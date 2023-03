EXPRESSO präsentiert auf der Logimat: Modularer Hebelift Lift2Move

EXPRESSO stellt auf der diesjährigen Logimat drei Systemprodukte in den Vordergrund, die intralogistische Prozesse effizienter gestalten sollen: das mobile Hebe- und Fördergerät lift2move, das elektronische Handhabungssystem eBalanceLift sowie die falt- und rollbare Werkbank MobiBench. Fachleute aus den Bereichen Montage, Materialfluss und Lagertechnik können am Messestand des Kasseler Unternehmens in Halle 7 von der hohen Funktionalität und Qualität der Innovationen profitieren und so ihre Arbeitsprozesse optimieren.



Lift2move, eBalanceLift und MobiBench: EXPRESSO präsentiert innovative Produkte auf der Logimat 2023.

EXPRESSO ist ein deutscher Hersteller, der sich als Partner seiner Kunden versteht und wegweisende Problemlösungen für die Intralogistik entwickelt. Auf der diesjährigen Logimat in Stuttgart zeigt das Unternehmen in Halle 7 (Stand 7C61) drei seiner erfolgreichsten Systemprodukte, darunter das mobile Hebe- und Transportgerät lift2move, das Handlingsystem eBalanceLift und die multifunktionale Werkbank MobiBench.

EXPRESSO bringt Hebelift mit erweiterten Gewichtsklassen auf den Markt

Dank seiner Flexibilität kann der lift2move auch als Lagerbediengerät eingesetzt werden und sorgt so für eine komfortable und effiziente Lagerung von Werkstücken.

EXPRESSO erweitert sein Angebot an Hebe- und Fördersystemen um den lift2move solution.

Der lift2move solution von EXPRESSO ist aufgrund seines modularen Aufbaus sehr anpassungsfähig und kann daher in vielen verschiedenen Bereichen eingesetzt werden.

Dank der speziell für ESD-Arbeitsplätze konzipierten Rollen ist der lift2move solution von EXPRESSO bestens für den Einsatz in sensiblen Produktionsumgebungen geeignet. Besonders hervorzuheben ist dabei die Möglichkeit, die Vorderrollen arretieren zu können.

Der lift2move solution von EXPRESSO verfügt über ein speziell konstruiertes Fahrwerk, das ein problemloses Unterfahren von Werkbänken, Regal- und Montageanlagen ermöglicht. Die Bodengruppe zeichnet sich dabei durch eine hohe Verwindungssteifheit aus.

EXPRESSO hat mit dem lift2move solution einen Hebelift entwickelt, der nicht nur robust und vielseitig einsetzbar ist, sondern auch über eine integrierte Fehlerdiagnose mit visueller Signalgebung und einen elektrischen Endlagenschalter für zusätzliche Sicherheit verfügt. Mit der optionalen Advanced Lift Control für den Hubmast wird das Bedienen des Geräts noch einfacher und effizienter.

Säule oder Schiene für mehr Ergonomie

EXPRESSO präsentiert auf der Messe den elektronischen Seilbalancer eBalanceLift als Highlight. Dieses ergonomische Handhabungssystem ermöglicht manuelle Hebe-, Senk- und Positionieraktionen beim Lastenhandling und kann sowohl als Säulen- als auch als Schienenausführung installiert werden. Der Nutzer agiert über eine Bedieneinheit, die am Steuerkopf des eBalanceLift oder an der Lastaufnahme fixiert ist und über ein Stahlseil mit einem servomotorischen Hubwerk verbunden ist. Alle erforderlichen Parameter und Programmierungen können direkt und ohne externen Computer eingegeben werden.

Mit dem serienmäßig integrierten Balanciermodus kann der Anwender Lasten von bis zu 600 kg bewegen, ohne Kraftaufwand und kann sich voll und ganz auf die Handhabung konzentrieren.

Der EXPRESSO eBalanceLift ist ein leistungsstarkes Gerät, das für das Handling von schweren Lasten konzipiert wurde. Die Säulenvariante ARM ermöglicht ein einfaches und präzises Manövrieren von Lasten mit Gewichten von bis zu 300 kg. Mit dem Gelenkarm, der je nach Systemkonfiguration bis zu 4.000 mm auskragt, ist eine flexible Anwendung möglich.

Platzsparend und praktisch: Die Werkbank, die sich im Handumdrehen zur Sackkarre verwandelt.

Der MobiBench von EXPRESSO ist eine innovative Lösung für den Einsatz in der Logistik und im Service. Mit seiner Funktion als Hebe-Senk-System, fahrbare Werkbank und Transportwagen ist er äußerst vielseitig einsetzbar. Trotz seiner robusten Konstruktion wiegt er nur 25 kg und lässt sich auf eine Breite von 280 mm zusammenklappen. Dadurch ist er äußerst platzsparend und leicht zu transportieren. Mit einem Akkuschrauber mit Sechskant-Bit kann der MobiBench problemlos genutzt werden.