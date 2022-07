Diese Absicherungen sollten Selbstständige in der Industrie haben

Welche Versicherungen braucht ein Selbstständiger, der in der Industrie tätig ist? Einige Pflichtversicherungen wie Kranken- und Pflegeversicherung sind zu nennen, darüber hinaus muss das Unternehmen abgesichert werden.



Versicherungen für Selbstständige: Die eigene Person absichern

Angestellte müssen sich um Versicherungen kaum eine Sorge machen, außer um private Zusatzversicherungen. Ansonsten wird eine Krankenversicherung gewählt, den Rest übernimmt der Arbeitgeber. Wer aber selbstständig tätig ist, muss hier anders agieren und sieht sich einer Flut von Angeboten gegenüber. Doch was ist wirklich nötig, was Pflicht und was sinnvoll? Wichtig: Es gilt, eine Reihe von individuellen Risiken abzudecken, doch alle Angebote der Versicherer sind nicht nötig.

Pflichtversicherungen für Selbstständige

Es gibt nur wenige wirkliche Pflichtversicherungen in Deutschland, genau genommen nur diese beiden: die Kranken- und die Pflegeversicherung. Sie sind gesetzlich vorgeschrieben. Selbstständige sind in einigen Fällen pflichtversichert und können sich auf Antrag von der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung sowie von der Rentenversicherung befreien lassen. Sie müssen dann eine private Versicherung abschließen.

Für Selbstständige in der Industrie trifft das nicht zu, sie können sich aber freiwillig gesetzlich versichern lassen. Sie haben damit immer noch die Möglichkeit, zum Beispiel die Kinder in die kostenfreie Familienversicherung mit aufnehmen zu lassen. Ob eine private oder eine gesetzliche Krankenversicherung im Einzelfall sinnvoll ist oder nicht, muss individuell entschieden werden. Fakt ist, dass die Rückkehr in die gesetzliche Versicherung schwierig ist, dafür bietet die private Krankenversicherung mehr Leistungen.

Empfehlenswert ist auf jeden Fall die Krankentagegeldversicherung, denn ein Selbstständiger wird nicht einfach krankgeschrieben und bekommt wie ein Angestellter sein monatliches Geld weiter. Er muss einen kompletten Verdienstausfall hinnehmen, dennoch aber die laufenden Kosten bestreiten. Die Krankentagegeldversicherung kann helfen, diese Zeit zu überbrücken.

Wichtige und empfehlenswerte Versicherungen für Selbstständige

Eine gesetzliche Pflicht besteht nicht dazu, eine Rentenversicherung abzuschließen, wenn eine Person in der Industrie ein Unternehmen führt. Dennoch ist sie sehr empfehlenswert. Möglich ist die freiwillige Einzahlung in die gesetzliche Rentenversicherung, es kann aber auch privat vorgesorgt werden.

Tipp: Wer sich nicht sicher ist, sollte unbedingt prüfen, ob eine Pflichtversicherung besteht. Sollte das der Fall sein und die Versicherung wird nicht abgeschlossen, kann diese bis zu 30 Jahre rückwirkend nachgefordert werden.

Neben der Rentenversicherung sind auch die folgenden Versicherungen für Selbstständige in der Industrie empfehlenswert:

Private Haftpflichtversicherung

Berufsunfähigkeitsversicherung (wichtiger als eine Unfallversicherung!)

Risikolebensversicherung (wenn eine Familie oder ein Kredit abgesichert werden muss)

Hausratversicherung

Wohngebäudeversicherung

Unfallversicherung

Rechtschutzversicherung

Vor allem bei den beiden letztgenannten Versicherungen sollte genau geprüft werden, ob der Bedarf dafür vorhanden ist. Die Rechtschutzversicherung ist auf jeden Fall für den Bereich Verkehr sinnvoll, wenn tägliche Fahrten unternommen werden. Sie kann für den Beruf als auch für den Privatbereich abgeschlossen werden.

Arbeitslosenversicherung für Selbstständige?

Für Selbstständige ist es unter bestimmten Bedingungen möglich, die freiwillige gesetzliche Arbeitslosenversicherung in Anspruch zu nehmen. Allerdings kann sich nicht jeder Selbstständige freiwillig gegen Arbeitslosigkeit versichern.

So muss beispielsweise zwei Jahre vor Beginn der Selbstständigkeit ein Arbeitsverhältnis bestanden haben, das über mindestens zwölf Monate reichte und versicherungspflichtig war. Außerdem muss direkt vor der Selbstständigkeit Arbeitslosengeld bezogen worden sein oder es wurden Leistungen zur Grundsicherung in Anspruch genommen.

