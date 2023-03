AxFlow: Nachhaltige Reinigungssysteme für die Lebensmittelindustrie

Ab sofort können Kunden in Deutschland die manuellen und automatisierten Reinigungssysteme von System Cleaners bei AxFlow erwerben. Durch die Integration von System Cleaners in die AxFlow Gruppe haben Kunden direkten Zugang zum Produktwissen, einschließlich Auslegung und Service.



Effektive Reinigung mit geringem Wasser- und Chemikalienverbrauch

Dank der innovativen Niederdruck-Reinigungstechnologie von System Cleaners können Unternehmen ihre Reinigungsprozesse effizienter und umweltfreundlicher gestalten. Der geringe Verbrauch von Wasser und Reinigungsmitteln spart nicht nur Kosten, sondern schont auch die Ressourcen und reduziert die Umweltbelastung. Die effektive Verteilung des Reinigungsschaums sorgt für eine gründliche und schonende Reinigung von Maschinen und Oberflächen, ohne dabei Schäden zu verursachen. Durch den reduzierten Sprühnebel wird das Risiko einer Kreuzkontamination minimiert, was zu einem sicheren Arbeitsplatz für das Personal beiträgt. Mit den automatischen Reinigungssystemen von System Cleaners können Unternehmen zudem ihre Reinigungszeiten reduzieren und die Lebensdauer ihrer Maschinen und Oberflächen verlängern.

Wenn Sie in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie tätig sind und auf der Suche nach professionellen Reinigungslösungen sind, können Sie sich auf AxFlow verlassen. Unsere erfahrenen Berater stehen Ihnen zur Seite und bieten Ihnen individuelle Lösungen für Ihre spezifischen Anforderungen. Wir bieten sowohl manuelle als auch automatisierte Reinigungssysteme an und helfen Ihnen bei der Auslegung und Installation. Wenn Sie bereits über eine Reinigungsanlage verfügen, bieten wir Ihnen zudem Wartungs- und Reparaturleistungen an.

