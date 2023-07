PicoSYS 2513: Zuverlässiger Embedded PC mit erweitertem Temperaturbereich und CAN-Bus-Unterstützung

Mit Stolz präsentiert die ICO Innovative Computer GmbH den PicoSYS 2513, ihren neuesten Embedded PC, der speziell für den Einsatz in anspruchsvollen Industrieumgebungen entwickelt wurde. Dieses leistungsstarke Gerät bietet eine herausragende Zuverlässigkeit und ist in einem lüfterlosen und kompakten Gehäuse untergebracht. Mit dem PicoSYS 2513 können Unternehmen selbst unter extremen Bedingungen eine stabile und effektive Leistung erzielen.



Hochleistungshardware für eine zuverlässige Performance in anspruchsvollen Umgebungen

Der PicoSYS 2513 ist ein Embedded Box PC, der von einem Intel® Atom? E3845 Prozessor angetrieben wird. Mit einer Taktfrequenz von 1,91 GHz bietet er eine solide Leistung für anspruchsvolle Anwendungen. Die 4 GB RAM gewährleisten eine zuverlässige Systemreaktion und eine effiziente Arbeitsumgebung. Mit einer SSD-Kapazität von 128 GB verfügt dieser Embedded PC über ausreichend Speicherplatz für wichtige Unternehmensdaten und Anwendungen, wodurch eine unterbrechungsfreie Arbeitsumgebung gewährleistet wird.

Breites Spektrum an Konnektivitätsoptionen für effiziente Datenübertragungen

Mit dem PicoSYS 2513 haben Sie Zugang zu einer umfangreichen Auswahl an Anschlussmöglichkeiten. Durch die beiden Gigabit LAN-Ports können Sie mühelos schnelle und zuverlässige Netzwerkverbindungen herstellen. Zusätzlich bietet das Gerät drei USB 2.0-Anschlüsse und einen USB 3.2 Gen 1-Anschluss, um eine effiziente Datenübertragung sicherzustellen.

Ein hoher Grad an Konnektivität zeichnet diesen PC aus, der speziell entwickelt wurde, um vielfältige Verbindungsmöglichkeiten zu bieten. Mit drei RS232-fähigen seriellen Schnittstellen ermöglicht das System eine zuverlässige Kommunikation mit einer breiten Palette von externen Geräten. Zusätzlich sind zwei CAN-Bus-Anschlüsse vorhanden, die speziell für Anwendungen in der Fahrzeugsteuerung und industriellen Automatisierung entwickelt wurden. Der Mini PCIe Slot eröffnet die Möglichkeit zur Integration von Erweiterungskarten, um die Funktionalität des Systems an die spezifischen Anforderungen anzupassen. Ein SIM-Slot ermöglicht die drahtlose Kommunikation. Dank der beiden Grafikanschlüsse (VGA und DVI-D) kann das System nahtlos mit verschiedenen Displaygeräten verbunden werden, um Inhalte problemlos darzustellen.

Zuverlässigkeit garantiert: Lösungen für den Einsatz in widrigen Umgebungen

Der PicoSYS 2513 ist ein Embedded-PC, der für den Einsatz in extremen Arbeitsumgebungen entwickelt wurde. Mit seinem erweiterten Temperaturbereich von -40°C bis 70°C bietet er eine zuverlässige Leistung selbst unter extremen Bedingungen. Das lüfterlose Design des PicoSYS 2513 sorgt dafür, dass er völlig geräuschlos arbeitet und somit keine störenden Geräusche erzeugt. Dank seiner kompakten Abmessungen (256x182x68 mm) und der Wallmount-Montageoption kann der PicoSYS 2513 flexibel in unterschiedlichen Szenarien eingesetzt werden, sei es in industriellen Umgebungen, im Transportwesen oder in anderen anspruchsvollen Anwendungen.

Anpassbarkeit und Flexibilität im Fokus: Erfolgsfaktoren für moderne Embedded-Technologien

Der PicoSYS 2513 ist ein leistungsstarker Embedded-PC, der optional mit verschiedenen Betriebssystemen wie Linux und Windows 10 Pro/IOT betrieben werden kann. Unternehmen können das Betriebssystem auswählen, das am besten zu ihren Anforderungen passt, und so eine vertraute Arbeitsumgebung schaffen. Darüber hinaus bietet die hauseigene Fertigung der ICO die Möglichkeit, den PicoSYS 2513 an die spezifischen Bedürfnisse der Kunden anzupassen. Ob es um die Hardwarekonfiguration, die Anschlüsse oder andere individuelle Anpassungen geht, der PicoSYS 2513 kann in kleinen Stückzahlen hergestellt werden, um eine maßgeschneiderte Lösung zu liefern.

Verlässliche Technologie für die Industrie: Embedded-Lösungen im Einsatz

ICO Innovative Computer GmbH hat mit dem PicoSYS 2513 Embedded PC eine Lösung geschaffen, die speziell auf die Bedürfnisse von Unternehmen in anspruchsvollen Industrieumgebungen zugeschnitten ist. Mit seiner hohen Rechenleistung, erweiterten Speicheroptionen und erweiterter Betriebstemperaturspanne gewährleistet er einen zuverlässigen Betrieb auch unter extremen Bedingungen.

Der PicoSYS 2513 zeichnet sich durch seine leistungsstarke Hardware und vielfältigen Konnektivitätsoptionen aus, die es Unternehmen ermöglichen, effizient zu arbeiten. Mit einer robusten Verarbeitungsleistung und erweiterten Konnektivitätsfunktionen können Unternehmen problemlos auf Daten zugreifen und diese verarbeiten. Das System ist auch für den Einsatz in erweiterten Temperaturbereichen geeignet, was bedeutet, dass es unter extremen Bedingungen zuverlässig und stabil bleibt. Zusätzlich bietet das lüfterlose und kompakte Design des PicoSYS 2513 eine geräuschlose Arbeitsumgebung, die die Produktivität steigert und ein angenehmes Arbeitsumfeld schafft.

Maßgeschneiderte Lösung für Unternehmen: Der PicoSYS 2513 ist die ideale Lösung für Unternehmen, die nach einer maßgeschneiderten Embedded PC-Lösung suchen. Durch die Anpassungsmöglichkeiten des Betriebssystems und der Konfiguration können Unternehmen sicherstellen, dass der PicoSYS 2513 ihren individuellen Anforderungen gerecht wird und optimal in ihre bestehende IT-Infrastruktur integriert werden kann.