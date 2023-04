IoT-Unternehmen Haltian erhält 22 Mio. Euro Wachstumsfinanzierung, um ESG-Ziele von Gebäuden zu unterstützen

Haltian, ein Unternehmen, das sich auf das Internet der Dinge spezialisiert hat, gibt in einer aktuellen Pressemitteilung, seine neue Wachstumsfinanzierung von 22 Millionen Euro bekannt. Das finnische Unternehmen will damit nun Gebäudeeigentümern helfen, ihre ESG-Ziele zu erreichen.



MAM GE Fund führt Finanzierungsrunde von 22 Millionen Euro für Haltian an

Haltian hat erst kürzlich eine neue Finanzierungsrunde abgeschlossen, um sein Geschäft in den USA und Europa weiter auszubauen. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von leicht zu bedienender IoT-Software und Sensorlösungen für den Einsatz in gewerblichen Immobilien an. Im vergangenen Jahr hat Haltian einen Umsatz von etwa 20 Mio. EUR erzielt.

Mit der neuen Wachstumsfinanzierung in Höhe von 22 Millionen Euro unter der Führung des Mandatum Asset Management Growth Equity II Fund (MAM GE) wird das finnische IoT-Unternehmen Haltian seine Position als führender Anbieter von IoT-Produkten und -Lösungen weiter stärken. Zusammen mit seinen Investoren Varma, Tesi, Ventic und Inventure plant Haltian, seine erfolgreiche Expansion in den USA und Europa fortzusetzen und schon im Laufe diesen Jahres neue, bahnbrechende IoT-Produkte auf den Markt zu bringen.

Global führende Trends wie der Wunsch nach mehr Komfort am Arbeitsplatz und der verstärkte Fokus auf hybride Arbeitsmodelle treiben die Nachfrage nach neuen und zukunftsweisenden Internet-of-Things-Lösungen und -Dienstleistungen voran. Gleichzeitig fordern steigende CO2-Emissionen im Zusammenhang mit Gebäuden die Entwicklung von energieeffizienteren Technologien.

Gewerbliche Immobilien profitieren direkt von der innovativen IoT-Software und Sensorlösungen, die Haltian entwickelt hat. Unternehmen können damit ihre Geschäftsprozesse verbessern, ihre Betriebskosten senken und ihre Umweltbilanz optimieren, um den Anforderungen der heutigen Wirtschaft gerecht zu werden.

Um der steigenden Nachfrage nach IoT-Technologie in Gewerbeimmobilien gerecht zu werden, hat Haltian einfach zu bedienende Sensorlösungen und Dienste entwickelt, die vielseitig einsetzbar sind und dafür Sorge tragen, dass der ökologische Footprint von Unternehmen deutlich kleiner ausfällt.

In modernen Desk-Sharing-Büros ist die Sensorlösung Empathic Building Digital Twin ein unverzichtbares Instrument. Sie hilft den Mitarbeitern, ihre Kollegen und freien Räume schnell zu finden, diese Räume zu buchen und Analysen und Berichte über die Nutzung der Arbeitsplätze zu erhalten. Haltian hat bereits heute eine Vielzahl von Kunden in verschiedenen Ländern gewonnen, insbesondere auf dem US-Markt. Mit der neuen Finanzierung wird das Unternehmen seine erfolgreiche Expansion auf internationaler Ebene fortsetzen und beschleunigen.

Haltians CEO und Mitbegründer, Pasi Leipälä, beschrieb die Mission des Unternehmens, das Arbeitsleben für seine Kunden zu vereinfachen als zentrales Anliegen. Mit seinen fortschrittlichen IoT-Lösungen möchte das Unternehmen dazu beitragen, dass seine Kunden im Zeitalter der Digitalisierung erfolgreich sind und dabei nachhaltige Entscheidungen treffen.

Haltian ist ein führender Anbieter von IoT-Systemen und hat sich in der Branche einen hervorragenden Ruf erworben. Das Unternehmen beliefert Kunden in Japan und Nordamerika sowie anderen Teilen der Welt mit seinen innovativen Lösungen. Im Jahr 2023 wird Haltian seine IoT-Systeme in Tausenden von Gebäuden bereitstellen, darunter auch Gebäude von bekannten Gebäudeverwaltungs- und Immobilienunternehmen wie CBRE und ISS.

Haltian ist ein aufstrebendes Unternehmen im Bereich des IoT und hat seine Wachstumsfinanzierungsrunde somit erfolgreich abgeschlossen. Die Runde wurde von Mandatum Asset Management Growth Equity Team (MAM GE) geleitet, einem spezialisierten Investorenteam. Mit der Beteiligung von Varma, Tesi, Ventic und Inventure hat das Unternehmen insgesamt 40 Millionen Euro aufgebracht. Haltian hat in den letzten drei Jahren seinen Umsatz verdreifacht und verzeichnet ein jährliches Wachstum von über 50%. Für Kitty Laine dem Investment Manager, Private Equity bei MAM, ist Haltian eine geeignete Investition für ihre eigene Wachstumsaktienstrategie.

Haltian kann seine Bemühungen um eine weltweite Kommerzialisierung dank einer neuen Finanzierung deutlich verstärken, wie Leipälä erfreut berichtet. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Expansion in den beiden Regionen Mitteleuropa und Nordamerika sowie auf der Rekrutierung neuer Mitarbeiter. Um der Nachfrage der Kunden gerecht zu werden, soll bereits in diesem Jahr eine Reihe neuer, fortschrittlicher IoT-Produkte auf den Markt gebracht werden.