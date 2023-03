congatec startet Trainingsprogramm zur Entwicklung von Carrierboard-Designs

Congatec hat das neue Trainingsprogramm für Carrierboard-Designs ins Leben gerufen, um Systemarchitekten das Wissen und die Werkzeuge zu vermitteln, die sie benötigen, um schneller und effizienter zu arbeiten. Das Programm konzentriert sich auf die Best-Practice-Regeln für die führenden Computer-on-Module-Standards COM-HPC und SMARC.



Die Trainingskurse von congatec vermitteln Designprinzipien für Carrierboards

Entwickler, die an den Trainingskursen von congatec teilnehmen, erlernen alle obligatorischen und empfohlenen Designprinzipien sowie Best-Practice-Layouts von Carrierboards für Computermodule. Das Ziel der Kurse ist es, die Entwickler in die Lage zu versetzen, eigene Carrier-Board-Design-Projekte zu starten. Der Fokus liegt auf standardkonformen Carrierboard-Designs, die für den Aufbau interoperabler, skalierbarer und langlebiger kundenspezifischer Embedded-Computing-Plattformen unerlässlich sind. Die Kurse werden weltweit online und vor Ort angeboten und richten sich an Entwickler bei OEMs, VARs und Systemintegratoren.

Laut Daniel Stadler, Manager Support & Design-In bei congatec, sind offizielle Design-Guides der Standardisierungsgremien zwar eine großartige Ressource, aber letztendlich nur Anforderungsspezifikationen. Entwickler benötigen zusätzlich praktisches Know-how, um diese Vorgaben erfolgreich umzusetzen. Aus diesem Grund hat congatec ein Schulungsprogramm entwickelt, das den Entwicklern ermöglicht, die Grundlagen der Carrierboard-Designs in der Praxis erfolgreich umzusetzen. Am Ende des Trainings sollten die Entwickler in der Lage sein, eigene Carrierboard-Design-Projekte zu starten und sicher sein, alles gelernt zu haben, was sie brauchen, um diese erfolgreich umzusetzen.

Das neue Trainingsprogramm für Carrierboard-Designs von congatec bietet Entwicklern einen umfassenden Einblick in die Welt des High-End Embedded- und Edge-Computings. Die Schulungen umfassen wichtige Themen wie PCB-Layout-Prinzipien, Power-Management-Regeln und Anforderungen an die Signalintegrität sowie die Auswahl von Komponenten. Besondere Aufmerksamkeit wird den Computerschnittstellen gewidmet, einschließlich PCIe Gen 5, USB 3.2 Gen 2 und USB 4 mit Thunderbolt, USB C, Ethernet und 100GbE. Entwickler lernen auch, wie sie die Seitenbandsignale verwalten können, die für COM-HPC auf dem Carrier Board deserialisiert werden müssen. Das Programm ist ein umfassendes Schulungsangebot, das Entwicklern hilft, ihre eigenen Carrierboard-Designs erfolgreich zu entwickeln und den Anforderungen des High-End Embedded- und Edge-Computings gerecht zu werden.

Der Trainingskurs von congatec beinhaltet nicht nur die Vermittlung von Designprinzipien und Best-Practice-Layouts für Carrierboards, sondern auch eine Einführung in Schnittstellenstandards wie eSPI, I²C und GPIOs. Darüber hinaus wird den Teilnehmern eine umfassende Einführung in die x86-Firmware-Implementierung von congatec gegeben. Diese reicht vom Embedded BIOS bis hin zu den Funktionen der Board-Management- und Modul-Management-Controller. Die Teilnehmer lernen auch Verifikations- und Teststrategien kennen, um Herausforderungen von der anfänglichen Verifikation des Carrierboard-Designs bis hin zum Massenproduktionstest zu bewältigen.

Die congatec training academy bietet Carrierboard-Design-Kurse für COM-HPC und SMARC an, die nur für Service-Abonnenten zugänglich sind. Jeder Teilnehmer, der das Schulungsprogramm erfolgreich abschließt, erhält ein Zertifikat, das seine Fähigkeit als Carrierboard-Design-Experte bestätigt. Dieser Service bietet Entwicklern einen schnellen und einfachen Zugang zu praktischen Best-Practice-Layouts von Carrierboards für Computermodule.