Der Chatbot ChatGPT setzt Arbeiter aus Kenia dazu ein, um Texte zu lesen, die teils traumatisch sind. Diese werden dann genutzt, um den Chatbot zu verbessern. Der Stundenlohn für diese Arbeiter ist jedoch sehr niedrig und liegt bei maximal zwei US-Dollar. Daher ist ChatGPT auch ein Beispiel für eine Ausbeutung des globalen Südens. Professoren und Universitäten müssen nun diskutieren, wie man wissenschaftliche Texte bewertet, die mit KI-Chatbots geschrieben wurden. Auch in der Arbeitswelt wird ChatGPT Einzug halten und alle Berufsgruppen betreffen. Es gibt jedoch keine offizielle App für Android oder iOS. Daher ist es am besten, ChatGPT direkt in der Browser-App auf dem Smartphone zu nutzen. Betrügerische Anwendungen können anhand der Bewertungen erkannt werden und die eigentliche App ist kostenlos.



Menschen in Kenia tragen hinter den Kulissen von ChatGPT zu seiner Optimierung bei

Arbeiter aus Kenia müssen teils traumatisierende Texte lesen, um ChatGPT zu verbessern. Ihr Stundenlohn beträgt nur bis zu zwei US-Dollar. Eine Untersuchung des Time Magazines offenbart, dass hinter dem Hype um Künstliche Intelligenz auch eine Geschichte der Ausbeutung im globalen Süden steckt.

Chatbot krempelt die FH Kiel um

Professorin Doris Weßels hält nicht viel von Verboten der Nutzung künstlicher Intelligenz an Hochschulen. ChatGPT kann nicht nur Briefe sondern auch Gedichte, Bedienungsanleitungen oder Programmcodes schreiben. Finn Kornath hat sogar schon eine Hausarbeit mit dem frei zugänglichem Chatbot angefertigt. Er erklärte, dass es möglich war, wissenschaftliche Texte mit der KI zu verfassen und dass er einige Dinge anpassen musste. Diese Art der Hausarbeit zu schreiben ist normalerweise nicht erlaubt – doch seine Professorin stellte ihm die Nutzung von ChatGPT bewusst zur Aufgabe. Wie Weßels sagt, müssen Hochschulen und Universitäten jetzt diskutieren, wie man wissenschaftliche Arbeiten bewertet. Nicht nur Hochschulen, auch die Arbeitswelt wird von ChatGPT betroffen sein. Jan Girlich vom Chaos Computer Club Hamburg ist überzeugt, dass alle Berufsgruppen davon betroffen sein werden.

Harvard-Forscher: ChatGPT eine Gefahr für die Demokratie!

Experten aus der Harvard University und der Harvard Kennedy School warnen laut der „New York Times“ vor den Folgen des Einsatzes von ChatGPT, dem zuletzt gehypten Chat-Bot, der Künstliche Intelligenz verwendet, um menschliches Denken und Verhalten zu imitieren. Sie argumentieren, dass dieses neueste KI-Tool potenziell gefährliche Auswirkungen auf die Demokratie haben könnte, da es Gruppen mit ausreichenden Mitteln ermöglichen würde, politische Lobbyarbeit und Propaganda auf eine perfide Weise zu manipulieren, effizienter als jede bezahlte Troll-Fabrik. Die Software kann Gespräche in einer Weise simulieren, die „dem menschlichen Verhalten unheimlich nahekommt“, und somit die größte Gefahr für die Demokratie darstellen.

ChatGPT-App für Android & iPhone: Vorsicht!

ChatGPT ist ein KI-basierter Chatbot, der online über den Browser oder auf Smartphones genutzt werden kann. Es gibt allerdings keine offizielle App für Android oder iOS. Im App Store und im Google Play Store finden sich zahlreiche Anwendungen, die behaupten, eine „ChatGPT“-App zu sein. Diese sind oft kostenpflichtig und können Malware oder andere mobile Viren enthalten. Daher ist es besser, ChatGPT direkt in der Browser-App auf dem Smartphone zu nutzen. Betrügerische Anwendungen können anhand der Bewertungen erkannt werden. Die Browser-Version des Chatbots ist dabei kostenlos und man muss zu keinem Zeitpunkt etwas bezahlen, um alle Funktionen nutzen zu können.

Einstellungsstop: ChatGPT lässt Startups interne Prozesse schneller abwickeln

Der Chatbot ChatGPT ermöglicht es Startups, interne Prozesse schneller und kostengünstiger abzuwickeln. So kann der Chatbot beispielsweise als Webentwicklungs-Assistent oder Social-Media Assistent fungieren. Gründer und CTOs diskutieren darüber, ob manche Aufgabenbereiche komplett auf KI umgestellt werden können und somit Einstellungsstopps einsetzen. Einige Gründer erwarten mehr von Mitarbeitenden, da sie die Fähigkeit besitzen, Probleme zu lösen. Es wird erwartet, dass KI in nicht allzu ferner Zukunft viele Arbeitsstellen ersetzen wird.

ChatGPT Network Error: wenn die KI sich verschluckt

Die Beliebtheit von ChatGPT ist ungebrochen, aber Benutzer können aufgrund des Auftretens von Netzwerkfehlern häufig nicht auf den Chatbot zugreifen. Es gibt verschiedene Gründe, warum ein solches Problem auftritt, einer davon ist eine schlechte oder instabile Internetverbindung. Ein weiterer Grund können zu viele Anfragen sein, die gleichzeitig an den Server gesendet werden und zu einer Überlastung führen. Auch die Firewall-Einstellungen, welche den Datenverkehr blockieren können, sowie Konfigurationsfehler im Proxyserver können zu Netzwerkfehlern führen. In einigen Fällen liegt es an DNS-Fehlern, durch welche Anfragen nicht an den richtigen Server weitergeleitet werden und somit ebenso Probleme verursachen.

ChatGPT-Fail: „Wie lege ich einen analogen Film in die Sony A7 ein?“

ChatGPT ist eine vom OpenAI entwickelte Chatbot-Technologie, die Menschen bei der Beantwortung von Fragestellungen unter die Arme greift. Es handelt sich hierbei um eine Künstliche Intelligenz-Fotogenerator, die in der Lage ist, völlig neue Dinge zu erlernen. Diese Technik kann jedoch manchmal unerwartete oder gar sonderbare Ergebnisse erzielen, wie zum Beispiel Anweisungen, um einen Analogfilm in eine Sony A7 zu legen. Daher sollte man den Rat des Chatbots nicht befolgen, da dies zu einem Schaden der Kamera führen kann. Dieser Artikel wurde scherzhaft verfasst.

Quellen: