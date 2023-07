BlackBerry QNX bewährt sich in über 235 Millionen Fahrzeugen weltweit

BlackBerry QNX ist die führende Embedded-Lösung, die sich in der Automobilindustrie und im IoT-Segment einen Namen gemacht hat. Die Plattform zeichnet sich durch ihre erstklassige Leistung und ihre Fähigkeit aus, den Anforderungen einer vernetzten Welt gerecht zu werden. Entwickler können auf eine breite Palette von Tools und Dienstleistungen zurückgreifen, um innovative und sichere Lösungen zu entwickeln. Mit BlackBerry QNX können Automobilhersteller die Konnektivität ihrer Fahrzeuge verbessern und IoT-Unternehmen intelligente und effiziente Anwendungen für verschiedene Branchen erstellen.



Im vergangenen Jahr gab es eine beeindruckende Zunahme von 20 Millionen bei der weltweiten Nutzung von Softwarelösungen für eingebettete Systeme. BlackBerry trägt wesentlich zu diesem Wachstum bei, insbesondere durch seine herausragende Lösung BlackBerry QNX. Basierend auf den Erkenntnissen von TechInsights, einem angesehenen Unternehmen für Technologieanalyse und Marktforschung, ist die BlackBerry QNX Software nun in über 235 Millionen Fahrzeugen weltweit integriert. Das bedeutet eine Steigerung von 20 Millionen im Vergleich zum Vorjahr

Vertrauen in Sicherheit: BlackBerry QNX als führende Embedded-Lösung

Die Automobilindustrie setzt auf BlackBerry QNX, um ihren Kunden sichere und zertifizierte Softwarelösungen anzubieten. BlackBerry QNX genießt das Vertrauen namhafter Unternehmen wie BMW, Bosch, Continental, Dongfeng Motor, Geely, Honda, Mercedes-Benz, Toyota, Volkswagen, Volvo und vielen anderen. Als führende Basis-Software für heutige und zukünftige Fahrzeuge ermöglicht BlackBerry QNX die Implementierung einer Vielzahl von Anwendungen, darunter digitale Cockpits, fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS), Infotainment-Systeme und Domain-Controller. Die Zuverlässigkeit und Sicherheit von BlackBerry QNX machen es zur bevorzugten Wahl für Softwareexperten in der Automobilindustrie.

Wachsender Trend: Kunden entscheiden sich vermehrt für BlackBerry QNX

Mit einem Zuwachs von 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr hat der Auftragsbestand von BlackBerry QNX Lizenzen bis zum Ende des Geschäftsjahres 2023 einen bemerkenswerten Wert von rund 640 Millionen US-Dollar erreicht. Diese Zahlen unterstreichen die steigende Beliebtheit und Nachfrage nach BlackBerry QNX als zuverlässige Embedded-Lösung in der Automobilindustrie. Im laufenden Geschäftsjahr 2023 konnte BlackBerry QNX 94 neue Designs gewinnen, darunter namhafte Kunden wie Daimler Truck, Denso, Ford, Hyundai, Jaguar Land Rover und Visteon.

BlackBerry QNX: Ein starker Partner für die Automobilindustrie von morgen

Die Erfolgsgeschichte von BlackBerry QNX auf dem Automobilmarkt ist beeindruckend. Innerhalb eines Jahrzehnts hat sich die Anzahl der Fahrzeuge, die ihre Software nutzen, von 16 Millionen auf über 235 Millionen erhöht. BlackBerry QNX hat sich als unangefochtener Marktführer in der Bereitstellung von sicheren und sicherheitszertifizierten Automobilsoftwarelösungen etabliert. Angesichts des wachsenden Softwarebedarfs in Fahrzeugen spielt das Unternehmen eine entscheidende Rolle bei der weiteren Entwicklung der Automobilindustrie und bei der Förderung des Konzepts der Smart City.

BlackBerry QNX genießt eine herausragende Position auf dem Automobilmarkt und wird als Zeichen für den Einfallsreichtum und die Vielseitigkeit von QNX im Kontext des sich entwickelnden Markts und Anwendungsbereichs betrachtet. Zudem hat BlackBerry sich erfolgreich an der Schnittstelle mehrerer Marktchancen im IoT-Segment positioniert. Die Verschmelzung von IoT und Cybersicherheit eröffnet Möglichkeiten, den Wert des IoT in Smart Cities, im Gesundheitswesen, in der Fertigung und anderen Bereichen zu steigern.

Flexibilität und Zuverlässigkeit: Die Softwarelösungen von BlackBerry QNX

Mit der BlackBerry QNX Software erhalten Automobilhersteller und andere Unternehmen eine umfassende Auswahl an Lösungen, die speziell auf die Anforderungen der Automobilindustrie abgestimmt sind. Zu diesen Lösungen gehören das QNX Neutrino Betriebssystem, das QNX Platform for ADAS, das QNX OS for Safety, die QNX CAR Platform for Infotainment, die QNX Platform for Digital Cockpits, das QNX Hypervisor 2.2 und das QNX Acoustics Middleware. Durch den Einsatz dieser vielseitigen Lösungen können Unternehmen innovative und sichere Produkte entwickeln, die den Anforderungen einer vernetzten Welt gerecht werden.

Innovativ und bewährt: Warum BlackBerry QNX die bevorzugte Embedded-Lösung ist

BlackBerry QNX hat sich als unangefochtene Nummer eins unter den Embedded-Lösungen in der Automobilindustrie etabliert. Die beeindruckenden Zahlen und das Vertrauen namhafter Hersteller sprechen für den Erfolg dieser Lösung. BlackBerry QNX spielt eine entscheidende Rolle in der heutigen Automobilbranche und wird auch in Zukunft maßgeblich das IoT-Segment vorantreiben. Mit seinem umfangreichen Angebot an Softwarelösungen erfüllt BlackBerry QNX die wachsenden Anforderungen der Branche und schafft eine vertrauenswürdige und intelligente Welt.