Beantragt wird die freiwillige Arbeitslosenversicherung bei der Bundesagentur für Arbeit, die Höhe der monatlich zu zahlenden Beiträge ergibt sich aus den durchschnittlichen Einkünften, die auch für die gesetzliche Rentenversicherung herangezogen werden. Wer als Selbstständiger nun keine oder nur sehr geringe Einkünfte erzielt, kann die Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung beanspruchen.

Versicherungen für das Unternehmen

Auf der einen Seite steht der Unternehmer, der sich gegen bestimmte Risiken absichern muss. Auf der anderen Seite ist das Unternehmen zu sehen, welches gegen bestimmte Risiken abgesichert werden muss. Auch wenn ein gut durchdachtes unternehmerisches Konzept sowie vorsichtige Investitionen vor einigen Gefährdungen schützen können, sind einige betriebliche Risiken immer noch vorhanden. Verschiedene Versicherungen sollen unter anderem bei Einbruchdiebstahl oder bei der Frage der Haftung helfen.

Für Unternehmen wichtige Versicherungen

Geht es um Versicherungen für Selbstständige, muss die Absicherung des Unternehmens gesondert betrachtet werden. Besonders wichtig sind hier die folgenden Versicherungen:

Betriebs- und Berufshaftpflichtversicherung In einigen wenigen Berufen (z. B. in beratenden Berufen) ist der Abschluss einer Berufshaftpflichtversicherung gesetzlich vorgeschrieben. Das gilt beispielsweise für Ärzte oder Anwälte. Sie schließen in der Regel eine Vermögensschadenhaftpflichtversicherung ab. Doch für Selbstständige in der Industrie ist das nicht der Fall. Das heißt aber nicht, dass diese Versicherung für sie weniger wichtig ist! Auch sie haften mit ihrem vollen Vermögen, sollte es zu einem Schadensfall kommen. Tritt ein Schaden ein, der durch den Unternehmer oder einen seiner Mitarbeiter verursacht worden ist, muss teilweise sogar mit dem Privatvermögen gehaftet werden.

Betriebsunterbrechungsversicherung Die Betriebskosten fallen immer an, auch wenn der laufende Betrieb aufgrund eines Unfalls oder eines Schadens nicht fortgeführt werden kann. Das kann den Ruin des Selbstständigen bedeuten! Die Betriebsunterbrechungsversicherung übernimmt in dem Fall die Zahlung der Löhne und Gehälter, der Mieten und der Sozialausgaben. Auch entgangene Gewinne können darüber abgesichert werden.

Geschäftsversicherung Die Geschäftsversicherung, auch als Geschäftsinhaltsversicherung bezeichnet, ist vergleichbar mit einer normalen Hausratversicherung. Sie schützt bei Schäden am Inventar des Unternehmens und ist eine reine Sachversicherung. Sollte also die Einrichtung des Büros durch einen Rohrbruch zu Schaden kommen, übernimmt die Versicherung die Kosten. Auch bei einem Einbruchdiebstahl im Lager ist diese Versicherung wichtig und ersetzt die entstandenen Schäden.

Glasversicherung Wenn das Unternehmensgebäude aus vielen Glasflächen besteht oder die Produktionshalle gar eine ganze Glaswand aufweist, kann die Glasversicherung sehr hilfreich sein. Sie ersetzt Schäden auch dann, wenn ein Mitarbeiter diese verursacht hat. Einfache Kratzer oder Schrammen am Glas werden aber nicht durch die Versicherung abgedeckt.

Wichtige weitere Versicherungen für Selbstständige und ihr Unternehmen

Natürlich kann auch in einem Unternehmen fast jedes Risiko abgesichert werden, doch auch eine Versicherung kostet Geld. Es sollte daher genau eingeschätzt werden, was wirklich nötig ist und was nur eine Empfehlung des Versicherungsmaklers ist, weil dieser gern eine Provision haben möchte.

Hilfreich ist hierfür eine Checkliste zu notwendigen Versicherungen, sodass jeder sein individuelles Risiko bzw. das des Unternehmens abschätzen kann.

Wer nun zu dem Schluss kommt, dass das Geld nach Abschluss der oben genannten wichtigsten Versicherungen noch reicht, kann auch über die folgenden Absicherungen nachdenken: