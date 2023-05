Radikale Veränderung in der Elektromobilität: Schaeffler rüstet Kommunalfahrzeuge mit Radantrieb aus

Durch den Radnabenantrieb sind Antriebs- und Bremseinheit in der Felge untergebracht. Das spart Platz und erhöht die Wendigkeit im Stadtverkehr.



Kleintransporter werden umweltfreundlicher mit Schaefflers E-Antrieb direkt im Rad

Lokal emissionsfreie Fahrzeuge: Schaeffler beliefert Kunden mit vollelektrischem Radnabenantrieb für Kommunalfahrzeuge.

Schaefflers hocheffiziente Radnabenantriebe bringen frischen Wind in den Antrieb von kompakten Kommunalfahrzeugen und tragen zur Reduzierung von Luftverschmutzung in urbanen Gebieten bei.

Die innovative Radnabenantriebstechnologie ermöglicht die Integration von Antriebs- und Bremselementen direkt in die Felge, was Platz spart und Stadtfahrzeuge wendiger und manövrierbarer macht. Der geräuscharme, vollelektrische Antrieb macht es möglich, diese Fahrzeuge in Wohngebieten und Fußgängerzonen leise und zu erweiterten Betriebszeiten einzusetzen, ohne Anwohner zu stören.

Jungo bringt in diesem Jahr ein neues Multifunktionsfahrzeug mit Radnabenantrieb von Schaeffler auf den Markt, das speziell auf die Anforderungen im kommerziellen Einsatz zugeschnitten ist.

Effektive Strategien für zukunftsfähige Raum- und Mobilitätslösungen

Schaeffler setzt auf Elektromobilität, um die CO2-Emissionen in Innenstädten zu verringern. Radnabenantriebe in mobilen Arbeitsmaschinen bieten hierbei eine sinnvolle Lösung.

Um einen wachsenden Markt zu erschließen, setzt das Unternehmen auf neue Antriebstechnologien und plant die Ausstattung von Arbeitsfahrzeugen mit Radnabenantrieben. Dies wird vor allem in Städten, Kommunen, Industriebereichen, Häfen, Parkplätzen und Flughäfen umgesetzt. Elektroantriebe mit festen Reichweiten und planbaren Ladezeiten reduzieren die Wartungskosten.

Ein herausragendes Merkmal des vollelektrischen Radnabenantriebs ist die Anordnung der Antriebseinheit. Der Elektromotor mit seinem Stator und Rotor, dem Getriebe und der Reibungsbremse werden platzsparend innerhalb der Felge um das Radlager herum angeordnet. Dies eröffnet vielfältige Möglichkeiten zur intelligenten Raumnutzung im Fahrzeug, beispielsweise für eine größere Batterie oder zusätzlichen Stauraum.

Die Integration von hochentwickelten elektrischen Radnabenantrieben eröffnet den Herstellern völlig neue Möglichkeiten, um künftig vielfältige Mobilitätskonzepte zu entwickeln. Die verbesserte Manövrierbarkeit der Fahrzeuge ist ein wichtiger Schritt in Richtung automatisiertes Fahren. Die Hersteller können somit auf die wachsende Nachfrage nach umweltfreundlichen und innovativen Fahrzeugen reagieren.

Platzsparender und agiler Antrieb durch individuelle Radmotoren

Durch seinen kompakten Aufbau kann der Radnabenantrieb inklusive Getriebe problemlos in eine 14-Zoll-Felge integriert werden. Der Inverter bietet hingegen die Flexibilität, im Fahrzeug frei positioniert zu werden und steuert entweder einen oder zwei Radnabenmotoren. Die Antriebsleistung des Motors ist anwendungsspezifisch und kann von 7 bis 26 Kilowatt (nominal) skaliert werden, wobei in Spitzenzeiten Leistungen von bis zu 60 Kilowatt erreichbar sind.