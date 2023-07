PHYTEC Technologie Campus: feierliche Einweihung in Mainz Hechtsheim

Vergangenen Donnerstag, den 13.7.2023, weihte PHYTEC seinen neuen Technologie Campus in Mainz Hechtsheim ein. Hier erforschen und entwickeln die Mitarbeiter zukunftsträchtige Technologien.

Großer Erfolg dank gründlicher Planung

PHYTEC setzt gezielt auf Forschung und Entwicklung in Deutschland und baut diese kontinuierlich aus. Ein Zeichen dafür ist der neue Technologie Campus. Eine besondere Rolle für das Unternehmen spielt dabei die Klimaneutralität. Dafür ist interdisziplinäres Denken unerlässlich.

Getreu seines Mottos: „Auf geht´s … Gemeinsam und sicher durch unsichere Zeiten“ verwandelte PHYTEC Schwierigkeiten in Chancen. So erreichte das Unternehmen nach 8 Jahren sein Ziel: Es feierte am Donnerstag die Eröffnung des Technologie Campus.

Besonders wichtig war PHYTEC dabei die Klimaneutralität. Sie äußert sich in den verwendeten Baustoffen: Glasschaumschotter, ein Recycling-Baustoff als nachhaltige Bodendämmung oder Holz für Dachelemente, Dachdämmung und Brüstungselemente. Zusätzlich plante das Unternehmen eine gesunde Arbeitsumgebung für seine Mitarbeiter ein. Vorrangiger Baustoff des Gebäudes ist Glas. So profitiert jeder Arbeitsplatz von natürlichem Tageslicht.

Gelebte Visionen

Im täglichen Geschäftsleben spielen Klimaneutralität und das Wohlbefinden der Arbeitnehmer eine große Rolle: So setzt PHYTEC auf energiesparende Mikroprozessoren statt der üblichen X86er Prozessoren. Diese und ähnliche Entwicklungen finden von nun an im neueröffneten Campus statt, der als weltweites Forschungs- und Entwicklungszentrum dient.

Da nur glückliche Mitarbeiter solche Entwicklungen herbeiführen, hat das Unternehmen eigens ein Projekt ins Leben gerufen. Ziel und Motto: „Die glücklichsten Mitarbeiter der Branche.“

Dies sind die Bausteine für eine glorreiche Zukunft: PHYTEC plant seinen Umsatz bis 2030 auf 250 Millionen Euro zu steigern. Gleichzeitig steht das Ziel der Klimaneutralität im Fokus.

Der Einweihungstag

Zusätzlich zur Campuseinweihung fand das 1. PHYTEC-Anwenderforum mit wichtigen Fachvorträgen statt. Unterteilt in kleine Gruppen lernten die Besucher den PHYTEC Technologie Campus kennen. Dabei erhielten Sie unter anderem Einblicke in die Software- und Hardwareentwicklung, die Bildverarbeitung, den Einkauf, den Vertrieb und das Marketing.

Clemens Hoch, rheinlandpfälzischer Minister für Wissenschaft und Gesundheit und der Oberbürgermeister der Stadt Mainz Nino Haase unterstrichen in Ihren Worten die Bedeutung des PHYTEC Technologie Campus für Rheinland-Pfalz sowie die Stadt.

PHYTEC mit zukunftsweisendem Entwicklungsstandort

Das global agierende Familienunternehmen PHYTEC ist seit 1985 spezialisiert auf Embedded Systeme und smarte Technologien. Kundenspezifische Hard- und Softwareentwicklung für die Industrie ist die Kernkompetenz der 370 Mitarbeiter. Der Firmenname PHYTEC spiegelt diese Ausrichtung in den Begriffen Physik und Technik wider.

Vom Headquarter in Mainz Hechtsheim aus werden Tochterunternehmen in Amerika, Indien, Frankreich und China gelenkt. Auch die Produktion findet am Headquarter in Mainz statt. Zur Geschäftsleitung des schnell wachsenden Unternehmens gehören Herr Michael Mitezki, Herr Bodo Huber und Herr Marcus Lickes.

Das Unternehmen entwickelt und produziert flexible Module für zuverlässige Elektronik-Serienprodukte. Im Sortiment befinden sich unter anderem Komplettgeräte, Single Board Computer, System on Modules, Kameramodule und Software. Im Jahr 2022 wurden zum Beispiel circa 1,1 Millionen ARM-basierte Embedded Computer produziert.