70 Jahre Sackkarren-Erfolg: Ein deutsches Patent feiert groß

In der Logistikbranche ist kaum ein anderes manuelles Transportmittel so bekannt wie die EXPRESSO Sackkarre, die sich insbesondere durch ihre Sicherheit und Ergonomie auszeichnet. Sie wird weltweit zum Transport verschiedenster Waren wie Kartonagen, Getränkekisten oder Fässer eingesetzt. August Manss legte 1953 den Grundstein für ihren Erfolg, indem er ein Patent anmeldete und EXPRESSO seitdem das Produkt als modulares System stetig optimiert.



EXPRESSO’s Sackkarre: Ein Klassiker mit modularem Baukastensystem

Die bahnbrechende Innovation von August Manss, der 1953 ein Patent für „einen multifunktionalen Transportkarren, der als Stech- und Stapelkarre einsetzbar ist“, anmeldete, markierte den Beginn einer beeindruckenden Erfolgsreise im Sektor der manuellen Handhabungstechnik. Mittlerweile hat sich die Sackkarre von EXPRESSO als ein global gesuchtes Transportgerät etabliert und stellt zudem einen festen Klassiker im Sortiment des Unternehmens dar.

Die Sackkarre erfreut sich großer Beliebtheit und hat sich sogar als Deutscher Standard in den Marken des Jahrhunderts etabliert. Ihr anhaltender Erfolg liegt in der stetigen Weiterentwicklung zu einem modularen Baukastensystem begründet, welches die Schaffung von immer neuen, maßgeschneiderten Lösungen für verschiedene Kunden, Branchen und Länder ermöglicht.

Karsten Grötecke, zuständig für den Bereich Handtransportgeräte bei EXPRESSO, betont: „Die Wandlungs- und Anpassungsfähigkeit unserer Sackkarre gehört in der heutigen Zeit unbestreitbar zu den entscheidenden Wettbewerbsvorteilen, ergänzend zur hochwertigen Verarbeitung, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.

Rutschkufen-Sackkarre: müheloses Treppensteigen

Anfänglich waren es insbesondere neuartige, extra große Kufen, die in der Patentschrift als bedeutende Innovation hervorgehoben wurden und dem Nutzer erhebliche Vorteile in der Handhabung boten. Durch diese konnte man die Sackkarre mühelos über Treppen rutschen lassen. Im Jahr 1967 präsentierten die Experten von EXPRESSO das erste Aluminium-Baukastensystem, das bis heute stetig weiterentwickelt wird und nun Raum für mehr als 2.000 verschiedene Sackkarren-Modelle schafft.

Die Vielseitigkeit der EXPRESSO-Sackkarre hat sich in einer Vielzahl von Anwendungen bewährt, einschließlich der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, bei Kurier- und Paketdiensten sowie in der Intralogistik. Sie ist in zahlreichen Fuhrparks ein unverzichtbares Ausrüstungselement. Darüber hinaus hat EXPRESSO ein umfangreiches Zubehörangebot entwickelt, das es ermöglicht, jede Standard-Stapelkarre rasch für spezielle Handhabungs- oder Transportaufgaben zu modifizieren.

Mit einem anpassungsfähigen Flaschenhalter können diverse 20-Liter-Flaschen, wie runde, eckige und dreieckige, aufgenommen werden, und für das Bewegen unterschiedlich großer KEG-Mehrwegfässer kann ein verstellbarer Haken angebracht werden.

Erstklassige deutsche Fertigung

Die Sackkarre von EXPRESSO ist ein wahrhaftig deutsches Qualitätsprodukt. Mit größter Sorgfalt und Liebe zum Detail bei der Materialauswahl, Konstruktion und Montage hat EXPRESSO eine langlebige und umweltfreundliche Transportlösung geschaffen. Seit über sieben Jahrzehnten ist diese Sackkarre eine bewährte Option für Unternehmen, die eine zuverlässige und nachhaltige Lösung für ihre Transportbedürfnisse suchen.

EXPRESSO, der Premiumhersteller von Sackkarren, hat einen bedeutenden Vorteil gegenüber seinen Konkurrenten durch sein Ersatzteil-Versprechen. Mit der Möglichkeit, jedes einzelne Teil der Sackkarre als Ersatzteil zu bestellen, bietet EXPRESSO seinen Kunden ein einzigartiges Service-Erlebnis. Durch die DIY-Videos auf ihrem YouTube-Kanal können Kunden ihre Sackkarren in nur wenigen Schritten reparieren und somit sicherstellen, dass sie auch nach 30 Jahren noch einwandfrei funktionieren.

Die EXPRESSO-Sackkarre ist mit einem innovativen Klammersystem ausgestattet, das den Austausch der abgenutzten Treppenrutschkufen zu einem Kinderspiel macht. Verlassen Sie sich auf die integrierte Verschleißanzeige, die Ihnen anhand eines roten Indikationsstreifens signalisiert, wann es Zeit ist, die Kufen auszutauschen.

Sackkarren: Fortschritt auf Rädern

EXPRESSO ist auf einem klaren Erfolgskurs und setzt auf eine strategische Weiterentwicklung der Sackkarre. Dabei stehen die drei Eckpfeiler Erweiterung des Baukastensystems, Ausbau des Serviceangebots und Fortführung des hohen Qualitätsstandards im Fokus. Ziel ist es, die Sackkarre noch flexibler, benutzerfreundlicher und anpassungsfähiger zu gestalten. Zudem wird der Kundenservice verbessert und die Produktqualität sichergestellt. Auf diese Weise kann EXPRESSO auch in Zukunft seine Position als führender Anbieter von Sackkarren am Markt behaupten.

Unsere Kunden, Anwender und Vertriebspartner sind uns sehr wichtig und wir möchten sicherstellen, dass wir ihre Bedürfnisse und Anforderungen erfüllen. Wir arbeiten eng mit ihnen zusammen, um ihre Ideen und Vorschläge für technische Verbesserungen, zusätzliche Module oder neues Zubehör zu erhalten. Durch die schnelle Umsetzung dieser Vorschläge in unser Engineering-Team stellen wir sicher, dass unsere Sackkarren auch in Zukunft auf dem neuesten Stand bleiben und ihren Ruf als zuverlässige und vielseitige Transportmittel beibehalten.