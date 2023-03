Avnet Embedded führt SMARC-Module mit Intel® Atom® x7000E-Prozessoren mit bis zu acht Cores ein

Avnet Embedded stellt die skalierbare Modulfamilie MSC SM2S-ALN mit Intel® Atom® x7000E, Intel® Core? i3 und Intel® N Series Prozessoren vor.



MSC SM2S-ALN Modulfamilie: optimiert für skalierbare IoT-Systeme

Avnet Embedded präsentiert mit der MSC SM2S-ALN Modulfamilie eine skalierbare Lösung für diverse Anwendungsbereiche wie Automatisierung, IoT und Medizintechnik. Die Verwendung von SMARC-Modulen und passendem BSP ermöglicht einen frühen Zugang zur neuen Intel® Atom® x7000E Prozessortechnologie.

Avnet Embedded präsentiert eine neue Modulfamilie, die die neueste Generation von Intel Atom Prozessoren in den SMARC Formfaktor bringt. Mit der Möglichkeit, bis zu acht CPU-Cores, einschließlich des pin-kompatiblen Intel Core i3 Prozessors, zu unterstützen, baut das Unternehmen sein Angebot an innovativen Embedded-Modulen weiter aus, um für jede Anwendung die perfekte Lösung zu bieten.

Avnet Embedded fertigt innovative Embedded-Module in hochautomatisierten Fertigungsstätten und gewährleistet eine Mindestverfügbarkeit von 15 Jahren. Kunden profitieren damit von einem sicheren Systeminvestitionsschutz. Die SMARC-Spezifikation bietet einen klaren Migrationspfad zu zukünftigen Technologien.

Avnet Embedded bringt die neue Modulfamilie MSC C6C-ALN auf den Markt, die auf der neuesten Intel® Atom® x7000E Prozessortechnologie basiert und im kompakten COM Express? Type 6 Formfaktor erhältlich ist.

MSC SM2S-ALN SMARC Modulfamilie: Technische Details

Die skalierbare SMARC Modulfamilie MSC SM2S-ALN von Avnet Embedded bietet eine breite Auswahl an Prozessorvarianten der neuen Intel® Atom® Generation. Zur Auswahl stehen unter anderem der Intel® Core? i3-N305 mit acht Cores, 1,0 GHz/1,8 GHz, 32 EU, 9/15 W, der Intel® Atom® x7425E mit vier Cores, 1,5 GHz, 24 EU, TCC, 12 W, der Intel® Atom® x7213E mit zwei Cores, 1,7 GHz, 16 EU, TCC, 10 W, und der Intel® Atom® x7211E mit zwei Cores, 1,0 GHz, 16 EU, TCC, 6 W. Auch der Intel® Prozessor N200 mit vier Cores, 1,0 GHz, 32 EU, 6 W, der Intel® Prozessor N97 mit vier Cores, 2,0 GHz, 24 EU, 12 W sowie der Intel® Prozessor N50 mit zwei Cores, 1,0 GHZ, 16 EU, 6 W sind verfügbar.

Die MSC SM2S-ALN Modulfamilie basiert auf einer CPU-Architektur, die auf effizienten Kernen und einer leistungsstarken Intel UHD-Grafik mit bis zu 32 Execution Units (EUs) aufbaut. Diese Grafiktechnologie wird bereits bei der 12. Generation der Intel Core Prozessoren genutzt und erleichtert den Wechsel zwischen verschiedenen CPUs mit unterschiedlichen Leistungsdaten. Darüber hinaus unterstützen die EUs KI-Anwendungen, die in Zukunft eine immer größere Rolle in intelligenten Anwendungen spielen werden. Um eine optimale Lösung zur Optimierung und Bereitstellung von KI bereitzustellen, unterstützen die MSC SM2S-ALN Module das OpenVINO? Toolkit von Intel.

Die MSC SM2S-ALN SMARC Modulfamilie bietet dem Anwender eine leistungsstarke Plattform, mit der bis zu drei unabhängige 4k Displays angesteuert werden können. Dazu stehen 2 x DisplayPort++, eDP 1.4b/MIPI-DSI/Dual-channel LVDS und PCIe Gen 3 zur Verfügung. Zur schnellen Datenübertragung sind 2 x USB 3.1 (10 Gb/s) und 6 x USB 2.0 integriert. Dual Gigabit Ethernet (Intel® i226) mit einer Bandbreite von bis zu 2,5 GbE sorgt für eine schnelle und zuverlässige Netzwerkverbindung. Zur Speicherung von Daten kann ein optionaler on-board eMMC Memory mit bis zu 256 GB genutzt werden. Externe Speichermedien können über einen SATA-III 6 Gbps Kanal angeschlossen werden, um die Speicherkapazität zu erweitern.

Für den Einsatz in Netzwerkanwendungen ist die SMARC Modulfamilie MSC SM2S-ALN bestens gerüstet, da sie spezielle Features wie TSN (Time-sensitive Networking) und Intel® TCC (Time Coordinated Computing) unterstützt. Durch die präzise zeitliche Synchronisation der Netzwerkkomponenten wird eine hohe Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit des Netzwerks gewährleistet, was insbesondere in der industriellen Automatisierung und im Automotive-Bereich von großer Bedeutung ist. Die Baugruppen sind mit einem on-board LPDDR5-5200 Speicher mit einer maximalen Speicherkapazität von bis zu 16 GB und in-band ECC Fähigkeit ausgestattet, um eine hohe Datenintegrität und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.