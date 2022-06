Die Zukunft des Maschinenbaus: Das sind die wichtigsten Aspekte

Cloud-on-Demand-Engeneering

Hinter diesem Prozess verbergen sich Maschinenbaudienstleistungen, die cloudbasiert sind. CAD- und CAE-Softwares können somit cloudbasiert sein. Anstelle die Softwarelösungen lokal im Unternehmen zu installieren, liegen die Tools in der Cloud. So kann jeder Mitarbeiter von überall damit arbeiten. Dies erlaubt wiederum eine Flexibilisierung der Arbeit, was im Wettbewerb um die Fachkräfte der Zukunft eine nicht unwichtige Rolle spielen dürfte.