niedrigere Preise angesetzt. Hier müssen juristische Personen nicht jedes Jahr aufs Neue eine Registrierung der Daten für die LEI Nummer vornehmen.

Was ist die GLEIF-Gebühr? Bei der GLEIF-Gebühr werden die LEI-Lizenzgebühren direkt an die Global LEI Foundation, kurz GLEIF, gezahlt. Die Gebühr wird pro ausgegebener LEI Nummer von der Local Operating Unit (LOU) bezahlt. Diese Gebühr deckt die laufenden Kosten bei der Verwaltung des Systems und dem Erhalt der GLEIF. Diese verfügt über eine frei zugängliche und kostenlose Daten-Bank. Der Zuschlag der GLEIF-Gebühr wird jährlich gesenkt, sobald die Gesamtzahl der Nutzer einer LEI Nummer bei der GLEIF steigt. Das ist möglich, da es sich um eine gemeinnützige Organisation handelt. Die GLEIF-Gebühr beträgt aktuell jährlich etwa 11 USD Dollar pro Lizenz. Die Gebühr wird jeweils vierteljährlich an die LOU gezahlt.

Wie erhalte ich eine LEI Nummer?

Eine LEI Nummer zu beantragen ist leicht. Hierfür müssen sich juristische Personen an eine Local Operation Unit oder einer LEI-Registrierungsstelle wenden. Auch LEI-Dienstleister können beauftragt werden, eine LEI Nummer zu beantragen. Bei der Registrierung wird ein Antragsformular ausgefüllt, in dem Adresse, Firmenname und weitere Informationen über die juristische Person angegeben werden.

Bei manchen LEI-Dienstleistern ist eine Kontoeröffnung nötig. Das vereinfacht das Ausfüllen des Antrags.

Zahlungsarten In der Regel sind bei LEI-Dienstleister, LOU und Registrierungsstellen alle gängigen Zahlungsmethoden möglich. Kreditkarten und PayPal sind die gängigsten Arten für die Zahlung der LEI-Gebühren. Allerdings können ab und an Schwierigkeiten mit der Zahlung via Kreditkarte auftreten. In solchen Fällen ist es möglich, eine Rechnung des Dienstleisters oder der LOU zu erhalten und diese per Überweisung zu begleichen.

Local Operation Units (LOU) Local Operation Units (LOU), beziehungsweise LEI-Emittenten, helfen bei der Registrierung der LEI Nummern. Auch die Verlängerung nach einem Jahr kann bei LOU durchgeführt werden. Die Local Operation Units gelten als erste Anlaufstelle für juristische Personen, die eine LEI Nummer benötigen. Die Dienstleister haben eine direkte Verbindung zu den Registrierungsstellen. 34 LEI-Emissionsorganisationen sind weltweit verfügbar. Hierzu kommen zahlreiche Organisationen und Regierungsstellen, die beim Antrag einer LEI Nummer unterstützen.

Registrierungsstellen GLEIF hat den Registration Agent ins Leben gerufen. Dadurch wird die Ausgabe der LEI Nummern an juristische Personen nochmals deutlich vereinfacht. Hierbei erhalten Unternehmen, die eine LEI Nummer benötigen, den Zugang zum Netzwerk der LEI-Emittenten. Diese sind für die Organisation und die Durchführung der LEI-Emissionen verantwortlich. Diese LEI-Emittenten bezeichnet man auch als lokale Betriebseinheiten oder LOUs.

Kann ich LEI Nummern im Auftrag meiner Kunden verwalten? Die LEI Nummern der Kunden in deren Namen zu verwalten, stellt kein Problem dar. Privatpersonen und Unternehmen können die LEI Nummern im Auftrag des LEI Nummern-Besitzers verwalten. Hierfür ist selbstverständlich eine gültige und aktuelle Vollmacht des Eigentümers notwendig. Nur so können die Registrierungsstellen sicherstellen, dass Personen oder Kunden tatsächlich zu Änderungen an den Daten der LEI Nummer berechtigt sind.

LEI-Verlängerung

Die jährlich erforderliche Erneuerung der LEI Nummer mag für manche eine teils lästige Angelegenheit sein. Sie dient aber einem wichtigen Zweck. Denn so kann sichergestellt werden, dass die hinterlegten Daten der LEI Nummer immer auf den aktuellen Stand sind. Das schafft eine vertrauenswürdige und hochwertige Qualität der Datensätze. So können sich Unternehmen auf die LEI-Daten des Transaktionspartners verlassen und gehen kein Risiko ein, das die betriebliche Effizienz verschlechtern könnte. Wer seine LEI Nummer nicht regelmäßig erneuern lässt riskiert einen Verfall der Legal Entity Identifiers. Werden die Daten nicht aktualisiert, wird der Status der LEI Nummer als abgelaufen angegeben. Abgelaufene Daten im Verzeichnis der GLEIF-Datenbank wirken sich negativ auf das Corporate Branding des Unternehmens aus. Zudem sind Transaktionen zukünftig nicht mehr möglich. Daher ist es wichtig, jährlich eine Erneuerung der LEI Nummer durchzuführen.