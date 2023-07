Elektromobilität: Infineon und Semikron Danfoss schließen Lieferabkommen für Chips

Der Trend zur Elektromobilität nimmt immer weiter zu und es wird erwartet, dass bis 2028 etwa zwei Drittel aller hergestellten Fahrzeuge entweder über einen vollständig elektrifizierten oder teilweise elektrifizierten Antriebsstrang verfügen werden. Um mit diesem rapiden Wachstum Schritt halten zu können, sind leistungsstarke Halbleiterkomponenten unerlässlich, um den steigenden Bedarf zu decken. In diesem Kontext haben Infineon Technologies AG und Semikron Danfoss einen langfristigen Volumenvertrag abgeschlossen, der die Lieferung von siliziumbasierten Chips für die Elektromobilität umfasst. Konkret wird Infineon Chipsätze bestehend aus IGBTs (Isolierte-Gate-Bipolartransistoren) und Dioden an Semikron Danfoss liefern. Diese Komponenten kommen hauptsächlich in Leistungsmodulen für Wechselrichter zum Einsatz, die wiederum im Antriebsstrang von Elektrofahrzeugen verwendet werden.



Saubere Mobilität dank Effizienzsteigerung

Die Kooperation zwischen Infineon und Semikron Danfoss stellt einen bedeutsamen Schritt hin zu einer sauberen und sicheren Mobilität dar. Infineon, als renommierter Anbieter von Halbleitern, hat sich in der Automobilindustrie einen Namen gemacht und bietet wegweisende Lösungen für die Elektromobilität. Insbesondere betont Peter Schiefer, Präsident der Automotive Division von Infineon, die herausragende Rolle von IGBTs und Dioden bei der effizienten Umwandlung von Leistung im elektrischen Antriebsstrang.

Dekarbonisierung: Semikron Danfoss setzt Maßstäbe

Semikron Danfoss ist ein zuverlässiger Partner der Automobilindustrie, der eine langjährige Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Automobilkunden hat. Das Unternehmen stellt hochwertige Leistungsmodule her, die auf den neuesten Montagetechnologien basieren. Durch den effizienten Einsatz von IGBTs und Dioden ermöglichen diese Module eine optimale Nutzung der elektrischen Energie in Fahrzeugen. Semikron Danfoss engagiert sich aktiv für die Dekarbonisierung des Verkehrssektors und unterstützt seine Kunden dabei, die Emissionen zu reduzieren und umweltfreundlichere Transportlösungen zu entwickeln.

Effektive Zusammenarbeit: Gemeinsame Fertigung stärkt Partnerschaft

Infineon übernimmt die Fertigung der IGBTs und Dioden für Semikron Danfoss an zwei Standorten, nämlich in Dresden und Kulim (Malaysia). Dies ermöglicht beiden Unternehmen, ihre Produktionskapazitäten zu erweitern und den steigenden Bedarf an leistungsstarken Chips für die Elektromobilität zu decken.

Neue Allianz stärkt Elektromobilität

Die Kooperation zwischen Infineon und Semikron Danfoss stellt einen bahnbrechenden Schritt für die Elektromobilität dar. Mit ihrer Zusammenarbeit in der Entwicklung und Lieferung leistungsstarker Chipsätze tragen beide Unternehmen wesentlich zur Verbesserung der Effizienz und Leistung der Antriebsstränge von Elektrofahrzeugen bei. Infineon, als weltweit führender Anbieter von Halbleitern für die Automobilindustrie, bringt sein umfangreiches Produktportfolio und Expertenwissen ein. Semikron Danfoss, ein erfahrener Partner in Montagetechnologien, nutzt sein Know-how, um das volle Potenzial der Chipsätze zu nutzen. Durch die gemeinsame Fertigung an verschiedenen Standorten können Infineon und Semikron Danfoss flexibel auf die steigende Nachfrage reagieren und somit die Elektromobilität vorantreiben. Diese Partnerschaft stärkt die Position beider Unternehmen in der Automobilbranche erheblich und trägt dazu bei, eine saubere und sichere Mobilität zu realisieren.