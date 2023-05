Neue OPTIME-Plattform ermöglicht fortschrittliche Zustandsüberwachung und Schmierstoff-Verwaltung

Schaeffler, ein führender Anbieter von Lagertechnologie und Condition Monitoring Lösungen, hat eine innovative Predictive Maintenance-Lösung entwickelt, die auf smartem Condition Monitoring und Schmierstoff-Management basiert. Die Lösung bietet eine intuitive Bedienung über eine mobile App, die eine einfache Überwachung von Maschinen und Anlagen ermöglicht. Durch die nahtlose Integration von Condition Monitoring und Schmierstoff-Management können Betriebsabläufe optimiert und unvorhergesehene Ausfallzeiten minimiert werden. Die Lösung ist schnell und einfach zu installieren und bietet eine schnelle Amortisation für ganze Werke und Produktionsanlagen.



OPTIME Ecosystem von Schaeffler: Effiziente Lösung für Predictive Maintenance in der Produktion

Schaeffler, ein weltweit agierender Automobil- und Industriezulieferer, hat ein innovatives Zustandsüberwachungssystem namens OPTIME Ecosystem entwickelt. Das System besteht aus mehreren Komponenten, darunter die Sensorvarianten OPTIME 3, OPTIME 5 und OPTIME 5 Ex für die kabellose Zustandsüberwachung und den intelligenten Schmierstoffgeber OPTIME C1 für die automatisierte Schmierung. Durch die Kombination dieser Komponenten bietet das OPTIME Ecosystem eine kosteneffiziente und effektive Predictive Maintenance-Lösung, die Stillstände und hohe Wartungskosten in Produktionsanlagen minimiert.

Das OPTIME Ecosystem ist die ideale Lösung für Anlagenbetreiber, die ihre Instandhaltungsprozesse optimieren und Kosten einsparen möchten. Durch die Integration von Schaefflers Know-how in Lagertechnik, Schwingungsanalyse und Schmierung bietet das System eine zuverlässige Überwachung und Wartung von Maschinen und Anlagen. Die Plug & Play-Funktion ermöglicht eine einfache und schnelle Installation von Hunderten von OPTIME-Elementen, was Zeit und Kosten spart. Durch die effizientere Gestaltung der Wartungsabläufe können Maschinenausfälle reduziert werden, was zu einer schnellen Investitionsrendite führt.

Dank des OPTIME Ecosystems ist es selbst unerfahrenen Nutzern möglich, ihre Wartungsarbeiten effektiv zu erledigen. Die intuitive mobile App mit preisgekrönter Benutzeroberfläche macht es den Anwendern leicht, sich zurechtzufinden. Hinzu kommen leicht verständliche Warnmeldungen und automatisierte Analysen, die bei der Erstellung von Wartungsplänen helfen. Mit diesem smarten Bedienkonzept wird die Akzeptanz der Anwender gesteigert, was zu einem reibungslosen und effizienten Wartungsgeschäft führt.

Mit dem OPTIME Ecosystem bietet Schaeffler seinen Kunden eine einfache, kosteneffiziente und skalierbare Predictive Maintenance-Lösung. Durch die Möglichkeit, Materialverschwendung und den Energieverbrauch durch weniger ungeplante Stillstände zu reduzieren, trägt die Lösung zur Nachhaltigkeit der Anlagen bei. Mit der kontinuierlichen Weiterentwicklung und Ergänzung um neue Elemente auf Basis erfolgreicher Kundenprojekte in verschiedenen Branchen und Anwendungen wird das OPTIME Ecosystem auch in Zukunft den reibungslosen Betrieb von Maschinen und Anlagen optimal unterstützen. Es stellt alle relevanten Informationen auf einen Blick zur Verfügung und trägt somit zur Optimierung des Anlagenbetriebs bei.

Auf der maintenance, einer der wichtigsten Messen für industrielle Instandhaltung, präsentiert Schaeffler stolz das OPTIME Ecosystem. An ihrem Stand B10-4 haben Besucher die Chance, das innovative System hautnah zu erleben und jede Komponente der intelligenten Instandhaltungslösung zu erforschen. Mit OPTIME setzt Schaeffler einen neuen Standard für die vorausschauende Instandhaltung und optimiert die Leistung von Maschinen und Anlagen in der Industrie.