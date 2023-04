ICP Deutschland erweitert die PPC2 Serie um Modelle mit Alder Lake Prozessoren in Größen von 8″ bis 22″.

Die PPC2 Serie von ICP Deutschland unterstützt den Nass- und Handschuhbetrieb und eignet sich für den industriellen Einsatz.



ICP Deutschland erweitert seine Panel-PC-Serie PPC2.

Mit der PPC2 Serie erweitert ICP Deutschland sein Portfolio an Panel-PCs für den industriellen Einsatz um eine besonders performante Alternative. Die PPC2 Serie setzt dabei auf die neueste Technologie und integriert die Alder Lake Prozessoren, die eine schnelle und effiziente Arbeitsweise ermöglichen. Für Einsteiger gibt es zudem eine passende Einstiegsserie, die auf den Elkhart Lake Celeron® J6412 Prozessor setzt. Die PPC2-Cxx-EHL Serie ist in verschiedenen Größen und Formaten erhältlich, darunter 8″, 10″, 12,1″, 15″, 17″ und 19″ im 4:3 Displayformat sowie 15,6″, 18,5″ und 21,5″ im 16:9 Format. Besonders praktisch ist dabei der PCAP Touch Screen, der Nass- und Handschuhbetrieb unterstützt und somit eine flexible Nutzung in unterschiedlichen Umgebungen ermöglicht. Mit der Erweiterung des Portfolios bietet ICP Deutschland somit eine breite Auswahl an Panel-PCs für unterschiedliche Anforderungen im industriellen Bereich.

Der Elkhart Lake Prozessor ist eine ideale Wahl für IoT-Edge-Geräte, da er eine Reihe von Funktionen bietet, die für diese Geräte von entscheidender Bedeutung sind. Der Prozessor verfügt über vier Prozessorkerne, die mit einem Grundtakt von 2.0 GHz arbeiten und bei Bedarf eine Turbo Frequenz von bis zu 2,6 GHz erreichen können. Im Vergleich zum Vorgänger bietet der Elkhart Lake Prozessor eine deutlich höhere Leistung in der Einzel-Thread- und Multi-Thread-Leistung, was ihn zu einer leistungsstarken und effizienten Lösung für IoT-Edge-Geräte macht. Darüber hinaus verfügt der Prozessor über Funktionen für IoT, die es ermöglichen, Geräte einfach zu vernetzen und zu verwalten, sowie Echtzeitleistungen und funktionelle Sicherheit, die für viele IoT-Anwendungen unerlässlich sind.

Die PPC2 Serie von ICP Deutschland ist mit einem bereits vorinstallierten 8GB DDR4 Arbeitsspeicher im Dual Channel Slot ausgestattet, um eine hohe Leistung und Effizienz des Systems zu gewährleisten. Für die Speicherung von Anwendungen und Daten können Nutzer entweder den 2,5 Zoll HDD/SSD Einbauschacht oder den M.2 Steckplatz mit M Key nutzen, welcher Module in den Größen 2242/2280 mit B-Key oder 2242 M Key unterstützt. Eine große Auswahl an Anschlussmöglichkeiten wie HDMI, Dual 2.5 GbE, USB 3.2 Gen2 (10Gb/s), USB 2.0, RS-232/422/485 und RS-232 stehen ebenfalls zur Verfügung. Diese ermöglichen eine individuelle Konnektivität und Flexibilität bei der Nutzung der PPC2 Serie von ICP Deutschland, um alle Anforderungen und Bedürfnisse der Nutzer zu erfüllen.

ICP Deutschland hat die Panelmontagekits seiner PPC2 Serie überarbeitet, um eine werkzeuglose Installation zu ermöglichen. Diese Neuerung vereinfacht den Einbau der Panels erheblich und spart Zeit und Aufwand. Darüber hinaus ist das neue grafische tBIOS speziell für eine einfache Bedienung und Einstellung ohne zusätzliche Tastaturen ausgelegt. Mit diesem benutzerfreundlichen System können die Benutzer problemlos auf alle erforderlichen Funktionen zugreifen und diese anpassen, ohne komplizierte Verfahren durchlaufen zu müssen.

Die PPC2-EHL Serie von ICP Deutschland ist außerdem äußerst robust und flexibel und kann in einem breiten Temperaturbereich von -10 °C bis 60 °C betrieben werden. Die Serie ist in der Lage, mit Spannungen von 12 bis 24 VDC zu arbeiten, was eine zusätzliche Vielseitigkeit und Kompatibilität mit anderen industriellen Systemen ermöglicht.

Bei Bedarf bietet ICP Deutschland auch die Möglichkeit, die PPC2 Serie als Ready-to-Use System mit einem industriellen Speichermedium und Betriebssystem zu liefern, um die Anwendung und Verwendung für die Benutzer weiter zu erleichtern.

ICP – Industriecomputer für Menschen mit Leidenschaft!

Das System ist mit einem Intel® 10nm Elkhart Lake Celeron® Prozessor ausgestattet, der eine schnelle und effiziente Leistung gewährleistet. Der 8GB DDR4 Dual-Channel LP Arbeitsspeicher sorgt für eine schnelle und zuverlässige Datenverarbeitung. Mit den 2 und IP2EHL Erweiterungsslots können zusätzliche Komponenten oder Erweiterungen einfach hinzugefügt werden. Der HDMI-Anschluss ermöglicht eine hochwertige Videoausgabe, während die 2.5GbE-Verbindung eine schnelle und stabile Netzwerkverbindung ermöglicht. Das System verfügt über USB3.2 und USB-Anschlüsse sowie RS-232/422/485-Schnittstellen für eine einfache Datenübertragung. Der 10-Punkt Touchscreen mit Blendschutz und UV-Schutz sowie die Nass- und Handschuh Touch Bedienung sorgen für eine benutzerfreundliche Bedienung. Das vereinfachte Panel Montage Konzept ermöglicht eine schnelle und einfache Installation. Das neue grafische tBIOS rundet das System ab und bietet eine verbesserte Benutzererfahrung.

Gebäudeautomation bezieht sich auf die Steuerung von Gebäudefunktionen wie z.B. der Beleuchtung, Heizung oder Klimatisierung durch den Einsatz von Technologie. Ziel ist es, den Energieverbrauch zu optimieren und den Komfort für die Bewohner zu verbessern. Gebäudeautomation umfasst auch die Integration von Sicherheitssystemen wie z.B. Alarmanlagen oder Zutrittskontrollen. Gebäudeautomation wird in verschiedenen Bereichen eingesetzt, wie z.B. in Bürogebäuden, Krankenhäusern oder Schulen.