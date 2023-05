Der Digital Workplace im Fokus: Panel am 11. Mai 2023

Bei der Digital Office Conference, die am 11. Mai von Bitkom veranstaltet wird, ist alfaview als Teilnehmer vertreten. Die Konferenz fokussiert sich auf die digitale Transformation von Unternehmen und bietet eine Plattform, um über die verschiedenen Prozesse und Tools zu sprechen, die Unternehmen auf ihrem Weg in die digitale Zukunft unterstützen können.



Armin Schweinfurth spricht über den digitalen Arbeitsplatz als Wettbewerbsvorteil

Als ein führendes Unternehmen im Bereich New Work und digitale Transformation beteiligt sich die alfaview GmbH aktiv an der Konferenz. Im Rahmen einer Diskussionsrunde mit dem Titel „Digital Workplace: Wie man den digitalen Arbeitsplatz zum Wettbewerbsvorteil machen kann“ wird Armin Schweinfurth, der Business Development Manager, über die Erfahrungen und Prozesse sprechen, die alfaview auf dem Weg in die hybride Arbeitswelt begleitet haben. Welche Maßnahmen mussten ergriffen werden, um den Bedürfnissen des gesamten Teams gerecht zu werden? Dabei spielt die Auswahl der geeigneten Technologien und Werkzeuge eine entscheidende Rolle, um eine angenehme, natürliche und produktive Zusammenarbeit auch im digitalen Raum zu gewährleisten.

Digitale Geschäftsprozesse sind das Grundgerüst für eine erfolgreiche digitale Transformation. Sie ermöglichen eine effiziente Nutzung von Daten, um das eigene Unternehmen zu optimieren und von wegweisenden Zukunftstechnologien wie Künstlicher Intelligenz zu profitieren. Ohne diese digitalen Prozesse sind Unternehmen nicht mehr zukunftsorientiert. Durch digitale Geschäfts- und Verwaltungsprozesse steigt die Leistungsfähigkeit, Automatisierung und Transparenz in Unternehmen, was wiederum die Zufriedenheit von Kunden und Mitarbeitern erhöht und die Einführung neuer Produkte und Dienstleistungen ermöglicht.

Das Jahr 2023 fordert Unternehmen dazu auf, den digitalen Wandel anzugehen. Doch wie können bisherige papiergestützte Prozesse effizienter gemacht werden, indem sie digitalisiert werden? Welche Herangehensweisen gibt es für das digitale Workflowmanagement? Und wie kann man am besten auf das Wissen und die Ressourcen innerhalb des Unternehmens zugreifen?

Auf der Digital Office Conference 2023 dreht sich alles um das Thema „Business Transformation“. Sie haben die Möglichkeit, von Branchenexperten, Anwendern und Anbietern zu erfahren, welche Prozesse und Tools erforderlich sind, um Ihr Unternehmen in die digitale Welt zu führen. Dabei werden auch die Herausforderungen diskutiert, die auf dem Weg auftreten können. Die Veranstaltung umfasst spannende Panel-Diskussionen, interessante Keynotes und ermöglicht Ihnen, Fragen zu stellen sowie sich im Online-Format mit anderen Teilnehmern auszutauschen. Zusätzlich werden die exklusiven Ergebnisse der Sondererhebung zum Digital Office Index 2023 präsentiert. Diese Studie gibt Einblick in den aktuellen Stand der digitalen Geschäftsprozesse in deutschen Unternehmen.

Die eIDAS-Verordnung gewährleistet die rechtssichere, effiziente und transparente Abwicklung von digitalen Geschäftsprozessen. Wir laden Sie herzlich ein, mehr über elektronische Identifizierungsmittel und Vertrauensdienste auf unserer Partnerkonferenz, dem eIDAS Summit, am 10. Mai 2023 zu erfahren. Der eIDAS Summit ist die führende Konferenz in Deutschland, die sich mit Digital Trust & Identity befasst.