All-Flash-Server von Supermicro nutzen EDSFF E3.S- und E1.S-Speicherlaufwerke

Die neueste Ergänzung der All-Flash-NVMe-Serverfamilie der Petascale-Klasse von Supermicro bietet hohe Leistung und Dichte für Cloud, KI/ML, Speicherung und 5G/Edge. Die Systeme unterstützen den EDSFF-Formfaktor der nächsten Generation und bieten Platz für 16 oder 32 PCIe Gen5 NVMe-Laufwerksschächte.



Supermicro: PCIe Gen5-Plattformen unterstützt

Supermicro bietet jetzt ein 2U 32-Bay-Rackmount-System an, das bis zu einem vollen Petabyte Speicherplatz unterstützt. Kunden können dieses System auf Intel- und AMD PCIe Gen5-Plattformen nutzen, um die Vorteile in verschiedenen anwendungsoptimierten Servern zu nutzen, die den E1.S- oder den E3.S-Formfaktor unterstützen.

EDSFF (Enterprise and Datacenter Standard Form Factor) ist ein Industriestandard für Speichergeräte in Rechenzentren. Der Standard wurde von der SNIA entwickelt und definiert den Formfaktor, die Schnittstelle und die Spezifikationen für Speichergeräte. EDSFF-Speichergeräte sind in verschiedenen Kapazitäten und Leistungsklassen erhältlich und verwenden das NVMe-Protokoll, um eine höhere Skalierbarkeit und Wartbarkeit zu bieten.

Supermicro hat erneut bewiesen, dass es in der Lage ist, die Anforderungen seiner Nutzer mit innovativen Lösungen für die aktuellen und zukünftigen Arbeitslasten zu erfüllen. Das neue Speichersystem bietet eine Speicherkapazität von bis zu einem Petabyte in einem Standard-Rackmount-System und ermöglicht es den Benutzern, schnell und einfach auf riesige Datenmengen zuzugreifen. Das System ist zudem kompakt und energieeffizient und bietet die niedrigste Latenzzeit und höchste Bandbreite in der Branche. Kunden können mithilfe fortschrittlicher KI-Technologie Einblicke in ihre Daten gewinnen, und die Baustein-Architektur ermöglicht es, die neuesten Technologien schnell auf den Markt zu bringen.

Supermicro Petascale-Server senken TCO

Der Fortschritt der CPU-, GPU- und Speichertechnologien führt zu einer stetigen Zunahme der Datenmenge, die moderne Computercluster verarbeiten müssen. Eine verbesserte Speicherleistung ist daher unerlässlich, um die Daten schnell und effizient an die Anwendungen weiterzuleiten. Supermicros Petascale-All-Flash-Server bieten eine führende Speicherleistung und -kapazität, die es Kunden ermöglicht, ihre Speicheranforderungen auf den heißen und warmen Ebenen mit weniger Rackmount-Systemen zu erfüllen. Dadurch werden die Gesamtbetriebskosten (TCO) reduziert und die Leistung des Systems gesteigert.

Wenn es um AMD-basierte Systeme geht, sind die Systeme der vierten Generation mit bis zu 4 EPYC?-Prozessoren ausgestattet, die bis zu 350 W TDP bieten. Darüber hinaus verfügen diese Systeme über bis zu 24 DDR5-4800MHz DIMMs, die eine enorme Speicherkapazität bieten. Diese Systeme sind ideal für rechenintensive Anwendungen mit hohen E/A- und In-Memory-Anforderungen.

Das symmetrische Design ermöglicht einen gleichmäßigen Luftstrom über das gesamte System, wodurch auch leistungsstärkere Prozessoren eingesetzt werden können. Dies steigert die Leistung des Systems und verbessert die Betriebseffizienz.