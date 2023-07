Erfolgreiche Gründung der Bioinformatik und Biotechnologie Vereinigung

Während der eindrucksvollen Konferenz über Bioinformatik und Rechnergenomik in der Republik Moldau erfolgte die offizielle Gründung der Bioinformatik und Biotechnologie Vereinigung. Am 6. Juli wurde ein entscheidender Schritt für das aufstrebende Fachgebiet in der Region erreicht, als die Vereinsstatuten unterzeichnet wurden. Die Konferenz selbst, als Höhepunkt der zweiten Ausgabe der Ost-Europäischen Schule für Bioinformatik und Rechnergenomik (EBCG23), bot den Teilnehmern ein anspruchsvolles und umfangreiches Programm über einen Zeitraum von zwei Wochen, vom 26. Juni bis zum 7. Juli 2023, an der Technischen Universität Moldaus.



Erfolgreiche zweite Konferenz lockt Studierende und Forscher an

In der zweiten Ausgabe der Konferenz kamen angesehene Referenten aus führenden akademischen Institutionen weltweit zusammen, darunter Vertreter aus den Vereinigten Staaten, der Schweiz, Frankreich, Dänemark, der Türkei, Polen und Rumänien. Die Veranstaltung wurde speziell für den akademischen und industriellen Sektor in Moldau, Rumänien und der Ukraine konzipiert und konnte ein vielfältiges Publikum anziehen, bestehend aus Studenten, jungen Forschern und Masterstudenten.

Die Teilnehmer der EBCG23-Schule profitierten von einem intensiven und abwechslungsreichen Zweiwochen-Programm, das ihnen die Möglichkeit bot, sowohl online als auch offline praktische Lektionen von internationalen Experten im Bereich Bioinformatik und Rechnergenomik zu erhalten. Während des Programms entwickelten neun Teams ihre Abschlussprojekte, die sie abschließend mit Begeisterung präsentierten.

Serghei Mangul, Präsident des Vereins, unterstreicht die Ambitionen der Vereinigung, durch die Förderung von hochwirksamer Forschung und umfassender Unterstützung für interdisziplinäre Projekte in Bioinformatik und Biotechnologie einen positiven Einfluss sowohl auf die Republik Moldau als auch global zu erzielen.

Die Bioinformatik und Biotechnologie Vereinigung verfolgt eine umfassende Agenda, die darauf abzielt, nationale und internationale Initiativen und Programme im Bereich Bioinformatik, Genomik und biomedizinischer Daten zu etablieren. Ein Hauptaugenmerk liegt dabei auf der Förderung des Zugangs zu modernsten Technologien in den Bereichen Biotechnologie und Bioinformatik. Dies wird nicht nur dazu beitragen, die wissenschaftlichen Kapazitäten der Republik Moldau zu stärken, sondern auch die Rolle des Landes als wichtiger Akteur in der bioinformatischen Forschung und Anwendung zu festigen. Durch die enge Zusammenarbeit mit relevanten Interessengruppen und die Schaffung von Partnerschaften wird die Vereinigung eine bedeutende Rolle bei der Entwicklung und Implementierung von Lösungen für globale Herausforderungen spielen.

Vasili Braga, Geschäftsführer des Verbands für Kreative Industrien in Moldau, steht voll hinter der Bioinformatik und Biotechnologie Vereinigung und teilt seine Unterstützung für deren Ziele. Im Einklang mit dem Streben des COR-Verbands nach Innovationsförderung in der Republik Moldau glaubt er fest an das enorme Entwicklungspotenzial des Fachgebiets Bioinformatik. Basierend auf ihrer eigenen langjährigen Erfahrung sind sie entschlossen, diesem vielversprechenden und dynamischen Team bei seinem Wachstum und Erfolg zur Seite zu stehen.

Eine herausragende Zielsetzung der Bioinformatik und Biotechnologie Vereinigung ist es, eine verantwortungsvolle Anwendung von Bioinformatik und Genomik in der Republik Moldau sicherzustellen. Dies wird durch die aktive Unterstützung von Forschungsinitiativen im Bereich Bioinformatik und Genomik in der Gesellschaft erreicht. Die Vereinigung strebt außerdem die Etablierung von Kooperationspartnerschaften und effektiven Kommunikationskanälen mit relevanten Interessengruppen an, um die Umsetzung von Bioinformatik- und Genomik-Strategien zu erleichtern. Darüber hinaus leistet die Vereinigung einen wichtigen Beitrag zum nationalen Dialog über Genomik und politische Maßnahmen.

Die umfassend organisierte Konferenz über Bioinformatik und Rechnergenomik wurde mit herausragendem Fachwissen von Mediacor in Zusammenarbeit mit renommierten Institutionen wie dem Bioinformatiklabor der Technischen Universität Moldaus, dem Mangul Lab an der School of Pharmacy der University of Southern California und der Nicolae Testemi?anu State University of Medicine and Pharmacy in der Republik Moldau durchgeführt. Die großzügige finanzielle Unterstützung durch die USAID Moldau ist ein Beweis für die Anerkennung und Bedeutung dieser hochkarätigen Veranstaltung.

Durch die Gründung der Bioinformatik und Biotechnologie Vereinigung in der Republik Moldau wird ein bedeutender Fortschritt für das Fachgebiet in der Region erzielt. Die Vereinigung engagiert sich für die Einführung von nationalen und internationalen Initiativen und Programmen im Bereich Bioinformatik und Genomik, um den Zugang zu modernsten Technologien zu verbessern und die Rolle der Republik Moldau als Forschungszentrum auf diesem Gebiet zu stärken.

Die Bioinformatik und Biotechnologie Vereinigung hat es sich zur Aufgabe gemacht, Forschung von höchster Wirksamkeit zu fördern und interdisziplinäre Projekte im Bereich Bioinformatik und Genomik zu unterstützen. Sie setzt sich vehement für eine verantwortungsvolle Anwendung dieser Technologien ein und engagiert sich leidenschaftlich im nationalen Dialog sowie in der Zusammenarbeit mit relevanten Interessengruppen. Durch ihre umfassenden Bemühungen wird die Vereinigung maßgeblich dazu beitragen, gesellschaftliche Herausforderungen anzugehen und weltweit einen bedeutenden Einfluss zu erzielen. Mit ihrem Fokus auf Wachstum und Innovation wird sie das Fachgebiet in der Republik Moldau entscheidend voranbringen.