Verbesserte HR-Verwaltung: easy führt Employee File Cloud für SAP Solutions ein

Die Zukunft der Dokumentenverwaltung ist da: easy stellt sein cloud-natives Produkt für geschäftskritische Dokumente wie Arbeitsverträge, Zeugnisse und Personalstammdaten vor. Mit der SAP-basierten digitalen Personalakte von easy steht die umfassende Mitarbeiterinformationen in kürzester Zeit bereit und eröffnet neue Möglichkeiten für Unternehmen.



Nahtlose Prozessintegration: easy Employee File Cloud für SAP Lösungen

Easy Employee File Cloud for SAP Solutions bietet eine einfache Lösung zur Zusammenführung und Verwaltung von Daten und Dokumenten in SAP SuccesFactors. Durch die nahtlose Integration in SAP BTP und SAP SuccessFactors wird ein umfangreiches Sicherheitskonzept gewährleistet, um sensible Personaldaten und -dokumente vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Zudem ermöglicht die Lösung das direkte Starten von Prozessen und Genehmigungsverfahren aus der digitalen Personalakte, auch über mobile Geräte wie Smartphone oder Tablet.

Durch die neue cloud-native Variante entfällt die Notwendigkeit einer lokalen Installation vor Ort, was eine schnelle Implementierung, Konfiguration und Einsatzbereitschaft ermöglicht. Im Vergleich zu klassischen On-Premises-Alternativen ist die Lösung bei der Ersteinführung deutlich komfortabler und effizienter. Zudem sorgt die intuitive SAP Fiori Benutzeroberfläche nach den modernsten SAP-Standards für eine Reduzierung der Schulungsaufwände und eine noch schlankere Einführung.

Mit easy Employee File Cloud for SAP Solutions erhalten Unternehmen eine skalierbare und ortsunabhängige Lösung ohne zusätzliche Hardware. Die Anwendung ist an die spezifischen Anforderungen der Benutzer angepasst und läuft auf den verfügbaren Hyperscalern innerhalb der SAP BTP Cloud Foundry. Nutzer können jederzeit und von überall auf ihre Dateien zugreifen.

Easy Employee File Cloud für SAP-Lösungen bietet eine unkomplizierte Möglichkeit, Organisationen jeglicher Größe von essenziellen Aufgaben zu entlasten und dadurch Kapazitäten und Ressourcen für strategische Arbeit freizusetzen. Die cloud-native Variante des Produkts erweitert den Kundenstamm, indem sie noch mehr Unternehmen die Erfahrung dieser Vorteile ermöglicht.

easy: Der führende Anbieter von Archivierungs- und ECM-Softwarelösungen für globale Kunden

easy ist seit 1990 ein anerkannter Experte in der Digitalisierung und ein führender Hersteller von ECM Software. Das Unternehmen hat sich auf rechtssichere, digitale Archivierung spezialisiert und bietet effiziente, automatisierte Geschäftsprozesse an. Mit mehr als 5.400 Kunden in über 60 Ländern und aus allen Branchen ist easy der bevorzugte Anbieter von Archivierungs- und ECM-Softwarelösungen für globale Unternehmen. Durch sein umfassendes Partnernetzwerk bietet easy erstklassige Softwarelösungen und Services in den Bereichen DMS, P2P und HCM an. Diese Lösungen dienen als digitales Zentrum für datenbasierte Intelligenz und unterstützen Menschen, Unternehmen und Organisationen dabei, erfolgreich zu sein.