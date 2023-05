Investition in Sprach-Kommissioniersystem: Henderson Foodservice setzt auf Upgrade

Die Henderson Foodservice Ltd. hat ihr Sprach-Kommissioniersystem ZetesMedea Voice aufgerüstet und somit die neueste Voice-Technologie von Zetes integriert. Diese Innovation wird dazu beitragen, die Effizienz ihres Lebensmittelvertriebs zu steigern, indem sie den Durchsatz und die Produktivität erhöhen, die Lieferzeiten verkürzen und ihre Kunden besser bedienen.



Henderson Foodservice Ltd. setzt auf Zetes: Automatisierung der Lagerprozesse für eine optimierte Lieferkette

Ein wichtiger Akteur in der Lebensmittelbranche in Nordirland ist Henderson Foodservice Ltd., eine Tochtergesellschaft der Henderson Group. Das Unternehmen hat in den letzten Jahren einige Herausforderungen bei der Optimierung seiner Lieferkette erlebt. Um diese Herausforderungen zu bewältigen, entschied sich das Unternehmen 2006 für eine Zusammenarbeit mit Zetes. Die Implementierung von ZetesMedea Voice im Kühllager war ein wichtiger Schritt bei der Digitalisierung der Lagerprozesse und half dabei, die Effizienz des Unternehmens zu steigern.

Die langjährige Zusammenarbeit mit Henderson hat gezeigt, dass es durch den Einsatz von Zetes-Lösungen möglich ist, sämtliche Supply-Chain-Prozesse in Echtzeit zu steuern und zu kontrollieren. Die Prozesse werden vom Wareneingang bis zur Auslieferung der Lebensmittel an die Filialen überwacht. Die Effizienz wurde durch den Einsatz der Lösungen bedeutend gesteigert, was zu weniger Fehlern und effizienteren Betriebsabläufen geführt hat. Aufgrund dieser positiven Erfahrungen hat sich Henderson erneut für die Aufrüstung ihrer bestehenden Voice-Lösung mit Zetes entschieden.

Sprachsteuerung von ZetesMedea: Leistungsfähige Lösung für die Zukunft

Henderson hat in moderne Sprachtechnologie investiert, um seine Lagertransaktionen agiler zu gestalten und jederzeit einen hervorragenden Kundenservice zu bieten. Die aktualisierte ZetesMedea-Voice-Lösung enthält zahlreiche neue Funktionen wie Remotezugriff, mit dem Anwender den Bildschirm für das entfernt ansässige Lagermanagementteam freigeben können. Dadurch erhält das Back-Office die vollständige operative Kontrolle und Echtzeit-Zugriff auf eine Fülle von Daten zu Aufgaben, Produktivität und Auftragsstatus an einem zentralen Ort.

Die Dialog-Viewer-Funktion ermöglicht es dem Lagerleiter, die Arbeitsabläufe und laufenden Aufgaben jederzeit im Blick zu behalten. Durch die Echtzeitüberwachung können Fehler schnell erkannt und behoben werden, um Unterbrechungen zu vermeiden. Die Lösung bietet außerdem umfassende Leistungsanalyseberichte und kritische betriebswirtschaftliche KPIs, die in Echtzeit verfolgt werden können. Neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können innerhalb von Minuten eingesetzt werden, ohne eine umfangreiche Schulung zu benötigen.

Ganzheitliches Management von Mobilgeräten im gesamten Zyklus

Die MCL Mobility Platform von Zetes hat Henderson die Möglichkeit gegeben, den gesamten Lebenszyklus ihrer mobilen Infrastruktur zu verwalten. Das Unternehmen setzt dabei auf eine Strategie der Effizienz, indem einmal erstellte Lösungen für viele Nutzer bereitgestellt werden. Durch diese Strategie kann Henderson eine vollständige Transparenz ihrer IT-Systeme erreichen, unabhängig vom Standort. Das Upgrade ermöglicht zudem eine flexible Fernwartung, optimierte Reparaturzyklen und eine kostengünstige Verwaltung von Geräten und Prozessen.