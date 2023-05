Akamai’s Prolexic-Cloud-Firewall schützt vor DDoS-Attacken

Firewall und Zugriffskontrolle: Akamai verbessert Prolexic mit neuen Funktionen.



Neue Funktion von Akamai Prolexic: Kunden können eigene ACLs definieren

Die Prolexic Cloudnetzwerk-Firewall von Akamai Technologies, Inc. ist eine bahnbrechende Funktion, die Kunden die Möglichkeit gibt, ihre eigenen Zugriffskontrolllisten zu definieren und zu verwalten, während sie gleichzeitig ihre Netzwerkränder vor Bedrohungen schützen.

Wenn es um den Schutz vor DDoS-Angriffen geht, ist die Prolexic-Plattform von Akamai eine äußerst effektive Lösung. Mit ihrer Cloud-Technologie kann sie Anwendungen, Rechenzentren und internetbasierte Infrastrukturen schnell und effektiv vor Angriffen abschirmen, bevor sie Schaden anrichten können.

DDoS-Angriffe sind wieder auf dem Vormarsch, da immer mehr Unternehmen und Organisationen auf Onlineservices setzen. Das Dark Web bietet Angreifern eine breite Palette an DDoS-Tools und -Services, die es ihnen erleichtern, ihre Ziele zu attackieren.

Der immer weiter wachsende Bereich des Internets der Dinge hat auch die Angriffsfläche für Cyberkriminelle erheblich vergrößert. Infolgedessen ist es heute üblich, dass DDoS-Angriffe als Teil von Angriffsvektoren im Rahmen von dreifachen Erpressungsangriffen genutzt werden, oft in Kombination mit anderen Methoden wie Ransomware und Datenextraktion.

Die Verwendung von DDoS-Angriffen durch Cyberkriminelle und Hacktivisten ist eine wachsende Bedrohung für Unternehmen und Organisationen. Diese Angriffe können dazu führen, dass Ressourcen und Personal auf den Schutz gegen den DDoS-Angriff fokussiert werden, während andere Bedrohungen im Hintergrund unentdeckt bleiben. Eine umfassende und integrierte Sicherheitsstrategie ist notwendig, um sich gegen diese Bedrohungen zu schützen.

Organisationen, die sich vor DDoS-Angriffen schützen möchten, können die Dienste von Akamai Prolexic in Anspruch nehmen. Die Firma bietet Schutz vor verschiedenen Bedrohungen und hat eine hohe Abwehrkapazität von 20 Terabit pro Sekunde. Dank dieser Kapazität kann Prolexic auch große und komplexe Angriffe erfolgreich abwehren, wie beispielsweise DDoS-Angriffe mit einer Größe von über 900 Gigabit pro Sekunde in Asien und über 700 Millionen Paketen pro Sekunde in Europa.

Die Prolexic Cloudnetzwerk-Firewall ist eine leistungsstarke Lösung, um Ihr Netzwerk vor DDoS-Angriffen zu schützen und darüber hinaus Ihre Sicherheitsfunktionen zu erweitern, um die Integrität Ihrer Daten und Systeme zu gewährleisten.

Prolexic hat seine Dienstleistungen im Bereich Service und Abwehr unverändert beibehalten und bietet nun ein neues Angebot an, das Unternehmen dabei hilft, ihre eigenen Zugriffskontrollregeln zu definieren und bestehende Regeln zu analysieren. Die Verbesserungen umfassen proaktive Schutzmaßnahmen, um schädlichen Traffic sofort zu blockieren, eine Entlastung der lokalen Infrastruktur durch das Verschieben von Regeln an die Edge und die Möglichkeit, sich schnell an Netzwerkänderungen anzupassen.

Sean Lyons, Senior Vice President und General Manager of Infrastructure Security bei Akamai, hat bekannt gegeben, dass die Cloudnetzwerk-Firewall die am stärksten nachgefragte Funktion bei Prolexic-Kunden ist. Mit dem Ausbau des DDoS-Schutzes von Prolexic können Kunden nun Regeln für Zugriffskontrolle und Firewall zentral und schnell für ihre gesamten Netzwerke definieren. Die globale Ausrichtung von Prolexic ermöglicht es Kunden, in Notfallsituationen wie DDoS-Angriffen oder Zero-Day-Schwachstellen gezielt auf Bedrohungen zu reagieren. Kunden können mit diesem leistungsstarken Tool den Zugriff umgehend und gezielt abschalten. Da Regeln am Netzwerkrand durchgesetzt werden, müssen Kunden sich keine Gedanken darüber machen, ob alle internen Firewalls konfiguriert werden müssen.

Mit Akamai Prolexic können Unternehmen ihre Anwendungen vor den Auswirkungen von DDoS-Angriffen schützen. Die Plattform bietet einen umfassenden Schutz gegen lang anhaltende Angriffe mit hoher Bandbreite sowie komplexe Angriffe mit mehreren Vektoren, die von Anwendung zu Anwendung springen.

Mit Prolexic können Kunden auf proaktive Abwehrmechanismen zurückgreifen, die speziell auf den Netzwerktraffic zugeschnitten sind, um Angriffe unmittelbar zu unterbinden. Durch die Unterstützung des globalen Security Operations Command Center (SOCC) von Akamai, das 24/7 in Betrieb ist, profitieren Kunden von einem Service-Level Agreement (SLA) mit einer 100-prozentigen Verfügbarkeitsgarantie.